National news briefs — compiled March 21

PHA+Q0hBUkxFU1RPTiwgUy5DLjwvcD48cD5TaG9vdGVyJiM4MjE3O3MgZnJpZW5kIHNlbnRlbmNl
ZDwvcD48cD5UaGUgb25seSBwZXJzb24gd2l0aCB3aG9tIER5bGFubiBSb29mIHNoYXJlZCBoaXMg
cmFjaXN0IHBsb3QgdG8gbWFzc2FjcmUgcGFyaXNoaW9uZXJzIGF0IGEgaGlzdG9yaWMgYmxhY2sg
Y2h1cmNoIHdhcyBzZW50ZW5jZWQgVHVlc2RheSB0byBtb3JlIHRoYW4gdHdvIHllYXJzIGluIHBy
aXNvbiBmb3IgaGFtcGVyaW5nIHRoZSBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIGFuZCBseWluZyB0byB0aGUgRkJJ
IGFmdGVyIHRoZSBhdHRhY2suICYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gcmVhbGx5LCByZWFsbHkgc29ycnku
IEEgbG90IG9mIGJlYXV0aWZ1bCBsaXZlcyB3ZXJlIHRha2VuLCYjODIyMTsgMjIteWVhci1vbGQg
Sm9leSBNZWVrIHRvbGQgdGhlIGNvdXJ0LiBIZSBiZWdhbiB0byBjcnkgYXMgaGUgYWRkZWQ6ICYj
ODIyMDtJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgaWYgSSYjODIxNztsbCBtYWtlIGl0IG91dCBvZiBwcmlz
b24gYWxpdmUuIEkmIzgyMTc7bSBzY2FyZWQuJiM4MjIxOyBNZWVrIHdhcyBoYW5kZWQgMjcgbW9u
dGhzIGJlaGluZCBiYXJzIGJ5IHRoZSBzYW1lIGZlZGVyYWwganVkZ2Ugd2hvIHByZXNpZGVkIG92
ZXIgUm9vZiYjODIxNztzIHRyaWFsLCB3aGljaCBlbmRlZCBpbiBKYW51YXJ5IHdpdGggdGhlIGF2
b3dlZCB3aGl0ZSBzdXByZW1hY2lzdCBiZWluZyBzZW50ZW5jZWQgdG8gZGVhdGggZm9yIHNsYXVn
aHRlcmluZyBuaW5lIHBlb3BsZSBhdCBDaGFybGVzdG9uJiM4MjE3O3MgRW1hbnVlbCBBTUUgY2h1
cmNoLjwvcD48cD5XQVNISU5HVE9OPC9wPjxwPlRydW1wIHNpZ25zIGJpbGwgZnVuZGluZyBOQVNB
PC9wPjxwPlByZXNpZGVudCBEb25hbGQgVHJ1bXAgc2lnbmVkIGEgYmlsbCBpbnRvIGxhdyBUdWVz
ZGF5IHRoYXQgdXBkYXRlcyBOQVNBJiM4MjE3O3MgbWlzc2lvbiB0byBhZGQgZXhwbG9yYXRpb24g
b2YgTWFycyBhbmQgYXV0aG9yaXplcyAkMTkuNSBiaWxsaW9uIGluIHNwZW5kaW5nIGZvciB0aGUg
VS5TLiBzcGFjZSBhZ2VuY3kgZm9yIHRoZSBjdXJyZW50IGJ1ZGdldCB5ZWFyLiBJdCYjODIxNztz
IHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIGluIHNldmVuIHllYXJzIHRoYXQgdGhlcmUgaGFzIGJlZW4gYW4gYXV0
aG9yaXphdGlvbiBiaWxsIGZvciB0aGUgTmF0aW9uYWwgQWVyb25hdXRpY3MgYW5kIFNwYWNlIEFk
bWluaXN0cmF0aW9uLCBhbHNvIGtub3duIGFzIE5BU0EsIHNhaWQgU2VuLiBUZWQgQ3J1eiwgUi1U
