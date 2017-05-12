National news briefs — compiled May 12

PHA+TE9TIEFOR0VMRVM8L3A+PHA+Rm9ybWVyIHNoZXJpZmYgaXMgc2VudGVuY2VkPC9wPjxwPkEg
ZmVkZXJhbCBqdWRnZSByZWJ1a2VkIGZvcm1lciBMb3MgQW5nZWxlcyBTaGVyaWZmIExlZSBCYWNh
IGZvciBicmluZ2luZyBzaGFtZSBvbiBoaXMgZGVwYXJ0bWVudCBhcyBoZSBzZW50ZW5jZWQgaGlt
IEZyaWRheSB0byB0aHJlZSB5ZWFycyBpbiBwcmlzb24gZm9yIG9ic3RydWN0aW5nIGFuIEZCSSBp
bnZlc3RpZ2F0aW9uIGludG8gYWJ1c2VzIGF0IGphaWxzLiBVLlMuIERpc3RyaWN0IENvdXJ0IEp1
ZGdlIFBlcmN5IEFuZGVyc29uIHNhaWQgQmFjYSYjODIxNztzIHJvbGUgYXRvcCBhIGNvcnJ1cHQg
ZGVwYXJ0bWVudCB3aGVyZSBkZXB1dGllcyBicnV0YWxpemVkIGlubWF0ZXMgaGFkIHJ1aW5lZCBs
aXZlcy4gSW4gYWRkaXRpb24gdG8gQmFjYSBhbmQgaGlzIHRvcCBsaWV1dGVuYW50LCAxOSBvdGhl
cnMgd2VyZSBjb252aWN0ZWQgb2YgY3JpbWVzIHJhbmdpbmcgZnJvbSBhc3NhdWx0IHRvIG9ic3Ry
dWN0aW5nIGp1c3RpY2UuPC9wPjxwPlBISUxBREVMUEhJQTwvcD48cD5BbXRyYWsgZW5naW5lZXIg
aXMgY2hhcmdlZDwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyB0b3AgcHJvc2VjdXRvciBvbiBGcmlk
YXkgY2hhcmdlZCBhIHNwZWVkaW5nIEFtdHJhayBlbmdpbmVlciB3aXRoIGNhdXNpbmcgYSBjYXRh
c3Ryb3BoZSwgaW52b2x1bnRhcnkgbWFuc2xhdWdodGVyIGFuZCBvdGhlciBjcmltZXMgaW4gYSBk
ZWFkbHkgMjAxNSBkZXJhaWxtZW50IHRoYXQgY2FtZSBhZnRlciBoZSBhY2NlbGVyYXRlZCB0byAx
MDYgbXBoIG9uIGEgNTAgbXBoIGN1cnZlLiBQcm9zZWN1dG9ycyBzYWlkIHRoZXkgd2VyZSBpbiB0
YWxrcyB3aXRoIEJyYW5kb24gQm9zdGlhbiYjODIxNztzIGF0dG9ybmV5IHRvIGhhdmUgaGltIHN1
cnJlbmRlciBvbiB0aGUgY2hhcmdlcy4gUGVubnN5bHZhbmlhIEF0dG9ybmV5IEdlbmVyYWwgSm9z
aCBTaGFwaXJvIGV4cGFuZGVkIG9uIGNoYXJnZXMgYSBQaGlsYWRlbHBoaWEganVkZ2UgYXBwcm92
ZWQgYSBkYXkgZWFybGllci4gVGhlIGp1ZGdlJiM4MjE3O3Mgb3JkZXIgY2FtZSBhZnRlciB0aGUg
ZmFtaWx5IG9mIGEgd29tYW4ga2lsbGVkIGluIHRoZSBjcmFzaCBzb3VnaHQgYSBwcml2YXRlIGNy
aW1pbmFsIGNvbXBsYWludCB3aGVuIGNpdHkgcHJvc2VjdXRvcnMgZGVjbGluZWQgdG8gcHJlc3Mg
Y2hhcmdlcyBhcyBGcmlkYXkmIzgyMTc7cyB0d28teWVhciBkZWFkbGluZSBhcHByb2FjaGVkLjwv
