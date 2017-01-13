National news briefs — compiled Jan. 13

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9TIEFOR0VMRVM8L3A+PHA+QWN0cmVzcyB3b24mIzgyMTc7dCBiZSBkaWdpdGl6ZWQ8L3A+
PHA+THVjYXNmaWxtLCB0aGUgY29tcGFueSBiZWhpbmQgPGVtPlN0YXIgV2FyczwvZW0+LCBzYXlz
IHRoZXJlIGFyZSBubyBwbGFucyB0byBkaWdpdGFsbHkgcmVjcmVhdGUgdGhlIGxhdGUgQ2Fycmll
IEZpc2hlciB0byBwbGF5IFByaW5jZXNzIExlaWEgaW4gZnV0dXJlIGVwaXNvZGVzIG9mIHRoZSBt
b3ZpZSBzYWdhLiBUaGUgRGlzbmV5LW93bmVkIEx1Y2FzZmlsbSBtYWRlIHRoZSByYXJlIGZvcmF5
IGludG8gdGhlIHdvcmxkIG9mIDxlbT5TdGFyIFdhcnM8L2VtPiBzcGVjdWxhdGlvbiBGcmlkYXkg
bmlnaHQgYnkgaXNzdWluZyBhIHN0YXRlbWVudCBkZW55aW5nIHJ1bW9ycyB0aGVyZSB3ZXJlIHBs
YW5zIHRvIGRpZ2l0aXplIEZpc2hlciwgd2hvIGRpZWQgRGVjLiAyNy4gRmlzaGVyLCB3aG8gcmVw
cmlzZWQgaGVyIHJvbGUgYXMgTGVpYSBpbiAyMDE1JiM4MjE3O3MgPGVtPlN0YXIgV2FyczogRXBp
c29kZSBWSUkgJiM4MjEyOyBUaGUgRm9yY2UgQXdha2VuczwvZW0+LCBoYWQgZmluaXNoZWQgc2hv
b3RpbmcgPGVtPlN0YXIgV2FyczogRXBpc29kZSBWSUlJPC9lbT4sIGR1ZSBvdXQgbmV4dCBEZWNl
bWJlciwgd2hlbiBzaGUgZGllZC4gQnV0IHNoZSBoYWQgYWxzbyBiZWVuIHNsYXRlZCB0byBhcHBl
YXIgaW4gPGVtPkVwaXNvZGUgSVg8L2VtPiwgc2NoZWR1bGVkIGZvciByZWxlYXNlIGluIDIwMTku
PC9wPjxwPldBTFRFUkJPUk8sIFMuQy48L3A+PHA+V29tYW4gbGVhcm5zIHRydWUgaWRlbnRpdHk8
L3A+PHA+U3RvbGVuIGZyb20gYSBob3NwaXRhbCBqdXN0IGhvdXJzIGFmdGVyIHNoZSB3YXMgYm9y
biwgYSB3b21hbiBmaW5hbGx5IGxlYXJuZWQgaGVyIHRydWUgaWRlbnRpdHkgYW5kIHdhcyByZXVu
aXRlZCBGcmlkYXkgd2l0aCBoZXIgYmlydGggZmFtaWx5LCBieSB2aWRlbyBjaGF0LiBUaGUgd29t
YW4gc2hlIHRob3VnaHQgd2FzIGhlciBtb3RoZXIgd2FzIGNoYXJnZWQgd2l0aCBoZXIga2lkbmFw
cGluZy4gVGhhbmtzIHRvIEROQSBhbmFseXNpcywgdGhlIDE4LXllYXItb2xkIG5vdyBrbm93cyBo
ZXIgYmlydGggbmFtZTogS2FtaXlhaCBNb2JsZXkuIFNoZSYjODIxNztzIGluIGdvb2QgaGVhbHRo
IGJ1dCB1bmRlcnN0YW5kYWJseSBvdmVyd2hlbG1lZCwgSmFja3NvbnZpbGxlIFNoZXJpZmYgTWlr
ZSBXaWxsaWFtcyBzYWlkLiBHbG9yaWEgV2lsbGlhbXMsIDUxLCB3YXMgYXJyZXN0ZWQgYXQgaGVy
IGhvbWUgaW4gV2FsdGVyYm9ybywgUy5DLiwgZWFybHkgRnJpZGF5IG9uIGNoYXJnZXMgb2Yga2lk
bmFwcGluZyBhbmQgaW50ZXJmZXJlbmNlIHdpdGggY3VzdG9keS48L3A+PHA+UEVSS0FTSUUsIFBh