ZXhhcywgYSBjaGllZiBzcG9uc29yIG9mIHRoZSBiaWxsLjwvcD48cD5DSElDQUdPPC9wPjxwPlBv
bGljZSBpbnZlc3RpZ2F0ZSB2aWRlbzwvcD48cD5BIDE1LXllYXItb2xkIENoaWNhZ28gZ2lybCB3
YXMgYXBwYXJlbnRseSBzZXh1YWxseSBhc3NhdWx0ZWQgYnkgZml2ZSBvciBzaXggbWVuIG9yIGJv
eXMgb24gRmFjZWJvb2sgTGl2ZSwgYW5kIG5vbmUgb2YgdGhlIHJvdWdobHkgNDAgcGVvcGxlIHdo
byB3YXRjaGVkIHRoZSBsaXZlIHZpZGVvIHJlcG9ydGVkIHRoZSBhdHRhY2sgdG8gcG9saWNlLCBh
dXRob3JpdGllcyBzYWlkIFR1ZXNkYXkuIEl0IG1hcmtzIHRoZSBzZWNvbmQgdGltZSBpbiByZWNl
bnQgbW9udGhzIHRoYXQgQ2hpY2FnbyBwb2xpY2UgaGF2ZSBpbnZlc3RpZ2F0ZWQgYW4gYXBwYXJl
bnQgYXR0YWNrIHRoYXQgd2FzIHN0cmVhbWVkIGxpdmUgb24gRmFjZWJvb2suIEluIEphbnVhcnks
IGZvdXIgcGVvcGxlIHdlcmUgYXJyZXN0ZWQgYWZ0ZXIgYSBjZWxscGhvbmUgZm9vdGFnZSBzaG93
ZWQgdGhlbSBhbGxlZ2VkbHkgdGF1bnRpbmcgYW5kIGJlYXRpbmcgYSBtZW50YWxseSBkaXNhYmxl
ZCBtYW4uIERlcGFydG1lbnQgc3Bva2VzbWFuIEFudGhvbnkgR3VnbGllbG1pIHNhaWQgbm8gYXJy
ZXN0cyBoYXZlIGJlZW4gbWFkZS48L3A+PHA+TWVldGluZyB3aXRoIGdhbmdzIGNhbGxlZCBvZmY8
L3A+PHA+QSBDbGV2ZWxhbmQtYXJlYSBtaW5pc3RlciB3aG8gdG9sZCBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxk
IFRydW1wIHRoYXQgQ2hpY2FnbyYjODIxNztzICYjODIyMDt0b3AgZ2FuZyB0aHVncyYjODIyMTsg
d2FudGVkIHRvIG1lZXQgd2l0aCBoaW0gdG8gZmluZCB3YXlzIHRvIHJlZHVjZSBndW4gdmlvbGVu
Y2Ugc2FpZCB0aGUgVHVlc2RheSBldmVudCBoYXMgYmVlbiBjYW5jZWxlZC4gVGhlIFJldi4gRGFy
cmVsbCBTY290dCBzYWlkIHRocmVlIHBlb3BsZSBoZSB3YW50ZWQgdG8gYXR0ZW5kLCBpbmNsdWRp
bmcgYW4gZWR1Y2F0aW9uIGV4cGVydCB3aG8gYmVjYW1lIGlsbCwgaGFkIHRvIGNhbmNlbC4gQSBu
ZXcgZGF0ZSBoYXNuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBkZXRlcm1pbmVkLiBTY290dCwgcGFzdG9yIG9mIHRo
ZSBOZXcgU3Bpcml0IFJldml2YWwgQ2VudGVyIGluIENsZXZlbGFuZCBIZWlnaHRzIGFuZCBhIFRy
dW1wIHN1cHBvcnRlciwgdG9sZCBUcnVtcCBhdCBhIEJsYWNrIEhpc3RvcnkgTW9udGggZXZlbnQg
dGhhdCBnYW5ncyB3YW50ZWQgYSAmIzgyMjA7c2l0LWRvd24mIzgyMjE7IHdpdGggU2NvdHQuPC9w
PjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBvcnRzPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.