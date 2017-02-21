National news briefs — compiled Feb. 21

PHA+V0FTSElOR1RPTiA8L3A+PHA+TmV3IHRyYW5zZ2VuZGVyIGd1aWRlbGluZXMgPC9wPjxwPlRo
ZSBUcnVtcCBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBpcyB3b3JraW5nIG9uIGEgbmV3IHNldCBvZiBkaXJlY3Rp
dmVzIG9uIHRoZSB1c2Ugb2Ygc2Nob29sIGJhdGhyb29tcyBieSB0cmFuc2dlbmRlciBzdHVkZW50
cywgdGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIHNhaWQgVHVlc2RheS4gVGhlIGFubm91bmNlbWVudCBhbGFybWVk
IExHQlQgZ3JvdXBzIGFjcm9zcyB0aGUgY291bnRyeSB0aGF0IGhhdmUgdXJnZWQgUHJlc2lkZW50
IERvbmFsZCBUcnVtcCB0byBzYWZlZ3VhcmQgT2JhbWEtZXJhIGd1aWRlbGluZXMgYWxsb3dpbmcg
c3R1ZGVudHMgdG8gdXNlIHNjaG9vbCByZXN0cm9vbXMgdGhhdCBtYXRjaCB0aGVpciBnZW5kZXIg
aWRlbnRpdHksIG5vdCB0aGVpciBhc3NpZ25lZCBnZW5kZXIgYXQgYmlydGguIFdoaXRlIEhvdXNl
IHNwb2tlc21hbiBTZWFuIFNwaWNlciBkaWQgbm90IHByb3ZpZGUgYW55IGRldGFpbHMgb24gdGhl
IG5ldyBndWlkZWxpbmVzLjwvcD48cD5HcmFmZml0aSBmb3VuZCBvbiBtZW1vcmlhbHMgPC9wPjxw
PlRoZSBOYXRpb25hbCBQYXJrIFNlcnZpY2Ugc2F5cyBncmFmZml0aSBoYXMgYmVlbiBmb3VuZCBh
dCBmb3VyIG1lbW9yaWFscyBpbiBXYXNoaW5ndG9uLiBVLlMuIFBhcmsgUG9saWNlIG9mZmljaWFs
cyBzYWlkIFR1ZXNkYXkgdGhhdCBtZXNzYWdlcyB3cml0dGVuIGluIHBlcm1hbmVudCBtYXJrZXIg
d2VyZSBkaXNjb3ZlcmVkIG92ZXIgdGhlIGhvbGlkYXkgd2Vla2VuZCBvbiB0aGUgTGluY29sbiBN
ZW1vcmlhbCwgdGhlIFdhc2hpbmd0b24gTW9udW1lbnQsIHRoZSBXb3JsZCBXYXIgSUkgTWVtb3Jp
YWwgYW5kIHRoZSBELkMuIFdhciBNZW1vcmlhbC4gQSBzcG9rZXN3b21hbiBzYXlzIHRoZSBtZXNz
YWdlIHdyaXR0ZW4gb24gdGhlIFdhc2hpbmd0b24gTW9udW1lbnQgcmVmZXJlbmNlcyBQcmVzaWRl
bnQgSm9obiBGLiBLZW5uZWR5JiM4MjE3O3MgYXNzYXNzaW5hdGlvbiBhbmQgdGhlIFNlcHQuIDEx
LCAyMDAxLCBhdHRhY2tzLiBPZmZpY2lhbHMgc2F5IHRoZSBzaW1pbGFyaXRpZXMgaW4gd2hhdCYj
ODIxNztzIHdyaXR0ZW4gYW5kIHRoZSBoYW5kd3JpdGluZyBsZWFkIHRoZW0gdG8gYmVsaWV2ZSB0
aGUgc2FtZSBwZXJzb24gaXMgcmVzcG9uc2libGUuPC9wPjxwPlNBTiBKT1NFLCBDYWxpZi4gPC9w
PjxwPlJhaW5zIGNhdXNpbmcgbW9yZSBoYXZvYyA8L3A+PHA+UmVzY3VlcnMgY2hlc3QtZGVlcCBp
biB3YXRlciBzdGVlcmVkIGJvYXRzIGZ1bGwgb2YgcGVvcGxlLCBzb21lIHdpdGggYmFiaWVzIGFu
ZCBwZXRzLCBmcm9tIGEgU2FuIEpvc2UgbmVpZ2hib3Job29kIGludW5kYXRlZCBUdWVzZGF5IGJ5
IHdhdGVyIGZyb20gYW4gb3ZlcmZsb3dpbmcgY3JlZWsuIEZ1cnRoZXIgbm9ydGgsIGZhcm1lcnMg