cD48cD5XQVNISU5HVE9OPC9wPjxwPk1pY2hlbGxlIE9iYW1hIGNyaXRpY2l6ZXMgYWN0PC9wPjxw
Pk1pY2hlbGxlIE9iYW1hIG9uIEZyaWRheSBjcml0aWNpemVkIGEgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRp
b24gZGVjaXNpb24gdG8gZGVsYXkgZmVkZXJhbCBydWxlcyBhaW1lZCBhdCBtYWtpbmcgc2Nob29s
IGx1bmNoZXMgaGVhbHRoaWVyLCBzYXlpbmcga2lkcyB3aWxsIGVuZCB1cCAmIzgyMjA7ZWF0aW5n
IGNyYXAmIzgyMjE7IGluc3RlYWQuIE9iYW1hIHRvbGQgYSBoZWFsdGggY29uZmVyZW5jZSB0aGF0
IG1vcmUgbnV0cml0aW9uYWxseSBzb3VuZCBzY2hvb2wgbWVhbHMgYXJlIG5lZWRlZCBzaW5jZSBt
aWxsaW9ucyBvZiBraWRzIG5hdGlvbndpZGUgZWF0IGZlZGVyYWxseSBzdWJzaWRpemVkIGJyZWFr
ZmFzdCBhbmQgbHVuY2ggYXQgc2Nob29sLiBJbiBvbmUgb2YgaGlzIGZpcnN0IG1ham9yIGFjdHMs
IEFncmljdWx0dXJlIFNlY3JldGFyeSBTb25ueSBQZXJkdWUgYW5ub3VuY2VkIG9uIE1heSAxIHRo
YXQgdGhlIGRlcGFydG1lbnQgd2lsbCBkZWxheSBhbiB1cGNvbWluZyByZXF1aXJlbWVudCB0byBy
ZWR1Y2UgdGhlIGFtb3VudCBvZiBzb2RpdW0gaW4gc2Nob29sIG1lYWxzLiBQZXJkdWUgc2FpZCBo
ZSBhbHNvIHBsYW5uZWQgdG8ga2VlcCBpc3N1aW5nIHdhaXZlcnMgdG8gYSByZWd1bGF0aW9uIHJl
cXVpcmluZyB0aGF0IG1vcmUgd2hvbGUgZ3JhaW5zIGJlIHNlcnZlZC48L3A+PHA+U2VuLiBDb3Ju
eW4gY2FuY2VscyBhZGRyZXNzPC9wPjxwPkEgY29tbWVuY2VtZW50IGFkZHJlc3MgYnkgdGhlIE5v
LiAyIFNlbmF0ZSBSZXB1YmxpY2FuIHdhcyBjYW5jZWxlZCBGcmlkYXkgYWZ0ZXIgb3Bwb3NpdGlv
biBmcm9tIHN0dWRlbnRzIGF0IHRoZSBoaXN0b3JpY2FsbHkgYmxhY2sgdW5pdmVyc2l0eSB3aGVy
ZSBoZSB3YXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIHNwZWFrLiBUaGUgY2FuY2VsbGF0aW9uIG9mIFNlbi4gSm9o
biBDb3JueW4mIzgyMTc7cyBwbGFubmVkIFNhdHVyZGF5IGFkZHJlc3MgYXQgVGV4YXMgU291dGhl
cm4gVW5pdmVyc2l0eSBjYW1lIGp1c3QgZGF5cyBhZnRlciBFZHVjYXRpb24gU2VjcmV0YXJ5IEJl
dHN5IERlVm9zIHdhcyBib29lZCBhbmQgaGVja2xlZCBhcyBzaGUgZGVsaXZlcmVkIGEgY29tbWVu
Y2VtZW50IHNwZWVjaCBhdCBhIGRpZmZlcmVudCBoaXN0b3JpY2FsbHkgYmxhY2sgdW5pdmVyc2l0
eSwgQmV0aHVuZS1Db29rbWFuIFVuaXZlcnNpdHkgaW4gRmxvcmlkYS48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQg
ZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.