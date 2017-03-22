National news briefs — compiled March 22

PHA+V0FTSElOR1RPTiA8L3A+PHA+QXJjdGljIGljZSBzZXRzIHJlY29yZCBsb3cgPC9wPjxwPlRo
ZSBmcmlnaWQgdG9wIG9mIHRoZSBFYXJ0aCBqdXN0IHNldCB5ZXQgYW5vdGhlciByZWNvcmQgZm9y
IGxvdyBsZXZlbHMgb2Ygc2VhIGljZSBpbiB3aGF0IHNjaWVudGlzdHMgc2F5IGlzIGEgc2lnbmFs
IG9mIGFuIG92ZXJoZWF0aW5nIHdvcmxkLiBUaGUgZXh0ZW50IG9mIGZsb2F0aW5nIGljZSBpbiB0
aGUgQXJjdGljIGhpdCBhIG5ldyBsb3cgZm9yIHdpbnRlcjogNS41NyBtaWxsaW9uIHNxdWFyZSBt
aWxlcy4gVGhhdCYjODIxNztzIGFib3V0IDM1LDAwMCBzcXVhcmUgbWlsZXMgJiM4MjEyOyBhbiBh
cmVhIGFib3V0IHRoZSBzaXplIG9mIE1haW5lICYjODIxMjsgYmVsb3cgMjAxNSYjODIxNztzIHJl
Y29yZC4gTGFzdCB5ZWFyIGhhZCBhIHNoYWRlIG1vcmUgdGhhbiAyMDE1LCBidXQgbmVhcmx5IGEg
dGllZCByZWNvcmQuIFRoaXMgcHV0cyB0aGUgQXJjdGljIGluIGEgJiM4MjIwO2RlZXAgaG9sZSYj
ODIyMTsgYXMgdGhlIGNydWNpYWwgc3ByaW5nIGFuZCBzdW1tZXIgbWVsdCBzZWFzb24gc3RhcnRz
IGFuZCBtb3JlIHJlZ2lvbnMgd2lsbCBsaWtlbHkgYmUgaWNlLWZyZWUsIHNhaWQgTWFyayBTZXJy
ZXplLCBkaXJlY3RvciBvZiB0aGUgTmF0aW9uYWwgU25vdyBhbmQgSWNlIERhdGEgQ2VudGVyIGlu
IENvbG9yYWRvLCB3aGljaCByZWxlYXNlZCB0aGUgZmluZGluZ3MgV2VkbmVzZGF5LjwvcD48cD5P
UkxBTkRPLCBGbGEuIDwvcD48cD5OaWdodGNsdWIgc3Vydml2b3JzIHN1ZTwvcD48cD5Eb3plbnMg
b2Ygc3Vydml2b3JzIGFuZCB2aWN0aW1zJiM4MjE3OyByZWxhdGl2ZXMgZnJvbSB0aGUgT3JsYW5k
byBuaWdodGNsdWIgbWFzc2FjcmUgYXJlIHN1aW5nIHRoZSBndW5tYW4mIzgyMTc7cyBlbXBsb3ll
ciBhbmQgd2lmZSwgY2xhaW1pbmcgdGhleSBjb3VsZCBoYXZlIHN0b3BwZWQgT21hciBNYXRlZW4g
YmVmb3JlIHRoZSBhdHRhY2sgYnV0IGRpZG4mIzgyMTc7dC4gVGhlIGxhd3N1aXQgd2FzIGZpbGVk
IFdlZG5lc2RheSBpbiBmZWRlcmFsIGNvdXJ0IGluIFNvdXRoIEZsb3JpZGEgb24gYmVoYWxmIG9m
IGFsbW9zdCBmaXZlIGRvemVuIG9mIHRoZSBzdXJ2aXZvcnMgYW5kIGZhbWlseSBtZW1iZXJzIG9m
IHRob3NlIGtpbGxlZCBhdCBQdWxzZSBuaWdodGNsdWIgbGFzdCBKdW5lLiBGb3J0eS1uaW5lIHBl
b3BsZSB3ZXJlIGtpbGxlZCBhdCB0aGUgZ2F5IG5pZ2h0Y2x1YiBpbiB0aGUgd29yc3QgbWFzcyBz
