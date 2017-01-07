National news briefs — compiled Jan. 7

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+UEVSUllWSUxMRSwgTEEuPC9wPjxwPldpbGRsaWZlIGFnZW50IHNob3Qgb24gcGF0cm9sPC9w
PjxwPkEgTG91aXNpYW5hIHdpbGRsaWZlIGFnZW50IGhhcyBiZWVuIGhvc3BpdGFsaXplZCBhZnRl
ciBiZWluZyBzaG90IG11bHRpcGxlIHRpbWVzIHdoaWxlIG9uIHBhdHJvbC4gVGhlIExvdWlzaWFu
YSBEZXBhcnRtZW50IG9mIFdpbGRsaWZlIGFuZCBGaXNoZXJpZXMgc2FpZCAyNS15ZWFyLW9sZCBU
eWxlciBXaGVlbGVyIG9mIE1vbnJvZSBzdG9wcGVkIGEgdmVoaWNsZSB3aGlsZSAmIzE3MztwYXRy
b2xsaW5nIGluIE1vcmVob3VzZSBQYXJpc2ggYXQgYWJvdXQgMiBhLm0uICYjMTczO1NhdHVyZGF5
LiBEZXBhcnRtZW50IG9mZmljaWFscyBzYWlkIFdoZWVsZXIgd2FzIHNob3QgbXVsdGlwbGUgdGlt
ZXMgd2hpbGUgb24gYSByb3V0aW5lIGNoZWNrIGZvciBpbGxlZ2FsIG5pZ2h0IGh1bnRpbmcgd2hl
biB0aGUgaW5jaWRlbnQgJiMxNzM7b2NjdXJyZWQuIExvdWlzaWFuYSBTdGF0ZSBQb2xpY2UgYW5k
IG90aGVyICYjMTczO2F1dGhvcml0aWVzIGFyZSBzZWFyY2hpbmcgZm9yIHRoZSBzaG9vdGVyLiBO
byBkZXNjcmlwdGlvbiBvZiB0aGUgc2hvb3RlciBvciB0aGUgc2hvb3RlciYjODIxNztzIHZlaGlj
bGUgaGF2ZSBiZWVuIHJlbGVhc2VkLjwvcD48cD5PTFlNUElBLCBXQVNILjwvcD48cD5MdC4gZ292
ZXJub3IgbWFraW5nIGhpc3Rvcnk8L3A+PHA+QXMgV2FzaGluZ3RvbiBzdGF0ZSBwcmVwYXJlcyB0
byBzd2VhciBpbiBpdHMgZmlyc3QgYmxpbmQgbGlldXRlbmFudCBnb3Zlcm5vciwgdGhlIFNlbmF0
ZSBoYXMgdW5kZXJnb25lIGEgJiMxNzM7bWFrZW92ZXIgdGhhdCBpbmNvcnBvcmF0ZXMgQnJhaWxs
ZSBpbnRvIHRoYXQgY2hhbWJlciYjODIxNztzIGZsb29yIHNlc3Npb25zLiBPbiBhIHJlY2VudCBk
YXkganVzdCB3ZWVrcyBiZWZvcmUgdGhlIHN0YXJ0IG9mIHRoZSBsZWdpc2xhdGl2ZSBzZXNzaW9u
IHRoYXQgYmVnaW5zIE1vbmRheSwgdGhlIGRlc2tzIG9mIDQ5IHNlbmF0b3JzIGdvdCBhbiB1cGdy
YWRlOiBhIHN5c3RlbSB0aGF0IHdpbGwgYWxsb3cgTHQuIEdvdi4tZWxlY3QgQ3lydXMgSGFiaWIg
dG8ga25vdyBieSB0aGUgdG91Y2ggb2YgaGlzIGZpbmdlciB3aGljaCBsYXdtYWtlciBpcyBzZWVr
aW5nIHRvIGJlIHJlY29nbml6ZWQgdG8gc3BlYWsuICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gcmVhbGx5IGV4
Y2l0ZWQgdG8gc2hvdyB0aGUgcHVibGljLCAmIzE3MztwYXJ0aWN1bGFybHkgc2Nob29sIGNoaWxk
