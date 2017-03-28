National news briefs — compiled March 28

PHA+V0FTSElOR1RPTjwvcD48cD5Nb250ZW5lZ3JvIHRvIGpvaW4gTkFUTzwvcD48cD5Nb250ZW5l
Z3JvIGlzIHNldCB0byBiZWNvbWUgTkFUTyYjODIxNztzIG5ld2VzdCBtZW1iZXIgYWZ0ZXIgdGhl
IFNlbmF0ZSB2b3RlZCA5Ny0yIG9uIFR1ZXNkYXkgdG8gcmF0aWZ5IHRoZSB0aW55IEJhbGthbiBu
YXRpb24mIzgyMTc7cyBlbnRyeSBpbnRvIHRoZSBhbGxpYW5jZS4gT25seSBHT1AgU2Vucy4gUmFu
ZCBQYXVsIG9mIEtlbnR1Y2t5IGFuZCBNaWtlIExlZSBvZiBVdGFoIHZvdGVkICYjODIyMDtuby4m
IzgyMjE7IFBhdWwgaGFkIHN1Z2dlc3RlZCB0aGF0IGFkZGluZyBNb250ZW5lZ3JvIGNvdWxkIGhl
aWdodGVuIHRlbnNpb24gd2l0aCBNb3Njb3csIG9yIGV2ZW4gbGVhZCB0byB3YXIuIFVuZGVyIE5B
VE8mIzgyMTc7cyBwcmluY2lwbGUgb2YgY29sbGVjdGl2ZSBkZWZlbnNlLCBhbiBhdHRhY2sgYWdh
aW5zdCBvbmUgYWxseSBpcyBjb25zaWRlcmVkIGFuIGF0dGFjayBhZ2FpbnN0IGFsbC48L3A+PHA+
R0FPIHRvIHByb2JlIFRydW1wIHRyYXZlbDwvcD48cD5BIGdvdmVybm1lbnQgd2F0Y2hkb2cgd2ls
bCBleGFtaW5lIHRoZSB0YXhwYXllci1mdW5kZWQgdHJhdmVsIGNvc3RzIHdoZW4gUHJlc2lkZW50
IERvbmFsZCBUcnVtcCB0cmF2ZWxzIHRvIHRoZSBNYXItYS1MYWdvIHJlc29ydCBpbiBGbG9yaWRh
IGFuZCB0aGUgc2VjdXJpdHkgcHJvY2VkdXJlcyBzdXJyb3VuZGluZyB0aG9zZSB0cmlwcywgc2V2
ZXJhbCBjb25ncmVzc2lvbmFsIERlbW9jcmF0cyBhbm5vdW5jZWQgVHVlc2RheS4gVGhleSByZXF1
ZXN0ZWQgdGhlIGlucXVpcnkgYnkgdGhlIEdvdmVybm1lbnQgQWNjb3VudGFiaWxpdHkgT2ZmaWNl
IGFmdGVyIHJlcG9ydHMgdGhhdCBUcnVtcCwgYWNjb21wYW5pZWQgYnkgdGhlIEphcGFuZXNlIHBy
aW1lIG1pbmlzdGVyLCBvcGVubHkgZGlzY3Vzc2VkIE5vcnRoIEtvcmVhJiM4MjE3O3MgbGF1bmNo
IG9mIGEgYmFsbGlzdGljIG1pc3NpbGUgd2hpbGUgYXQgdGhlIHJlc29ydC4gVGhleSBhbHNvIHJh
aXNlZCBjb25jZXJucyBhYm91dCB0aGUgY29zdCB0byB0YXhwYXllcnMuIEdBTyBzYWlkIGl0IHdp
bGwgZXhhbWluZSBob3cgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBjb21tdW5pY2F0aW9ucyBhbmQgY2xhc3NpZmll
ZCBpbmZvcm1hdGlvbiBhcmUgc2VjdXJlZCB3aGVuIGhlJiM4MjE3O3MgdHJhdmVsaW5nLCBpbmNs
