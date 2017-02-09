National news briefs — compiled Feb. 9

PHA+V0FTSElOR1RPTiA8L3A+PHA+TWlsbGlvbnMgc2VlayBoZWFsdGggY292ZXJhZ2UgPC9wPjxw
Pk1vcmUgdGhhbiAxMi4yIG1pbGxpb24gcGVvcGxlIGhhdmUgc2lnbmVkIHVwIGZvciBjb3ZlcmFn
ZSBuYXRpb253aWRlIHRoaXMgeWVhciB1bmRlciB0aGUgT2JhbWEtZXJhIGhlYWx0aCBjYXJlIGxh
dyBldmVuIHdpdGggdGhlIHVuY2VydGFpbnR5IGNyZWF0ZWQgYnkgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBU
cnVtcCYjODIxNztzIHZvdyB0byByZXBlYWwgYW5kIHJlcGxhY2UgaXQuIEEgY291bnQgYnkgdGhl
IEFzc29jaWF0ZWQgUHJlc3Mgc2hvd3MgdGhhdCBtYW55IGNvbnN1bWVycyByZXR1cm5lZCB0byB0
aGUgcHJvZ3JhbSBkZXNwaXRlIGl0cyBwcm9ibGVtcy4gQXNpZGUgZnJvbSB0aGUgcG9saXRpY2Fs
IHR1cm1vaWwsIHRob3NlIGRpZmZpY3VsdGllcyBpbmNsdWRlIGEgc3Bpa2UgaW4gcHJlbWl1bXMs
IHJpc2luZyBkZWR1Y3RpYmxlcyBhbmQgZHdpbmRsaW5nIGNob2ljZSBvZiBpbnN1cmVycy4gQVAm
IzgyMTc7cyBhbmFseXNpcyBzaG93ZWQgdGhhdCBhIGNsZWFyIG1ham9yaXR5IG9mIHRob3NlIGVu
cm9sbGVkICYjODIxMjsgbmVhcmx5IDY0IHBlcmNlbnQgJiM4MjEyOyBsaXZlIGluIHN0YXRlcyB0
aGF0IFRydW1wIGNhcnJpZWQgaW4gTm92ZW1iZXIuPC9wPjxwPkNBTk5PTiBCQUxMLCBOLkQuPC9w
PjxwPldvcmsgcmVzdW1lcyBvbiBwaXBlbGluZSA8L3A+PHA+Q29uc3RydWN0aW9uIGNyZXdzIGhh
dmUgcmVzdW1lZCB3b3JrIG9uIHRoZSBmaW5hbCBzZWdtZW50IG9mIHRoZSBEYWtvdGEgQWNjZXNz
IHBpcGVsaW5lLCBhbmQgdGhlIGRldmVsb3BlciBvZiB0aGUgbG9uZy1kZWxheWVkIHByb2plY3Qg
c2FpZCBUaHVyc2RheSB0aGF0IHRoZSBmdWxsIHN5c3RlbSBjb3VsZCBiZSBvcGVyYXRpb25hbCB3
aXRoaW4gdGhyZWUgbW9udGhzLiBNZWFud2hpbGUsIGFuIEFtZXJpY2FuIEluZGlhbiB0cmliZSBm
aWxlZCBhIGxlZ2FsIGNoYWxsZW5nZSB0byBibG9jayB0aGUgd29yayBhbmQgcHJvdGVjdCBpdHMg
d2F0ZXIgc3VwcGx5LiBUaGUgQXJteSBncmFudGVkIEVuZXJneSBUcmFuc2ZlciBQYXJ0bmVycyBm
b3JtYWwgcGVybWlzc2lvbiBXZWRuZXNkYXkgdG8gbGF5IHBpcGUgdW5kZXIgYSBOb3J0aCBEYWtv
dGEgcmVzZXJ2b2lyLCBjbGVhcmluZyB0aGUgd2F5IGZvciBjb21wbGV0aW9uIG9mIHRoZSAxLDIw
MC1taWxlIHBpcGVsaW5lLiBDb21wYW55IHNwb2tlc3dvbWFuIFZpY2tpIEdyYW5hZG8gY29uZmly
bWVkIGVhcmx5IFRodXJzZGF5IHRoYXQgY29uc3RydWN0aW9uIGJlZ2FuICYjODIyMDtpbW1lZGlh
