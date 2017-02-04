National news briefs — compiled Feb. 4

PHA+Q0hJQ0FHTzwvcD48cD5BYnVzZSBncm91cCBmb3VuZGVyIHJlc2lnbnM8L3A+PHA+VGhlIGZv
dW5kZXIgb2YgdGhlIGdyb3VwIHRoYXQgYWR2b2NhdGVzIGZvciBwcmllc3QgYWJ1c2UgdmljdGlt
cyBoYXMgc3RlcHBlZCBkb3duIGFmdGVyIHRocmVlIGRlY2FkZXMgb2YgY2FtcGFpZ25pbmcgdG8g
Zm9yY2UgdGhlIENhdGhvbGljIENodXJjaCB0byByZWNvZ25pemUgdGhlIGV4dGVudCBvZiB0aGUg
c2NhbmRhbCBhbmQgY29tcGVuc2F0ZSB0aG91c2FuZHMgb2YgcGVvcGxlIGFmZmVjdGVkLiBCYXJi
YXJhIEJsYWluZSwgcHJlc2lkZW50IGFuZCBmb3VuZGVyIG9mIHRoZSBTdXJ2aXZvcnMgTmV0d29y
ayBvZiB0aG9zZSBBYnVzZWQgYnkgUHJpZXN0cywgc2FpZCBzaGUgd2FzIGFidXNlZCBoZXJzZWxm
IGFuZCB0aGUgb3JnYW5pemF0aW9uIHdhcyBjcmVhdGVkIHRocm91Z2ggaGVyIGVmZm9ydHMgdG8g
cmVhY2ggb3V0IHRvIG90aGVyIHZpY3RpbXMsIHRoZSBDaGljYWdvIFRyaWJ1bmUgcmVwb3J0ZWQu
IEJsYWluZSBhbmQgc2V2ZXJhbCBvdGhlciB0b3AgU05BUCBvZmZpY2lhbHMgd2VyZSBzdWVkIGxh
c3QgbW9udGggYnkgYSBmb3JtZXIgZW1wbG95ZWUgd2hvIHNheXMgc2hlIHdhcyBmaXJlZCBzaG9y
dGx5IGFmdGVyIGFza2luZyBzdXBlcmlvcnMgd2hldGhlciBTTkFQIHdhcyByZWZlcnJpbmcgcG90
ZW50aWFsIGNsaWVudHMgdG8gYXR0b3JuZXlzIGluIHJldHVybiBmb3IgZG9uYXRpb25zLiA8L3A+
PHA+TE9TIEFOR0VMRVM8L3A+PHA+QXJyZXN0cyBtYWRlIGluIDE5OTMgZmlyZTwvcD48cD5Qb2xp
Y2UgYXJyZXN0ZWQgc2V2ZXJhbCBwZW9wbGUgZm9yIGEgMTk5MyBhcGFydG1lbnQgYnVpbGRpbmcg
ZmlyZSB0aGF0IGtpbGxlZCAxMCBwZW9wbGUsIGluY2x1ZGluZyBzZXZlbiBjaGlsZHJlbiwgaXQg
d2FzIGFubm91bmNlZCBTYXR1cmRheS4gVGhvc2UgYXJyZXN0ZWQgcmVtYWluZWQgamFpbGVkLCBP
ZmZpY2VyIEFhcmVvbiBKZWZmZXJzb24gc2FpZC4gUG9saWNlIHBsYW5uZWQgdG8gaG9sZCBhIG5l
d3MgY29uZmVyZW5jZSBvbiBNb25kYXkuIFRoZSB0aHJlZS1zdG9yeSBidWlsZGluZyBpbiB0aGUg
V2VzdGxha2UgZGlzdHJpY3QgY2F1Z2h0IGZpcmUgb24gTWF5IDMsIDE5OTMuIEF0IHRoZSB0aW1l
