National news briefs — compiled June 13

PHA+V0FTSElOR1RPTiA8L3A+PHA+VHJ1bXAgY2FsbHMgYmlsbCAmIzgyMTY7bWVhbiYjODIxNzsg
PC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgdG9sZCBSZXB1YmxpY2FuIHNlbmF0b3JzIFR1
ZXNkYXkgdGhhdCB0aGUgSG91c2UtcGFzc2VkIGhlYWx0aCBjYXJlIGJpbGwgaGUgaGVscGVkIHJl
dml2ZSBpcyAmIzgyMjA7bWVhbiYjODIyMTsgYW5kIHVyZ2VkIHRoZW0gdG8gY3JhZnQgYSB2ZXJz
aW9uIHRoYXQgaXMgJiM4MjIwO21vcmUgZ2VuZXJvdXMsJiM4MjIxOyBjb25ncmVzc2lvbmFsIHNv
dXJjZXMgc2FpZC4gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByZW1hcmtzIHdlcmUgYSBzdXJwcmlzaW5nIHNsYXAg
YXQgYSBSZXB1YmxpY2FuLXdyaXR0ZW4gSG91c2UgbWVhc3VyZSB0aGF0IHdhcyBzaGVwaGVyZGVk
IGJ5IFNwZWFrZXIgUGF1bCBSeWFuLCBSLVdpcy4sIGFuZCB3aG9zZSBwYXNzYWdlIHRoZSBwcmVz
aWRlbnQgbG9iYmllZCBmb3IgYW5kIHByYWlzZWQuIEF0IGEgUm9zZSBHYXJkZW4gY2VyZW1vbnkg
bWludXRlcyBhZnRlciB0aGUgYmlsbCYjODIxNztzIG5hcnJvdyBIb3VzZSBwYXNzYWdlIG9uIE1h
eSA0LCBUcnVtcCBjYWxsZWQgaXQgJiM4MjIwO2EgZ3JlYXQgcGxhbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPjwv
cD48cD5JbmZhbW91cyB0d2VldCBpbnNwaXJlcyA8L3A+PHA+QSBEZW1vY3JhdGljIGNvbmdyZXNz
bWFuIGZyb20gSWxsaW5vaXMgaGFzIGludHJvZHVjZWQgYSBiaWxsIG5hbWVkIGZvciBQcmVzaWRl
bnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgaW5mYW1vdXMgJiM4MjIwO2NvdmZlZmUmIzgyMjE7IHR3
ZWV0IHdpdGggdGhlIGdvYWwgb2YgZW5zdXJpbmcgcHJlc2lkZW50aWFsIHNvY2lhbCBtZWRpYSBw
b3N0cyBhcmUgYXJjaGl2ZWQuIFUuUy4gUmVwLiBNaWtlIFF1aWdsZXkgaW50cm9kdWNlZCB0aGUg
Q29tbXVuaWNhdGlvbnMgT3ZlciBWYXJpb3VzIEZlZWRzIEVsZWN0cm9uaWNhbGx5IGZvciBFbmdh
Z2VtZW50IG9yIENPVkZFRkUgYWN0IE1vbmRheS4gSXQgd291bGQgYW1lbmQgdGhlIFByZXNpZGVu
dGlhbCBSZWNvcmRzIEFjdCB0byBpbmNsdWRlIHRoZSB0ZXJtIHNvY2lhbCBtZWRpYS4gVGhlIG5h
bWUgb2YgdGhlIGJpbGwgY29tZXMgZnJvbSBUcnVtcCYjODIxNztzIGxpa2VseSB0eXBvIGluIGEg
bWlkbmlnaHQgVHdpdHRlciBwb3N0IGxhc3QgbW9udGg6ICYjODIyMDtEZXNwaXRlIHRoZSBjb25z
dGFudCBuZWdhdGl2ZSBwcmVzcyBjb3ZmZWZlLiYjODIyMTsgVGhlIHR3ZWV0IHN0YXllZCBvbmxp