LjwvcD48cD5TY2hvb2wgc29ycnkgZm9yIGFzc2lnbm1lbnQgPC9wPjxwPkEgUGVubnN5bHZhbmlh
IGhpZ2ggc2Nob29sIGlzIGFwb2xvZ2l6aW5nIGFmdGVyIHN0dWRlbnRzIHdlcmUgZ2l2ZW4gYSBt
YXRoIGhvbWV3b3JrIGFzc2lnbm1lbnQgdGhhdCBhc2tlZCB3aGljaCBmYW1pbHkgbWVtYmVyIGhh
ZCBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0ZWQgYSBnaXJsLiBUaGUgYXNzaWdubWVudCBmb2N1c2VkIG9uIE1h
eWEgQW5nZWxvdSBhbmQgaGVyIGF1dG9iaW9ncmFwaHkgPGVtPkkgS25vdyBXaHkgdGhlIENhZ2Vk
IEJpcmQgU2luZ3M8L2VtPi4gSXQgcHJvdmlkZWQgYSBtYXRoIGZvcm11bGEgdGhhdCBhc2tlZDog
JiM4MjIwO0FuZ2Vsb3Ugd2FzIHNleHVhbGx5IGFidXNlZCBieSBoZXIgbW90aGVyJiM4MjE3O3Mg
JiM4MjEyOyYjODIxMjsmIzgyMTI7IGF0IGFnZSA4LCB3aGljaCBzaGFwZWQgaGVyIGNhcmVlciBj
aG9pY2VzIGFuZCBtb3RpdmF0aW9uIGZvciB3cml0aW5nLiYjODIyMTsgIFBlbm5yaWRnZSBIaWdo
IFNjaG9vbCBzdHVkZW50cyBuZWVkZWQgdG8gdXNlIHRoZSBmb3JtdWxhIGJlZm9yZSBkZWNpZGlu
ZyB3aGV0aGVyIHRoZSBhbnN3ZXIgd2FzIGJveWZyaWVuZCwgYnJvdGhlciBvciBmYXRoZXIuPC9w
PjxwPkhPVVNUT048L3A+PHA+RWR1Y2F0b3IgZ2V0cyAxMCB5ZWFyczwvcD48cD5BIEhvdXN0b24t
YXJlYSBtaWRkbGUgc2Nob29sIEVuZ2xpc2ggdGVhY2hlciB3YXMgc2VudGVuY2VkIEZyaWRheSB0
byAxMCB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24gZm9yIGhhdmluZyBhIGxvbmctdGVybSBzZXh1YWwgcmVsYXRp
b25zaGlwIHdpdGggYSAxMy15ZWFyLW9sZCBzdHVkZW50IHdobyBpbXByZWduYXRlZCBoZXIuIEFs
ZXhhbmRyaWEgVmVyYSwgMjQsIHBsZWFkZWQgZ3VpbHR5IGxhc3QgeWVhciB0byBhZ2dyYXZhdGVk
IHNleHVhbCBhc3NhdWx0IG9mIGEgY2hpbGQgYW5kIHdhcyBob3BpbmcgdG8gYXZvaWQgcHJpc29u
IGFuZCBqdXN0IGdldCBwcm9iYXRpb24uIFN0YXRlIERpc3RyaWN0IEp1ZGdlIE1pY2hhZWwgTWNT
cGFkZGVuIHNhaWQgaGlzIHNlbnRlbmNlIHdhcyBpbnRlbmRlZCB0byBzZW5kIGEgbWVzc2FnZSBh
bmQgbWFrZSBhbiBleGFtcGxlIG9mIGhlciBiZWNhdXNlIGhlJiM4MjE3O3MgYXdhcmUgb2YgdG9v
IG1hbnkgc2ltaWxhciBjYXNlcy4gJiM4MjIwO1dlIHdhbnQgb3VyIGVkdWNhdG9ycyB0byB0ZWFj
aCBvdXIgc3R1ZGVudHMsJiM4MjIxOyB0aGUganVkZ2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO1dlIHdhbnQgdGhl
bSB0byBrZWVwIHRoZWlyIGhhbmRzIG9mZiB0aGUgc3R1ZGVudHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Db21w
aWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD48cD48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.