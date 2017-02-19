National news briefs — compiled Feb. 19

PHA+UEFSQUNIVVRFLCBDb2xvLjwvcD48cD5Ecml2ZS10aHJ1IG1hcmlqdWFuYSBzaG9wIHRvIG9w
ZW48L3A+PHA+VGhlIHdlc3Rlcm4gQ29sb3JhZG8gdG93biBvZiBQYXJhY2h1dGUgaXMgZ2V0dGlu
ZyBhIGRyaXZlLXRocnUgbWFyaWp1YW5hIHNob3AsIGJlbGlldmVkIHRvIGJlIHRoZSBmaXJzdCBp
biB0aGUgc3RhdGUuIFRoZSBQYXJhY2h1dGUgQm9hcmQgb2YgVHJ1c3RlZXMgYXBwcm92ZWQgYSBi
dXNpbmVzcyBsaWNlbnNlIGZvciBUdW1ibGV3ZWVkIEV4cHJlc3MgbGFzdCB3ZWVrLCB0aGUgR2xl
bndvb2QgU3ByaW5ncyBQb3N0IEluZGVwZW5kZW50IHJlcG9ydGVkIFNhdHVyZGF5LiAmIzgyMjA7
QXMgZmFyIGFzIEkgY2FuIHRlbGwsIHdlIGFyZSBub3QgYXdhcmUgb2YgdGhpcyBidXNpbmVzcyBt
b2RlbCBldmVyIGNvbWluZyB1cCBiZWZvcmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFJvYmVydCBHb3VsZGluZywg
c3Bva2VzbWFuIGZvciB0aGUgc3RhdGUgTWFyaWp1YW5hIEVuZm9yY2VtZW50IERpdmlzaW9uLiBU
aGUgYnVzaW5lc3MgaXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gb3BlbiBpbiBNYXJjaCBpbiBhIGZvcm1lciBjYXIg
d2FzaC4gVHVtYmxld2VlZCBFeHByZXNzIGFsc28gaGFkIHRvIGdldCBhcHByb3ZhbCBmcm9tIHRo
ZSBNYXJpanVhbmEgRW5mb3JjZW1lbnQgRGl2aXNpb24sIHdoaWNoIHNhaWQgdGhlIHN0b3JlIGNh
bm5vdCBhbGxvdyBhbnlvbmUgeW91bmdlciB0aGFuIDIxIG9uIHRoZSBwcmVtaXNlcywgZXZlbiBp
biB0aGUgYmFjayBzZWF0IG9mIGEgY2FyLjwvcD48cD5CT1NUT048L3A+PHA+U2NpZW50aXN0cyBw
cm90ZXN0IHRocmVhdHMgdG8gcmVzZWFyY2g8L3A+PHA+SHVuZHJlZHMgb2Ygc2NpZW50aXN0cywg
ZW52aXJvbm1lbnRhbCBhZHZvY2F0ZXMgYW5kIHRoZWlyIHN1cHBvcnRlcnMgaGVsZCBhIHJhbGx5
IFN1bmRheSB0byBwcm90ZXN0IHdoYXQgdGhleSBzZWUgYXMgaW5jcmVhc2luZyB0aHJlYXRzIHRv
IHNjaWVuY2UgYW5kIHJlc2VhcmNoIGluIHRoZSBVLlMuIFRoZSBzY2llbnRpc3RzLCBzb21lIGRy
ZXNzZWQgaW4gd2hpdGUgbGFiIGNvYXRzLCBjYWxsZWQgb24gdGhlIFRydW1wIGFkbWluaXN0cmF0
aW9uIHRvIHJlY29nbml6ZSBldmlkZW5jZSBvZiBjbGltYXRlIGNoYW5nZSBhbmQgdGFrZSBhY3Rp
b24gb24gdmFyaW91cyBlbnZpcm9ubWVudGFsIGlzc3Vlcy4gUHJvdGVzdGVycyBoZWxkIHNpZ25z
IHRoYXQgcmVhZCAmIzgyMjA7U2NpZW5jZSBNYXR0ZXJzLCYjODIyMTsgJiM4MjIwO1NjaWVudGlz
dHMgUHVyc3VpbmcgVHJ1dGgsIFNhdmluZyB0aGUgV29ybGQmIzgyMjE7IGFuZCAmIzgyMjA7TWFr
ZSBBbWVyaWNhIFNtYXJ0IEFnYWluLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TkVXIFlPUks8L3A+PHA+JiM4MjE2
