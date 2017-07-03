National news briefs — compiled July 3

PHA+TUlBTUkgPC9wPjxwPkxhdyBydWxlZCB1bmNvbnN0aXR1dGlvbmFsICA8L3A+PHA+QSBqdWRn
ZSBydWxlZCBNb25kYXkgdGhhdCBGbG9yaWRhJiM4MjE3O3MgbGF3bWFrZXJzIG92ZXJzdGVwcGVk
IHRoZWlyIGF1dGhvcml0eSBpbiB1cGRhdGluZyB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyAmIzgyMjA7U3Rh
bmQgWW91ciBHcm91bmQmIzgyMjE7IGxhdy4gSW4gcnVsaW5nIHRoZSBsYXcgdW5jb25zdGl0dXRp
b25hbCwgTWlhbWktRGFkZSBDaXJjdWl0IEp1ZGdlIE1pbHRvbiBIaXJzY2ggc2FpZCBNb25kYXkg
dGhhdCB0aGUgY2hhbmdlcyBzaG91bGQgaGF2ZSBiZWVuIGNyYWZ0ZWQgYnkgdGhlIEZsb3JpZGEg
U3VwcmVtZSBDb3VydCBpbnN0ZWFkIG9mIGJ5IHRoZSBMZWdpc2xhdHVyZS4gVGhlIE1pYW1pIEhl
cmFsZCByZXBvcnRzIHRoYXQgdGhlIDE0LXBhZ2Ugb3JkZXIgaXMgYSB2aWN0b3J5IGZvciBwcm9z
ZWN1dG9ycyB3aG8gaGF2ZSBmaXJtbHkgb3Bwb3NlZCB0aGUgbGF3LiBDcml0aWNzIGhhdmUgc2Fp
ZCB0aGUgbGF3IG1ha2VzIGl0IGVhc2llciBmb3IgZGVmZW5kYW50cyB0byBnZXQgYXdheSB3aXRo
IG11cmRlciBhbmQgb3RoZXIgdmlvbGVudCBjcmltZXMuPC9wPjxwPlBPUlRMQU5ELCBPcmUuIDwv
cD48cD5Bcm1lZCBtYW4gc2VpemVzIGhlbGljb3B0ZXIgPC9wPjxwPkEgbWFuIHdhcyBmYXRhbGx5
IHNob3QgYnkgcG9saWNlIE1vbmRheSBhZnRlciBzZWl6aW5nIGEgaGVsaWNvcHRlciBhdCBndW5w
b2ludCBuZWFyIFBvcnRsYW5kLCBPcmUuLCBhdXRob3JpdGllcyBzYWlkLiBUaGUgbWFuLCB3aG8g
d2FzIG5vdCBiZWVuIGlkZW50aWZpZWQsIGhvcHBlZCBhIGZlbmNlIGF0IEhpbGxzYm9ybyBBaXJw
b3J0IGFuZCB0aGVuIGFwcHJvYWNoZWQgYSBmbGlnaHQgaW5zdHJ1Y3RvciBhbmQgYSBzdHVkZW50
IHdobyB3ZXJlIGluc2lkZSBhIGhlbGljb3B0ZXIgdGhhdCB3YXMgd2FybWluZyB1cCwgSGlsbHMm
IzE3Mztib3JvIHBvbGljZSBMdC4gSGVucnkgUmVpbWFubiBzYWlkLiBUaGUgbWFuIG9yZGVyZWQg
dGhlbSB0byBnZXQgb3V0LCBmaXJpbmcgYXQgbGVhc3Qgb25lIHJvdW5kIGR1cmluZyB0aGUgZW5j
b3VudGVyLiBUaGUgc2hvdCwgYW5kIG1heWJlIGEgc2Vjb25kIG1pc2ZpcmUsIHdlcmUgZGlyZWN0
ZWQgYXdheSBmcm9tIHRoZSB2aWN0aW1zLCBSZWltYW5uIHNhaWQuIFRoZSBtYW4gZ290IGludG8g