aG9vdGluZyBpbiBtb2Rlcm4gVS5TLiBoaXN0b3J5LiBEb3plbnMgbW9yZSB3ZXJlIGluanVyZWQu
IFRoZSBsYXdzdWl0IGNsYWltcyB3cm9uZ2Z1bCBkZWF0aCwgbmVnbGlnZW5jZSBhbmQgb3RoZXIg
Y291bnRzLjwvcD48cD5XRVNUT04sIFdpcy48L3A+PHA+Rm91ciBkZWFkIGluIHNob290aW5ncyAg
PC9wPjxwPkEgcG9saWNlIG9mZmljZXIgYW5kIHRocmVlIG90aGVyIHBlb3BsZSB3ZXJlIHNob3Qg
YW5kIGtpbGxlZCB3aGVuIGEgZG9tZXN0aWMgZGlzcHV0ZSBhdCBhIGJhbmsgZXNjYWxhdGVkIGlu
dG8gc2hvb3RpbmdzIGF0IHRocmVlIGxvY2F0aW9ucyBpbiBub3J0aGVybiBXaXNjb25zaW4gb24g
V2VkbmVzZGF5LCBpbnZlc3RpZ2F0b3JzIHNhaWQuIEEgc3VzcGVjdCB3YXMgaW4gY3VzdG9keS4g
VGhlIHNob290aW5ncyBoYXBwZW5lZCBhdCBhIGJhbmssIGEgbGF3IGZpcm0gYW5kIGFuIGFwYXJ0
bWVudCBjb21wbGV4LCB3aGVyZSBvZmZpY2VycywgaW5jbHVkaW5nIGEgU1dBVCB0ZWFtLCBoYWQg
YSBzdGFuZG9mZiB3aXRoIHRoZSBzdXNwZWN0IGZvciBzZXZlcmFsIGhvdXJzIGJlZm9yZSBlbmRp
bmcgaW4gZ3VuZmlyZSBhcm91bmQgNSBwLm0uIDwvcD48cD5CSVJNSU5HSEFNLCBBbGEuPC9wPjxw
PkJpcmQgZmx1IG91dGJyZWFrIHdvcnNlbnM8L3A+PHA+QSBiaXJkIGZsdSBvdXRicmVhayB0aGF0
IGhhcyBsZWQgb2ZmaWNpYWxzIHRvIGV1dGhhbml6ZSBtb3JlIHRoYW4gMjAwLDAwMCBhbmltYWxz
IGluIHRocmVlIFNvdXRoZXJuIHN0YXRlcyBhbHJlYWR5IGlzIHRoZSBuYXRpb24mIzgyMTc7cyB3
b3JzdCBzaW5jZSAyMDE1IGFuZCBjYXNlcyBhcmUgc3RpbGwgcG9wcGluZyB1cCwgYW4gZXhwZXJ0
IHNhaWQgV2VkbmVzZGF5LiBBZ3JpY3VsdHVyZSBvZmZpY2lhbHMgYXJlIHRyeWluZyB0byBsaW1p
dCB0aGUgZGFtYWdlLCBidXQgaXQmIzgyMTc7cyB1bmNsZWFyIHdoZXRoZXIgcXVhcmFudGluZXMs
IHRyYW5zcG9ydGF0aW9uIGJhbnMgYW5kIG1hc3Mga2lsbGluZ3Mgd2lsbCBzdG9wIHRoZSBzcHJl
YWQsIHNhaWQgSm9zZXBoIEhlc3MsIGEgcG91bHRyeSBzY2llbmNlIHByb2Zlc3NvciBhdCBBdWJ1
cm4gVW5pdmVyc2l0eS4gVGhlIGRpc2Vhc2Ugd2FzIGNvbmZpcm1lZCBpbiBzb3V0aGVybiBUZW5u
ZXNzZWUgZWFybGllciB0aGlzIG1vbnRoIGFuZCBoYXMgc2luY2UgYmVlbiBkZXRlY3RlZCBpbiBu
b3J0aGVybiBBbGFiYW1hIGFuZCB3ZXN0ZXJuIEtlbnR1Y2t5LjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9t
IHdpcmUgcmVwb3J0czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.