cmVuLCB0aGF0ICYjMTczO2FueXRoaW5nIGlzIHBvc3NpYmxlLCYjODIyMTsgSGFiaWIsIDM1LCBz
YWlkLiA8L3A+PHA+SEFSUklTQlVSRywgUEEuPC9wPjxwPlNjYW5kYWwgY29zdHMga2VlcCByaXNp
bmc8L3A+PHA+UGVubiBTdGF0ZSYjODIxNztzIGNvc3RzIHJlbGF0ZWQgdG8gdGhlIEplcnJ5IFNh
bmR1c2t5IHNjYW5kYWwgYXJlIGFwcHJvYWNoaW5nIGEgcXVhcnRlci1iaWxsaW9uIGRvbGxhcnMg
YW5kIGdyb3dpbmcsIGZpdmUgeWVhcnMgYWZ0ZXIgdGhlIGZvcm1lciBhc3Npc3RhbnQgZm9vdGJh
bGwgY29hY2gmIzgyMTc7cyBhcnJlc3Qgb24gY2hpbGQgbW9sZXN0YXRpb24gY2hhcmdlcy4gVGhl
IHNjYW5kYWwmIzgyMTc7cyBvdmVyYWxsIGNvc3QgdG8gdGhlIHNjaG9vbCBoYXMgcmVhY2hlZCBh
dCBsZWFzdCAkMjM3IG1pbGxpb24sIGluY2x1ZGluZyBhIHJlY2VudCAkMTIgbWlsbGlvbiB2ZXJk
aWN0IGluIHRoZSB3aGlzdGxlYmxvd2VyIGFuZCBkZWZhbWF0aW9uIGNhc2UgYnJvdWdodCBieSBm
b3JtZXIgYXNzaXN0YW50IGNvYWNoIE1pa2UgTWNRdWVhcnksIHdob3NlIHRlc3RpbW9ueSBoZWxw
ZWQgY29udmljdCBTYW5kdXNreSBpbiAyMDEyLiBUaGUgdW5pdmVyc2l0eSBoYXMgc2V0dGxlZCB3
aXRoIDMzIHBlb3BsZSBvdmVyIGFsbGVnYXRpb25zIHRoZXkgd2VyZSBzZXh1YWxseSBhYnVzZWQg
YnkgU2FuZHVza3ksIGFuZCBoYXMgbWFkZSB0b3RhbCBwYXltZW50cyB0byB0aGVtIG9mICQ5MyBt
aWxsaW9uLjwvcD48cD5QQUxBQ0lPUywgVEVYQVM8L3A+PHA+VHdvIGh1bnRlcnMgYXJlIGZvdW5k
IGRlYWQ8L3A+PHA+VGhlIENvYXN0IEd1YXJkIHNhaWQgdHdvIFNvdXRoZWFzdCBUZXhhcyBtZW4g
aGF2ZSBiZWVuIGZvdW5kIGRlYWQgYW5kIGEgdGhpcmQgcmVtYWlucyBtaXNzaW5nIGFmdGVyIGEg
ZHVjayBodW50aW5nIHRyaXAuIFRoZSB0aHJlZSB3ZXJlIHRvIGxhdW5jaCB0aGVpciAxNy1mb290
IGZsYXQtYm90dG9tZWQgYm9hdCBhYm91dCA0IGEubS4gRnJpZGF5IGJldHdlZW4gUGFsYWNpb3Mg
YW5kIFBvcnQgTGF2YWNhIGJ1dCBkaWQgbm90IHJldHVybiBhcyBleHBlY3RlZCBsYXRlciBpbiB0
aGUgZGF5LiBBIGdpcmxmcmllbmQgb2Ygb25lIG9mIHRoZSBtZW4gY2FsbGVkIHRoZSBDb2FzdCBH
dWFyZCBvbiBGcmlkYXkgZXZlbmluZyB0byByZXBvcnQgdGhlbSBvdmVyZHVlLiBUd28gYm9kaWVz
IHdlcmUgZm91bmQgaW4gd2F0ZXJzIG5lYXIgTWF0YWdvcmRhIEJheS4gVGhlIHNlYXJjaCBmb3Ig
dGhlIHRoaXJkIG1hbiB3YXMgb25nb2luZy4gPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBv
cnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.