dGVseSBhZnRlciByZWNlaXZpbmcgdGhlIGVhc2VtZW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+U0FOIEZSQU5D
SVNDTyA8L3A+PHA+Q2l0eSBub3QgZmVlbGluZyB0aGUgbG92ZSA8L3A+PHA+QSB3YXIgb2Ygd29y
ZHMgaGFzIGVydXB0ZWQgb3ZlciBhIGNvbmNlcnQgcGxhbm5lZCB0byBtYXJrIHRoZSA1MHRoIGFu
bml2ZXJzYXJ5IG9mIHRoZSBTdW1tZXIgb2YgTG92ZSBpbiBTYW4gRnJhbmNpc2NvLiBUaGUgY29u
Y2VydCB3YXMgZXhwZWN0ZWQgdG8gZHJhdyB0ZW5zIG9mIHRob3VzYW5kcyBvZiBwZW9wbGUgdG8g
YW4gYWxsLWRheSwgb3V0ZG9vciwgZnJlZSBjb25jZXJ0IGluIEdvbGRlbiBHYXRlIFBhcmsuIEJ1
dCBjaXR5IG9mZmljaWFscyBpbmZvcm1lZCBldmVudCBwcm9tb3RlciBCb290cyBIdWdoc3RvbiB0
aGlzIHdlZWsgaGlzIHJlcXVlc3QgZm9yIGEgcGVybWl0IHdhcyBiZWluZyBkZW5pZWQuIEluIGEg
c2hhcnBseSB3b3JkZWQsIHRocmVlLXBhZ2UgbGV0dGVyLCB0aGUgU2FuIEZyYW5jaXNjbyBSZWNy
ZWF0aW9uIGFuZCBQYXJrcyBEZXBhcnRtZW50IHNhaWQgdGhhdCBIdWdoc3RvbiBoYWQgbWFkZSAm
IzgyMjA7bnVtZXJvdXMgbWlzcmVwcmVzZW50YXRpb25zJiM4MjIxOyBhYm91dCBob3cgc2VjdXJp
dHkgYW5kIGNyb3dkIGNvbnRyb2wgd291bGQgYmUgaGFuZGxlZCwgbGVhdmluZyB0aGVtIHdpdGgg
Y29uY2VybnMgYWJvdXQgcHVibGljIHNhZmV0eS4gPC9wPjxwPkRFTlZFUiA8L3A+PHA+RHJvbmUg
Z29lcyB3YXkgb2ZmIGNvdXJzZTwvcD48cD5BbiBBcm15IGRyb25lIHRoYXQgZGlzYXBwZWFyZWQg
b24gYSB0cmFpbmluZyBmbGlnaHQgaW4gc291dGhlcm4gQXJpem9uYSBoYXMgYmVlbiBmb3VuZCBo
dW5kcmVkcyBvZiBtaWxlcyBhd2F5IGluIENvbG9yYWRvLCBhbmQgdGhlIG1pbGl0YXJ5IGlzIHRy
eWluZyB0byBmaWd1cmUgb3V0IGhvdyBpdCBnb3QgdGhlcmUuIE9mZmljaWFscyBhdCBGb3J0IEh1
YWNodWNhLCBBcml6Liwgc2F5IGEgaGlrZXIgZm91bmQgdGhlICQxLjUgbWlsbGlvbiBTaGFkb3cg
ZHJvbmUgc3R1Y2sgaW4gYSB0cmVlIFRodXJzZGF5LiBPZmZpY2lhbHMgY291bGRuJiM4MjE3O3Qg
aW1tZWRpYXRlbHkgc2F5IHdoZXJlIGluIENvbG9yYWRvIGl0IHdhcyBmb3VuZC4gSXQgd2FzIG1p
c3NpbmcgYSB3aW5nLiBTb2xkaWVycyBsb3N0IGNvbnRhY3Qgd2l0aCB0aGUgZHJvbmUgYXQgRm9y
dCBIdWFjaHVjYSBuaW5lIGRheXMgZWFybGllci4gT2ZmaWNpYWxzIHNheSB0aGUgNDUwLXBvdW5k
IGRyb25lIGhhcyBhIDIwLWZvb3Qgd2luZ3NwYW4gYW5kIGNhbiBmbHkgZm9yIGVpZ2h0IG9yIG5p
bmUgaG91cnMuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.