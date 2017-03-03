National news briefs — compiled March 3

PHA+PC9wPjxwPk1JQU1JIDwvcD48cD5NZXhpY28gYWlkcyBVLlMuIG1pZ3JhbnRzPC9wPjxwPk5v
dCBvbmx5IGlzIHRoZSBNZXhpY2FuIGdvdmVybm1lbnQgbm90IGJ1aWxkaW5nIGEgd2FsbDsgaXQm
IzgyMTc7cyBzcGVuZGluZyAkNTAgbWlsbGlvbiB0byBiZWVmIHVwIGl0cyBsZWdhbCBhaWQgdG8g
bWlncmFudHMgd2hvIGZlYXIgZGVwb3J0YXRpb24sIGEgcmVzcG9uc2UgdG8gUHJlc2lkZW50IERv
bmFsZCBUcnVtcCYjODIxNztzIGNyYWNrZG93biBvbiBpbGxlZ2FsIGltbWlncmF0aW9uLiBBbGwg
NTAgTWV4aWNhbiBjb25zdWxhdGVzIGluIHRoZSBVLlMuIG9uIEZyaWRheSBsYXVuY2hlZCBsZWdh
bCBhc3Npc3RhbmNlIGNlbnRlcnMgdG8gZm9ybSBwYXJ0bmVyc2hpcHMgd2l0aCBub25wcm9maXQg
Z3JvdXBzIGFuZCB0YXAgbGF3eWVycyB0byBoZWxwIHRob3NlIGZlYXJpbmcgVHJ1bXAmIzgyMTc7
cyBwb2xpY2llcy4gTWlhbWkmIzgyMTc7cyBNZXhpY2FuIGNvbnN1bCBnZW5lcmFsLCBKb3NlIEFu
dG9uaW8gWmFiYWxnb2l0aWEsIHNhaWQgRnJpZGF5IHRoYXQgdGhlc2UgY2VudGVycyB3b3VsZCBi
ZWNvbWUgJiM4MjIwO2F1dGhlbnRpYyBhZHZvY2F0ZXMgb2YgdGhlIHJpZ2h0cyBvZiBNZXhpY2Fu
IG1pZ3JhbnRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+PC9wPjxwPlNULiBMT1VJUyA8L3A+PHA+SnVyeSByZWpl
Y3RzIHBvd2RlciBzdWl0IDwvcD48cD5JbiBhbiAxMS0xIHZlcmRpY3QgRnJpZGF5LCBhIGp1cnkg
cmVqZWN0ZWQgYSB3b21hbiYjODIxNztzIGNsYWltIHRoYXQgSm9obnNvbiAmYW1wOyBKb2huc29u
IGJhYnkgcG93ZGVyIGNvbnRyaWJ1dGVkIHRvIGhlciBvdmFyaWFuIGNhbmNlci4gVGhlIHZlcmRp
Y3QgY2FtZSBhZnRlciB0aHJlZSBwcmV2aW91cyBTdC4gTG91aXMganVyaWVzIGZvdW5kIGFnYWlu
c3QgdGhlIGNvbXBhbnkgaW4gc2ltaWxhciBsYXdzdWl0cyBsYXN0IHllYXIsIGF3YXJkaW5nIGEg
dG90YWwgb2YgJDE5NyBtaWxsaW9uIHRvIHRoZSBwbGFpbnRpZmZzLiBBYm91dCAyLDAwMCBzdGF0
ZSBhbmQgZmVkZXJhbCBsYXdzdWl0cyBoYXZlIGJlZW4gZmlsZWQgYWdhaW5zdCB0aGUgY29tcGFu
eSBjbGFpbWluZyBhIGxpbmsgYmV0d2VlbiB0aGUgcG93ZGVyIGFuZCBvdmFyaWFuIGNhbmNlci48
L3A+PHA+PC9wPjxwPkxBTlNJTkcsIE1pY2guPC9wPjxwPlNjaG9vbHMgb2ZmZXJlZCBjaGFuY2U8
L3A+PHA+VGhlIHN0YXRlIG9mIE1pY2hpZ2FuIGlzIG9mZmVyaW5nIDM4IGNocm9uaWNhbGx5IGxv
dy1wZXJmb3JtaW5nIHNjaG9vbHMgYSBjaGFuY2UgdG8gYXZvaWQgYmVpbmcgY2xvc2VkIHRoaXMg
c3VtbWVyLiBJbiBhIGxldHRlciB0aGlzIHdlZWssIERldHJvaXQgYW5kIHNldmVuIG90aGVyIGRp
c3RyaWN0cyB3ZXJlIHByb21pc2VkIGEgZGVsYXkgaW4gdGhlIHBvdGVudGlhbCBjbG9zaW5ncyBm
b3IgMTggbW9udGhzIGlmIHRoZXkgaW5zdGVhZCBlbnRlciBhICYjODIyMDtwYXJ0bmVyc2hpcCYj
ODIyMTsgYWdyZWVtZW50IHdpdGggdGhlIHN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgb2YgRWR1Y2F0aW9uIGlu
IHRoZSBuZXh0IHR3byBtb250aHMuIE9mZmljaWFscyB3b3VsZCB0cnkgdG8gaW1wcm92ZSB0ZXN0
IHNjb3JlcyBpbiBvdGhlciB3YXlzIGJlc2lkZXMgY2xvc2luZyBhIHNjaG9vbCBhbmQgc2VuZGlu
ZyB0aGUgc3R1ZGVudHMgZWxzZXdoZXJlLiA8L3A+PHA+PC9wPjxwPldhc2hpbmd0b248L3A+PHA+
V29sdmVzJiM4MjE3OyBwcm90ZWN0aW9ucyBoYWx0ZWQ8L3A+PHA+QSBVLlMuIGFwcGVhbHMgY291
cnQgb24gRnJpZGF5IHJ1bGVkIHRvIGxpZnQgcHJvdGVjdGlvbnMgdGhhdCBrZXB0IGdyYXkgd29s
dmVzIGFuIGVuZGFuZ2VyZWQgc3BlY2llcyBpbiBXeW9taW5nIGZvciB5ZWFycyBhZnRlciBmZWRl
cmFsIG9mZmljaWFscyByZW1vdmVkIG5laWdoYm9yaW5nIHN0YXRlcyBmcm9tIHRoYXQgbGlzdC4g
RW52aXJvbm1lbnRhbCBncm91cHMgd2lsbCBoYXZlIGEgY2hhbmNlIHRvIGFwcGVhbCB0aGUgZGVj
aXNpb24gYnkgdGhlIFUuUy4gQ291cnQgb2YgQXBwZWFscyBmb3IgdGhlIERpc3RyaWN0IG9mIENv
bHVtYmlhLiBHcmF5IHdvbHZlcywgb25jZSBodW50ZWQgbmVhcmx5IHRvIGV4dGluY3Rpb24sICBu
b3cgbnVtYmVyIGFyb3VuZCA1LDUwMC48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHM8
L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.