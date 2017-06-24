National news briefs — compiled June 24

PHA+Q09MT1JBRE8gU1BSSU5HUywgQ29sby48L3A+PHA+T2ZmaWNlciBodXJ0IGVzY29ydGluZyBQ
ZW5jZTwvcD48cD5BIENvbG9yYWRvIFNwcmluZ3MgbW90b3JjeWNsZSBvZmZpY2VyIHdhcyBpbmp1
cmVkIGluIGFuIGFjY2lkZW50IHdoaWxlIGVzY29ydGluZyBWaWNlIFByZXNpZGVudCBNaWtlIFBl
bmNlJiM4MjE3O3MgbW90b3JjYWRlIHRvIHRoZSBjaXR5JiM4MjE3O3MgYWlycG9ydC4gUG9saWNl
IEx0LiBIb3dhcmQgQmxhY2sgdG9sZCBUaGUgR2F6ZXR0ZSB0aGUgYWNjaWRlbnQgaGFwcGVuZWQg
YXQgNzozMCBhLm0uIFNhdHVyZGF5LiBPZmZpY2VyIEFuZHJldyBIb2xsYW5kLCBhbiBlaWdodC15
ZWFyIHZldGVyYW4gb2YgdGhlIGZvcmNlLCB3YXMgaW4gc2VyaW91cyBjb25kaXRpb24uIE5vIG90
aGVyIHZlaGljbGVzIHdlcmUgaW52b2x2ZWQsIGFuZCBQZW5jZSYjODIxNztzIG1vdG9yY2FkZSBj
b250aW51ZWQgdG8gdGhlIGFpcnBvcnQuIFBlbmNlIHdhcyBpbiBDb2xvcmFkbyBTcHJpbmdzIHRv
IG1hcmsgdGhlIDQwdGggYW5uaXZlcnNhcnkgb2YgRm9jdXMgb24gdGhlIEZhbWlseS4gSGUgYWxz
byB2aXNpdGVkIFNjaHJpZXZlciBBaXIgRm9yY2UgQmFzZSwgaG9tZSB0byB0aGUgQWlyIEZvcmNl
IFNwYWNlIENvbW1hbmQuPC9wPjxwPlBPUlRFUiwgSW5kLjwvcD48cD4xNCBpbmp1cmVkIGF0IHdh
dGVyIHBhcms8L3A+PHA+QSBjb3VudHkgb2ZmaWNpYWwgc2F5cyBoZSBoYXMgcmVjZWl2ZWQgcmVw
b3J0cyBvZiBmb3VyIG1vcmUgY2hpbGRyZW4gYmVpbmcgaW5qdXJlZCBhdCBhIHdhdGVyIHBhcmsg
dGhhdCYjODIxNztzIGJlZW4gb3JkZXJlZCBjbG9zZWQgaW5kZWZpbml0ZWx5LiBQb3J0ZXIgQ291
bnR5IEhlYWx0aCBEZXBhcnRtZW50IEFkbWluaXN0cmF0b3IgS2VpdGggTGV0dGEgc2F5cyB0aGUg
dG90YWwgbnVtYmVyIG9mIGNoaWxkcmVuIGh1cnQgYXQgdGhlIFNldmVuIFBlYWtzIFdhdGVycGFy
ayBpbiBQb3J0ZXIgaXMgbm93IDE0LiBMZXR0YSB0ZWxscyBUaGUgKE5vcnRod2VzdCBJbmRpYW5h
KSBUaW1lcyBoZSBoYXMgcmVwb3J0cyBvZiAxMSBjaGlsZHJlbiByZWNlaXZpbmcgY2hlbWljYWwg
YnVybnMsIG9uZSB3aXRoIGV5ZSBpcnJpdGF0aW9uIGZyb20gY2hlbWljYWxzIGFuZCB0d28gc3Vz
dGFpbmluZyBicm9rZW4gY29sbGFyYm9uZXMgd2hpbGUgb24gYSBwYXJrIGF0dHJhY3Rpb24uIExl