dWRpbmcgYXQgTWFyLWEtTGFnby48L3A+PHA+TUVNUEhJUywgVGVubi48L3A+PHA+NDAgeWVhcnMg
aW4gY29wJiM4MjE3O3Mga2lsbGluZzwvcD48cD5BIG1hbiB3aG8gZmF0YWxseSBzaG90IE1lbXBo
aXMmIzgyMTc7IGZpcnN0IGZlbWFsZSBwb2xpY2Ugb2ZmaWNlciBraWxsZWQgaW4gdGhlIGxpbmUg
b2YgZHV0eSB3YXMgc2VudGVuY2VkIFR1ZXNkYXkgdG8gYSB0b3RhbCBvZiA0MCB5ZWFycyBpbiBw
cmlzb24gb24gYW4gYXJyYXkgb2YgY2hhcmdlcy4gVHJldmVubyBDYW1wYmVsbCwgMjUsIGdvdCAy
NSB5ZWFycyBmb3IgaGlzIHNlY29uZC1kZWdyZWUgbXVyZGVyIGNvbnZpY3Rpb24gaW4gdGhlIERl
Y2VtYmVyIDIwMTIgc2hvb3RpbmcgZGVhdGggb2YgT2ZmaWNlciBNYXJ0b2l5YSBMYW5nLCBhIDMy
LXllYXItb2xkIG1vdGhlciBvZiBmb3VyLiBMYW5nIHdhcyBzaG90IGFzIHNoZSBhbmQgZml2ZSBv
dGhlciBvZmZpY2VycyBicm9rZSBpbnRvIENhbXBiZWxsJiM4MjE3O3MgcmVudGFsIGhvbWUgdHJ5
aW5nIHRvIHNlcnZlIGEgZHJ1ZyB3YXJyYW50IG9uIGEgcGVyc29uIHdobyB3YXNuJiM4MjE3O3Qg
YWN0dWFsbHkgdGhlcmUuPC9wPjxwPkdSRUFUIEZBTExTLCBNb250LiA8L3A+PHA+Qm9vayBmcm9t
IDE5ODIgcmV0dXJuZWQ8L3A+PHA+QSBwYXRyb24gd2hvIHN0b2xlIGEgYm9vayBmcm9tIGEgTW9u
dGFuYSBsaWJyYXJ5IGluIDE5ODIgaGFzIHJldHVybmVkIGl0IGFmdGVyIHJlYWRpbmcgaXQgYXQg
bGVhc3QgMjUgdGltZXMsIGhhdmluZyBpdCByZXN0b3JlZCBhbmQgaGF2aW5nIHRoZSBhdXRob3Ig
c2lnbiBpdC4gVGhlIG1hbiBzYWlkIGhhdmluZyB0aGUgc3RvbGVuIGNvcHkgb2YgUmljaGFyZCBN
YXRoZXNvbiYjODIxNztzIDE5NzUgbm92ZWwsIDxlbT5CaWQgVGltZSBSZXR1cm4sIDwvZW0+aGFk
IGJlZW4gYnVnZ2luZyBoaW0uIEhlIGluY2x1ZGVkIGEgJDIwMCBkb25hdGlvbiB0byB0aGUgR3Jl
YXQgRmFsbHMgUHVibGljIExpYnJhcnkgd2hpbGUgYXNraW5nICYjODIyMDtmb3IgYSBjaGFuY2Ug
YXQgcmVkZW1wdGlvbiBoZXJlLiYjODIyMTsgVGhlIG1hbiBjYWxsZWQgdGhlIGJvb2sgZmFzY2lu
YXRpbmcgYW5kIHNhaWQgaGUgY29uc2lkZXJlZCBpdCBvbmUgb2YgdGhlIGdyZWF0ZXN0IHNjaS1m
aS9yb21hbmNlIHN0b3JpZXMgZXZlciB3cml0dGVuLiBJdCB0ZWxscyBvZiBhIGR5aW5nIG1hbiB3
aG8gZmFsbHMgaW4gbG92ZSB3aXRoIGEgcG9ydHJhaXQgYW5kIHdpbGxzIGhpbXNlbGYgYmFjayBp
biB0aW1lIHRvIG1lZXQgdGhlIHdvbWFuLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0
cy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.