O1RoZSBHcmVhdCBXYWxsJiM4MjE3OyBub3Qgc28gYmlnIGluIEFtZXJpY2E8L3A+PHA+PGVtPlRo
ZSBHcmVhdCBXYWxsIDwvZW0+d2FzIGEgaGl0IGluIENoaW5hLiBJbiBOb3J0aCBBbWVyaWNhLCBp
dCB3YXMgYSBkdWQuIFRoZSBtb3N0IGV4cGVuc2l2ZSBmaWxtIGV2ZXIgbWFkZSBpbiBDaGluYSwg
PGVtPlRoZSBHcmVhdCBXYWxsIDwvZW0+d2FzIGludGVuZGVkIHRvIHByb3ZlIHRoYXQgdGhlIHdv
cmxkJiM4MjE3O3MgTm8uIDIgbW92aWUgbWFya2V0cGxhY2UgY291bGQgcHJvZHVjZSBIb2xseXdv
b2Qtc2l6ZWQgYmxvY2tidXN0ZXJzLiBUaG91Z2ggaXQgcmFuIHVwICQxNzEgbWlsbGlvbiBpbiB0
aWNrZXQgc2FsZXMgaW4gQ2hpbmEsIDxlbT5UaGUgR3JlYXQgV2FsbCA8L2VtPnB1bGxlZCBpbiAk
MTguMSBtaWxsaW9uIGluIGl0cyBOb3J0aCBBbWVyaWNhbiBkZWJ1dCBvdmVyIFByZXNpZGVudHMg
RGF5IHdlZWtlbmQsIGFjY29yZGluZyB0byBzdHVkaW8gZXN0aW1hdGVzIFN1bmRheS4gVGhhdCB3
YXMgZ29vZCBlbm91Z2ggZm9yIHRoaXJkIHBsYWNlLCBmYWxsaW5nIGJlaGluZCBsYXN0IHdlZWtl
bmQmIzgyMTc7cyB0b3AgdHdvIGZpbG1zLCA8ZW0+VGhlIExlZ28gQmF0bWFuICBNb3ZpZSA8L2Vt
PmFuZCA8ZW0+RmlmdHkgU2hhZGVzIERhcmtlci4gPC9lbT5UaGUgV2FybmVyIEJyb3MuIGFuaW1h
dGVkIHJlbGVhc2UgZWFzaWx5IGxlZCB0aGUgYm94IG9mZmljZSBhZ2FpbiB3aXRoICQzNC4yIG1p
bGxpb24gaW4gaXRzIHNlY29uZCB3ZWVrLCBzbGlkaW5nIG9ubHkgMzUgcGVyY2VudC4gVW5pdmVy
c2FsJiM4MjE3O3MgPGVtPkZpZnR5IFNoYWRlcyBEYXJrZXIgPC9lbT5zb2xkICQyMSBtaWxsaW9u
IGluIHRpY2tldHMuPC9wPjxwPk5PUldBTEssIENvbm4uPC9wPjxwPldvbWFuIGRpZXMgaW4gZmly
ZSBhdCBjbHV0dGVyZWQgaG91c2U8L3A+PHA+RmlyZSBvZmZpY2lhbHMgc2F5IGEgd29tYW4gaGFz
IGRpZWQgYWZ0ZXIgYSBmaXJlIGJyb2tlIG91dCBpbiBhIGhvbWUgd2l0aCBleHRyZW1lIGhvYXJk
aW5nIGNvbmRpdGlvbnMuIENyZXdzIHJlc3BvbmRlZCB0byB0aGUgaG91c2UganVzdCBhZnRlciA3
IGEubS4gU3VuZGF5IGFuZCBmb3VuZCBmaXJlIGNvbWluZyBvdXQgb2YgYSBzZWNvbmQtZmxvb3Ig
YmVkcm9vbSB3aW5kb3cuIEZpcmVmaWdodGVycyBzYXkgdGhleSBoYWQgYSBkaWZmaWN1bHQgdGlt
ZSBtb3ZpbmcgdGhyb3VnaCB0aGUgaG91c2UgYmVjYXVzZSB0aGUgcm9vbXMsIGhhbGx3YXlzIGFu
ZCBzdGFpcnMgd2VyZSBjbHV0dGVyZWQsIG5lYXJseSB0byB0aGUgY2VpbGluZyBpbiBzb21lIHBs
YWNlcy4gT2ZmaWNpYWxzIHNhaWQgZmlyZWZpZ2h0ZXJzIGhhZCB0byBjcmF3bCBvbiB0b3Agb2Yg
bW91bmRzIG9mIGJlbG9uZ2luZ3MgdG8gbG9jYXRlIHRoZSB3b21hbiBhbmQgcHV0IG91dCB0aGUg
ZmlyZS48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.