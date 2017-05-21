National news briefs — compiled May 21

PHA+V0FTSElOR1RPTjwvcD48cD5UcnVtcCBzZWVrcyBidWRnZXQgY3V0czwvcD48cD5QcmVzaWRl
bnQgRG9uYWxkIFRydW1wJiM4MjE3O3MgYnVkZ2V0IHdvdWxkIGRyaXZlIG1pbGxpb25zIG9mIHBl
b3BsZSBvZmYgb2YgZm9vZCBzdGFtcHMsIHBhcnQgb2YgYSB3YXZlIG9mIHByb3Bvc2FscyB0aGF0
IGFyZSBnZXR0aW5nIHBhbm5lZCBieSBmZWRlcmFsIGxhd21ha2VycyBpbiBib3RoIHBhcnRpZXMu
IFRydW1wJiM4MjE3O3MgYmx1ZXByaW50IGZvciB0aGUgMjAxOCBidWRnZXQgeWVhciBjb21lcyBv
dXQgVHVlc2RheS4gSXQgaW5jbHVkZXMgY3V0cyB0byBNZWRpY2FpZCwgZmVkZXJhbCBlbXBsb3ll
ZSBwZW5zaW9ucywgd2VsZmFyZSBiZW5lZml0cyBhbmQgZmFybSBzdWJzaWRpZXMsIHBlb3BsZSBm
YW1pbGlhciB3aXRoIHRoZSBwbGFuIHNhaWQuIEFsbCB0b2xkLCBUcnVtcCYjODIxNztzIGJ1ZGdl
dCBpbmNsdWRlcyAkMS43IHRyaWxsaW9uIG92ZXIgMTAgeWVhcnMgaW4gY3V0cyBmcm9tIHN1Y2gg
c28tY2FsbGVkIG1hbmRhdG9yeSBwcm9ncmFtcy4gVGhhdCBpbmNsdWRlcyBjdXRzIHRvIGZlZGVy
YWwgcGVuc2lvbnMgYW5kIGhpZ2hlciBjb250cmlidXRpb25zIHRvd2FyZCB0aG9zZSBiZW5lZml0
cywgYXMgd2VsbCBhcyBjdXRzIHRvIHJlZnVuZGFibGUgdGF4IGNyZWRpdHMgcGFpZCB0byB0aGUg
d29ya2luZyBwb29yLiBQZW9wbGUgZmFtaWxpYXIgd2l0aCB0aGUgcGxhbiB3ZXJlIG5vdCBhdXRo
b3JpemVkIHRvIGRpc2N1c3MgaXQgYnkgbmFtZSBhbmQgcmVxdWVzdGVkIGFub255bWl0eS48L3A+
PHA+U09VVEggQkVORCwgSW5kLjwvcD48cD5Qcm90ZXN0IG9mIFBlbmNlIHNwZWVjaDwvcD48cD5E
b3plbnMgb2YgZ3JhZHVhdGVzIGFuZCBmYW1pbHkgbWVtYmVycyBzaWxlbnRseSBzdG9vZCBhbmQg
d2Fsa2VkIG91dCBTdW5kYXkgYXMgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlrZSBQZW5jZSBiZWdhbiBoaXMg
YWRkcmVzcyBhdCBOb3RyZSBEYW1lJiM4MjE3O3MgY29tbWVuY2VtZW50IGNlcmVtb255LiBQZW5j
ZSwgdGhlIGZvcm1lciBnb3Zlcm5vciBvZiBJbmRpYW5hLCB3YXMgaW52aXRlZCB0byBzcGVhayBh
ZnRlciBOb3RyZSBEYW1lIHN0dWRlbnRzIGFuZCBmYWN1bHR5IHByb3Rlc3RlZCB0aGUgcHJvc3Bl
Y3Qgb2YgUHJlc2lkZW50IERvbmFsZCBUcnVtcCBiZWluZyBpbnZpdGVkIHRvIGJlY29tZSB0aGUg