dXNlZCB0cmFjdG9ycyB0byBzaG9yZSB1cCBhbiBlbmRhbmdlcmVkIGxldmVlIGluIENhbGlmb3Ju
aWEmIzgyMTc7cyBhZ3JpY3VsdHVyYWwgaGVhcnRsYW5kLCBvZmZpY2lhbHMgb3BlbmVkIGEgc3Bp
bGx3YXkgYXQgdGhlIERvbiBQZWRybyByZXNlcnZvaXIgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIDIw
IHllYXJzLCBhbmQgYSBTaWVycmEgTmV2YWRhIGhpZ2h3YXkgdGhyZWF0ZW5lZCB0byBjb2xsYXBz
ZSBhZnRlciB0aGUgbGF0ZXN0IGRvd25wb3VycyBzd2VsbGVkIHdhdGVyd2F5cywgbGVhdmluZyBu
ZWFybHkgaGFsZiBvZiB0aGUgc3RhdGUgdW5kZXIgZmxvb2QgYWR2aXNvcmllcy48L3A+PHA+TFlP
TlMgRkFMTFMsIE4uWS48L3A+PHA+Q2hhaW4gc2F3IHVzZWQgaW4gYXR0YWNrIDwvcD48cD5TdGF0
ZSBwb2xpY2Ugc2F5IGEgMjkteWVhci1vbGQgbWFuIHVzZWQgYSBjaGFpbiBzYXcgdG8gY3V0IHRo
cm91Z2ggYSBkb29yIGF0IGhpcyBib3NzJiM4MjE3O3MgdXBzdGF0ZSBOZXcgWW9yayBob21lLCBj
YXVzaW5nIHNldmVyZSBpbmp1cmllcyB0byB0aGUgZW1wbG95ZXImIzgyMTc7cyBoYW5kLiBUcm9v
cGVycyBzYXkgS3lsZSBQb29yZSwgb2YgTHlvbnMgRmFsbHMsIHVzZWQgYSBydW5uaW5nIGNoYWlu
IHNhdyBsYXRlIFN1bmRheSBuaWdodCB0byBjdXQgdGhyb3VnaCBhIGJlZHJvb20gZG9vciBhdCBo
aXMgZW1wbG95ZXImIzgyMTc7cyBMZXdpcyBDb3VudHkgaG9tZSwgbG9jYXRlZCA1NSBtaWxlcyBu
b3J0aGVhc3Qgb2YgU3lyYWN1c2UuIFBvbGljZSBzYXkgUG9vcmUgY2F1c2VkIHNldmVyZSBjdXRz
IGFuZCB0ZW5kb24gZGFtYWdlIHRvIGhpcyBib3NzJiM4MjE3O3MgaGFuZC4gUG9saWNlIGhhdmVu
JiM4MjE3O3Qgc2FpZCB3aGF0IGxlZCB0byB0aGUgaW5jaWRlbnQuPC9wPjxwPk5FVyBXSUxNSU5H
VE9OLCBQYS4gPC9wPjxwPlJlbWluZGVyIHRvIHRha2Ugb3V0IHRyYXNoICA8L3A+PHA+QSBQZW5u
c3lsdmFuaWEgY29sbGVnZSBzdHVkZW50IGdvdCBhIHJlbWluZGVyIHRvIHRha2Ugb3V0IHRoZSB0
cmFzaCB3aGVuIGhpcyBtb3RoZXIgc2VudCBoaW0gc29tZSBnYXJiYWdlIGluIGEgY2FyZSBwYWNr
YWdlLiBFaWdodGVlbi15ZWFyLW9sZCBDb25ub3IgQ294IHRlbGxzIFdIVE0tVFYgdGhhdCBoaXMg
bW90aGVyIHNlbnQgdHdvIGJveGVzIHRvIGhpbSBhdCBXZXN0bWluc3RlciBDb2xsZWdlIGluIE5l
dyBXaWxtaW5ndG9uIGxhc3QgbW9udGguIE9uZSBib3ggY29udGFpbmVkIGZvb2QgYW5kIG90aGVy
IGdvb2RpZXMuIFRoZSBvdGhlciBjb250YWluZWQgZ2FyYmFnZS4gV2hlbiBoZSBjYWxsZWQgdG8g
YXNrIHdoZXRoZXIgdGhhdCB3YXMgYSBtaXN0YWtlLCBDb3gmIzgyMTc7cyBtb3RoZXIsIENvbm5p
ZSwgdG9sZCBoaW0sICYjODIyMDtObywgdGhhdCYjODIxNztzIHRoZSB0cmFzaCB5b3Ugd2VyZSBz
dXBwb3NlZCB0byB0YWtlIG91dCYjODIyMTsgZHVyaW5nIGEgcmVjZW50IHZpc2l0IGhvbWUuPC9w
PjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.