dGhlIGhlbGljb3B0ZXIsIGJ1dCBvZmZpY2VycyBhcnJpdmVkIGJlZm9yZSBoZSBjb3VsZCB0YWtl
IG9mZi48L3A+PHA+VFVDS0VSLCBHYS48L3A+PHA+UmV3YXJkIGdyb3dzIGluIGRvZyYjODIxNztz
IGRlYXRoICA8L3A+PHA+VGhlIHJld2FyZCBoYXMgZ3Jvd24gdG8gJDEwLDAwMCBmb3IgaW5mb3Jt
YXRpb24gbGVhZGluZyB0byB0aGUgYXJyZXN0IGFuZCBjb252aWN0aW9uIG9mIHdob2V2ZXIgYnVy
aWVkIGEgZG9nIHVwIHRvIGhlciBub3NlIGluIHRoZSBncm91bmQgbmVhciBBdGxhbnRhLiBUaGUg
Y2FuaW5lIGxhdGVyIGRpZWQuIFBlb3BsZSBmb3IgdGhlIEV0aGljYWwgVHJlYXRtZW50IG9mIEFu
aW1hbHMgYW5ub3VuY2VkIHRoZSByZXdhcmQgaW5jcmVhc2Ugb24gTW9uZGF5LiBMYXN0IG1vbnRo
LCBFcmljIFB1cmR1ZSBmb3VuZCBhbmQgcmVzY3VlZCB0aGUgY2hvdyBjaG93IG1peCwgd2hpY2gg
aGFkIGJlZW4gYnVyaWVkIGFsaXZlIGluIHRpZ2h0bHkgcGFja2VkIGdyb3VuZCBvbiBhbiBhbGwt
dGVycmFpbiB2ZWhpY2xlIHRyYWlsIGluIFR1Y2tlci4gUHVyZHVlIG5hbWVkIGhlciBMdWx1LiBP
ZmZpY2lhbHMgYmVsaWV2ZSBzaGUgbWF5IGhhdmUgYmVlbiBsZWZ0IHRoZXJlIGZvciB0aHJlZSBk
YXlzLiBMdWx1IGxhdGVyIGRpZWQsIGhvd2V2ZXIsIGRlc3BpdGUgdmV0ZXJpbmFyaWFucyYjODIx
NzsgZWZmb3J0cyB0byBoZWxwIGhlci48L3A+PHA+TEFTIFZFR0FTPC9wPjxwPlBvdCBzYWxlcyBi
b29tIGluIFNpbiBDaXR5IDwvcD48cD5SZWNyZWF0aW9uYWwgbWFyaWp1YW5hIHNhbGVzIGhhdmUg
ZXhjZWVkZWQgdGhlIGV4cGVjdGF0aW9ucyBvZiBMYXMgVmVnYXMtYXJlYSBzdG9yZSBvd25lcnMs
IHdobyBoYXZlIHNlZW4gbG9uZyBsaW5lcyBvdXRzaWRlIHRoZWlyIGRpc3BlbnNhcmllcyBzaW5j
ZSBTYXR1cmRheSwgd2hlbiBOZXZhZGEgYmVjYW1lIHRoZSBmaWZ0aCBzdGF0ZSB3aXRoIHNob3Bz
IHNlbGxpbmcgcG90IHRvIHRoZSBwdWJsaWMuIFRoYXQgbW92ZSBqdW1wLXN0YXJ0ZWQgYSBtYXJr
ZXQgcHJvamVjdGVkIHRvIGJlIGZ1ZWxlZCBieSB0aGUgdGVucyBvZiBtaWxsaW9ucyBvZiB2aXNp
dG9ycyB0aGF0IFNpbiBDaXR5IHdlbGNvbWVzIGVhY2ggeWVhci4gRWFnZXIgcG90IGN1c3RvbWVy
cyBvbiBNb25kYXkgYWdhaW4gbGluZWQgdXAgYmVmb3JlIGRpc3BlbnNhcmllcyBvcGVuZWQgdGhl
aXIgZG9vcnMuIDwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cy4gPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.