c2V2ZW50aCBVLlMuIHByZXNpZGVudCB0byBnaXZlIHRoZSBjb21tZW5jZW1lbnQgYWRkcmVzcy4g
UGVuY2Ugc3Bva2UgYnJpZWZseSBvZiBUcnVtcCwgcHJhaXNpbmcgaGlzIHNwZWVjaCB0byB0aGUg
bGVhZGVycyBvZiA1MCBBcmFiIGFuZCBNdXNsaW0gbmF0aW9ucyBlYXJsaWVyIGluIHRoZSBkYXkg
aW4gU2F1ZGkgQXJhYmlhLjwvcD48cD5DSU5DSU5OQVRJPC9wPjxwPkNvbXBhbnkgcmVjYWxscyBo
b3QgZG9nczwvcD48cD5UaGUgY29tcGFueSB0aGF0IG1ha2VzIE5hdGhhbiYjODIxNztzIGFuZCBD
dXJ0aXMgaG90IGRvZ3MgaXMgcmVjYWxsaW5nIG1vcmUgdGhhbiAyMDAsMDAwIHBvdW5kcyBvZiB0
aGUgcHJvZHVjdHMgYWZ0ZXIgZ2V0dGluZyBjb21wbGFpbnRzIG9mIG1ldGFsIGZvdW5kIGluIHRo
ZSBwYWNrYWdlcy4gSm9obiBNb3JyZWxsIGFuZCBDby4gc2FpZCBpdCBoYXMgbm90aWZpZWQgdGhl
IGZlZGVyYWwgZ292ZXJubWVudC4gVGhlcmUgaGF2ZSBiZWVuIG5vIGNvbmZpcm1lZCByZXBvcnRz
IG9mIGluanVyaWVzIG9yIGFkdmVyc2UgcmVhY3Rpb25zIGZyb20gdGhlIHByb2R1Y3RzLiBUaGUg
cmVjYWxsIGFwcGxpZXMgdG8gMTQtb3VuY2Ugc2VhbGVkIGZpbG0gcGFja3MgbGFiZWxlZCAmIzgy
MjA7TmF0aGFuJiM4MjE3O3MgU2tpbmxlc3MgOCBCZWVmIEZyYW5rcyYjODIyMTsgd2l0aCBhIHVz
ZS1ieSBkYXRlIG9mIEF1Zy4gMTksIDIwMTcsIGFuZCB0byAxNi1vdW5jZSBzZWFsZWQgZmlsbSBw
YWNrcyBsYWJlbGVkICYjODIyMDtDdXJ0aXMgQmVlZiBNYXN0ZXIgQmVlZiBGcmFua3MmIzgyMjE7
IHdpdGggYSB1c2UtYnkgZGF0ZSBvZiBKdW5lIDE1LCAyMDE3LjwvcD48cD5MT1MgQU5HRUxFUzwv
cD48cD4mIzgyMTY7QWxpZW4mIzgyMTc7IGJlYXRzICYjODIxNjtHdWFyZGlhbnMmIzgyMTc7PC9w
PjxwPjxlbT5BbGllbjogQ292ZW5hbnQgPC9lbT5lZGdlZCBvdXQgPGVtPkd1YXJkaWFucyBvZiB0
aGUgR2FsYXh5LCBWb2wuIDIgPC9lbT5pbiBhIHdlZWtlbmQgc3BhY2UgYmF0dGxlIGF0IHRoZSBi
b3ggb2ZmaWNlLiBSaWRsZXkgU2NvdHQmIzgyMTc7cyBsYXRlc3QgPGVtPkFsaWVuIDwvZW0+ZXhw
bG9pdCBvcGVuZWQgd2l0aCAkMzYgbWlsbGlvbiBpbiB0aWNrZXQgc2FsZXMsIGFjY29yZGluZyB0
byBzdHVkaW8gZXN0aW1hdGVzIFN1bmRheS4gPGVtPkd1YXJkaWFucyA8L2VtPndhcyBjbG9zZSBi
ZWhpbmQgd2l0aCBqdXN0IG92ZXIgJDM1IG1pbGxpb24gaW4gaXRzIHRoaXJkIHdlZWsgb2YgcmVs
ZWFzZS48L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHMuPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.