dHRhIHNheXMgYW4gZXF1aXBtZW50IG1hbGZ1bmN0aW9uIGNhdXNlZCBhbiBhcHBhcmVudCBvdmVy
Y2hsb3JpbmF0aW9uIG9mIHRoZSB3YXRlci48L3A+PHA+V0VBVEhFUkZPUkQsIFRleGFzPC9wPjxw
Pk5ldyBzdG9yeSBvbiBraWRzJiM4MjE3OyBjYXIgZGVhdGhzPC9wPjxwPkEgVGV4YXMgd29tYW4g
dG9sZCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHRoYXQgc2hlIGxlZnQgaGVyIDIteWVhci1vbGQgZGF1Z2h0ZXIg
YW5kIDE2LW1vbnRoLW9sZCBzb24gaW4gYSBob3QgY2FyIHdoZXJlIHRoZXkgZGllZCBsYXN0IG1v
bnRoIHRvIHRlYWNoIHRoZSBnaXJsIGEgbGVzc29uIGFuZCB0aGF0IHRoZXkgZGlkbiYjODIxNzt0
IGxvY2sgdGhlbXNlbHZlcyBpbiwgYXMgc2hlIGluaXRpYWxseSByZXBvcnRlZCwgYWNjb3JkaW5n
IHRvIHNoZXJpZmYmIzgyMTc7cyBvZmZpY2lhbHMuIEN5bnRoaWEgTWFyaWUgUmFuZG9scGgsIDI0
LCB3YXMgYmVpbmcgaGVsZCBTYXR1cmRheSBvbiB0d28gY291bnRzIG9mIGNhdXNpbmcgc2VyaW91
cyBib2RpbHkgaW5qdXJ5IHRvIGEgY2hpbGQuIFRoZSBQYXJrZXIgQ291bnR5IFNoZXJpZmYmIzgy
MTc7cyBPZmZpY2Ugc2FpZCBpbiBhIG5ld3MgcmVsZWFzZSB0aGF0IHNoZSB0b2xkIGludmVzdGln
YXRvcnMgdGhhdCBzaGUgZm91bmQgdGhlIGNoaWxkcmVuIHBsYXlpbmcgaW4gdGhlIGNhciBhbmQg
d2hlbiB0aGUgMi15ZWFyLW9sZCByZWZ1c2VkIHRvIGdldCBvdXQsIHNoZSBzaHV0IHRoZSBkb29y
IHRvIHRlYWNoIGhlciBhIGxlc3NvbiwgdGhpbmtpbmcgaGVyIGRhdWdodGVyIGNvdWxkIGdldCBo
ZXJzZWxmIGFuZCBoZXIgYnJvdGhlciBvdXQgb2YgdGhlIHZlaGljbGUgd2hlbiByZWFkeS4gUmFu
ZG9scGggc2FpZCBzaGUgd2VudCBiYWNrIGludG8gdGhlIGhvdXNlLCBzbW9rZWQgbWFyaWp1YW5h
IGFuZCB0b29rIGEgbmFwIGZvciB0d28gb3IgdGhyZWUgaG91cnMsIHRoZSBjb21wbGFpbnQgc3Rh
dGVzLjwvcD48cD5CT1NUT048L3A+PHA+QXVjdGlvbiBzZWxscyBDYXBvbmUgd2F0Y2g8L3A+PHA+
QSBkaWFtb25kIHBvY2tldCB3YXRjaCB0aGF0IHdhcyBwcm9kdWNlZCBpbiBDaGljYWdvIGluIHRo
ZSAxOTIwcyBhbmQgYmVsb25nZWQgdG8gZ2FuZ3N0ZXIgQWwgQ2Fwb25lIHNvbGQgU2F0dXJkYXkg
YXQgdGhlICYjODIyMDtHYW5nc3RlcnMsIE91dGxhd3MgYW5kIExhd21lbiYjODIyMTsgYXVjdGlv
biBmb3IgJDg0LDM3NSwgYWNjb3JkaW5nIHRvIEJvc3Rvbi1iYXNlZCBSUiBBdWN0aW9uLjwvcD48
cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.