bmUgZm9yIGhvdXJzIGJlZm9yZSBpdCB3YXMgcmVtb3ZlZC48L3A+PHA+UklDSE1PTkQsIFZhLjwv
cD48cD5NYWdhemluZSBPS3Mgc2V0dGxlbWVudCA8L3A+PHA+Um9sbGluZyBTdG9uZSBtYWdhemlu
ZSBhZ3JlZWQgdG8gcGF5ICQxLjY1IG1pbGxpb24gdG8gc2V0dGxlIGEgZGVmYW1hdGlvbiBsYXdz
dWl0IGZpbGVkIGJ5IGEgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBWaXJnaW5pYSBmcmF0ZXJuaXR5IG92ZXIgYSBk
ZWJ1bmtlZCBzdG9yeSBhYm91dCBhIHJhcGUgb24gY2FtcHVzLCB0aGUgZnJhdGVybml0eSBzYWlk
IFR1ZXNkYXkuIFRoZSBzZXR0bGVtZW50IGNsb3NlcyB0aGUgZmluYWwgY2hhcHRlciBvZiBhIGxl
bmd0aHkgbGVnYWwgc2FnYSBzcGFya2VkIGJ5IHRoZSAyMDE0IHN0b3J5ICYjODIyMDtBIFJhcGUg
b24gQ2FtcHVzLCYjODIyMTsgd2hpY2ggd2FzIHJldHJhY3RlZCBhZnRlciBhIHBvbGljZSBpbnZl
c3RpZ2F0aW9uIGZvdW5kIG5vIGV2aWRlbmNlIHRvIGJhY2sgdXAgdGhlIGhhcnJvd2luZyBhY2Nv
dW50IG9mIHRoZSB3b21hbiBpZGVudGlmaWVkIGluIHRoZSBzdG9yeSBvbmx5IGFzICYjODIyMDtK
YWNraWUuJiM4MjIxOyA8L3A+PHA+U09VVEggSEFWRU4sIE1pY2guIDwvcD48cD5NZWRhbCBvZiBI
b25vciByZWNpcGllbnQgPC9wPjxwPkFuIEFybXkgbWVkaWMgd2hvIHNhdmVkIHRoZSBsaXZlcyBv
ZiAxMCBzb2xkaWVycyBkdXJpbmcgYSBiYXR0bGUgaW4gVmlldG5hbSB3aWxsIGJlIHRoZSBmaXJz
dCBwZXJzb24gYXdhcmRlZCB0aGUgTWVkYWwgb2YgSG9ub3IgYnkgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBU
cnVtcC4gQXJteSBzcG9rZXN3b21hbiBWYWxlcmllIEwuIE1vbmdlbGxvIHNhaWQgVHVlc2RheSB0
aGF0IEphbWVzIE1jQ2xvdWdoYW4sIGEgNzEteWVhci1vbGQgZnJvbSBTb3V0aCBIYXZlbiwgTWlj
aC4sIHdpbGwgYmUgZ2l2ZW4gdGhlIG5hdGlvbiYjODIxNztzIGhpZ2hlc3QgbWlsaXRhcnkgaG9u
b3IgZm9yIGhpcyBicmF2ZXJ5IGR1cmluZyB0aGUgYmxvb2R5LCBkYXlzbG9uZyBCYXR0bGUgb2Yg
TnVpIFlvbiBIaWxsIGluIE1heSAxOTY5LiBNY0Nsb3VnaGFuIHJlcGVhdGVkbHkgYnJhdmVkIGVu
ZW15IGd1bmZpcmUgdG8gcmVzY3VlIGhpcyBtZW4sIGRlc3BpdGUgYmVpbmcgcGVsdGVkIHdpdGgg
c2hyYXBuZWwgZnJvbSBhIHJvY2tldCBwcm9wZWxsZWQgZ3JlbmFkZS48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQg
ZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHMgPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.