LCBwb2xpY2Ugc2FpZCB0aGV5IGJlbGlldmVkIHRoZSBibGF6ZSB3YXMgc2V0IGJ5IGdhbmcgbWVt
YmVycyBraWNrZWQgb2ZmIHRoZSBwcm9wZXJ0eSBmb3Igc2VsbGluZyBkcnVncy4gVGhlIGJ1aWxk
aW5nLCBwYWNrZWQgd2l0aCBtYWlubHkgcG9vciBpbW1pZ3JhbnRzIGZyb20gQ2VudHJhbCBBbWVy
aWNhLCBoYWQgaW5vcGVyYWJsZSBzbW9rZSBhbGFybXMuIDwvcD48cD5NSU5ORUFQT0xJUyA8L3A+
PHA+MzAwIHdpbGQgaG9yc2VzIG5lZWQgaG9tZXM8L3A+PHA+SHVuZHJlZHMgb2Ygd2lsZCBob3Jz
ZXMgYXQgYSB0cm91YmxlZCBTb3V0aCBEYWtvdGEgc2FuY3R1YXJ5IGFyZSBlbmR1cmluZyBiaXR0
ZXIgd2VhdGhlciB3aGlsZSBhIGdyb3VwIG9mIHZvbHVudGVlcnMgd29ya3MgdG8gZmVlZCBhbmQg
Y2FyZSBmb3IgdGhlbS4gT3RoZXJzIGFyZSBzb3J0aW5nIHRocm91Z2ggYWRvcHRpb24gYXBwbGlj
YXRpb25zIGFuZCBuZXR3b3JraW5nIG9uIHNvY2lhbCBtZWRpYSBpbiBzZWFyY2ggb2YgaG9tZXMg
Zm9yIHRoZSBob3JzZXMuIE1vcmUgdGhhbiA4MDAgaG9yc2VzIHdlcmUgaW1wb3VuZGVkIGluIE9j
dG9iZXIgYXQgdGhlIG5vbnByb2ZpdCBJbnRlcm5hdGlvbmFsIFNvY2lldHkgZm9yIHRoZSBQcm90
ZWN0aW9uIG9mIE11c3RhbmdzIGFuZCBCdXJyb3MgYWZ0ZXIgYSBzdGF0ZSB2ZXRlcmluYXJpYW4g
Zm91bmQgdGhleSB3ZXJlIGJlaW5nIG5lZ2xlY3RlZC4gPC9wPjxwPk9LTEFIT01BIENJVFk8L3A+
PHA+UmVwdWJsaWNhbiBsYXdtYWtlciByZXNpZ25zPC9wPjxwPkFuIE9rbGFob21hIGxhd21ha2Vy
IHdobyBhZG1pdHRlZCBhc2tpbmcgYSBsZWdpc2xhdGl2ZSBhaWRlIHRvIHNlbmQgaGltIHRvcGxl
c3MgcGhvdG9zIGFuZCBhY2NvbXBhbnkgaGltIHRvIGEgc3RyaXAgY2x1YiBhbm5vdW5jZWQgcGxh
bnMgdG8gcmVzaWduIG9uIFNhdHVyZGF5LCB0d28gZGF5cyBhZnRlciBhIHNwZWNpYWwgSG91c2Ug
Y29tbWl0dGVlIHJlY29tbWVuZGVkIGhlIGJlIGV4cGVsbGVkIGZyb20gb2ZmaWNlLiBHb3YuIE1h
cnkgRmFsbGluJiM4MjE3O3Mgc3Bva2VzbWFuIHNhaWQgc2hlIHdpbGwgbm93IGJlZ2luIHRoZSBw
cm9jZXNzIG9mIHNjaGVkdWxpbmcgYSBzcGVjaWFsIGVsZWN0aW9uIHRvIGZpbGwgdGhlIHZhY2Fu
Y3kgY3JlYXRlZCBieSBSZXB1YmxpY2FuIERhbiBLaXJieSBvZiBUdWxzYS48L3A+PHA+Q29tcGls
ZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.