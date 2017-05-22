National news briefs — compiled May 22

PHA+V0FTSElOR1RPTiA8L3A+PHA+RVBBIHNldHMgYnV5b3V0IGZ1bmRzPC9wPjxwPlRoZSBFUEEg
aXMgc2V0dGluZyBhc2lkZSAkMTImIzgxOTQ7bWlsbGlvbiBvZiBpdHMgZmlzY2FsIDIwMTcgYnVk
Z2V0IGFsbG9jYXRpb24gZm9yIGEgcHJldmlvdXNseSBhbm5vdW5jZWQgcGxhbiB0byBvZmZlciBl
bXBsb3llZSBidXlvdXRzIGFuZCBpbmNlbnRpdmVzIGZvciBlYXJseSByZXRpcmVtZW50cyBhcyBw
YXJ0IG9mIGEgVHJ1bXAgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gZWZmb3J0IHRvIGN1dCB0aGUgYWdlbmN5JiM4
MjE3O3Mgd29ya2ZvcmNlLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gYW4gaW50ZXJuYWwgbWVtby4gVGhlICQxMiBt
aWxsaW9uIGNvbWVzIGZyb20gYSBwb29sIG9mICQyNCBtaWxsaW9uIGluIHVudXNlZCBtb25leSBm
cm9tIGZpc2NhbCAyMDE2LiBUaGUgT2JhbWEgYWRtaW5pc3RyYXRpb24gaW5pdGlhdGVkIGEgYnV5
b3V0IGluIDIwMTQgdGhhdCBlbGltaW5hdGVkIGFyb3VuZCAyMDAgZW1wbG95ZWVzLjwvcD48cD5D
b3VydCBheGVzIE4uQy4gZGlzdHJpY3RzPC9wPjxwPlRoZSBTdXByZW1lIENvdXJ0IHN0cnVjayBk
b3duIHR3byBjb25ncmVzc2lvbmFsIGRpc3RyaWN0cyBpbiBOb3J0aCBDYXJvbGluYSBvbiBNb25k
YXkgYmVjYXVzZSByYWNlIHBsYXllZCB0b28gbGFyZ2UgYSByb2xlIGluIHRoZWlyIGNyZWF0aW9u
LCBhIGRlY2lzaW9uIHZvdGluZyByaWdodHMgYWR2b2NhdGVzIHNhaWQgd291bGQgYm9vc3QgY2hh
bGxlbmdlcyBpbiBvdGhlciBzdGF0ZXMuIFRoZSBqdXN0aWNlcyBydWxlZCB0aGF0IFJlcHVibGlj
YW5zIHdobyBjb250cm9sbGVkIHRoZSBzdGF0ZSBMZWdpc2xhdHVyZSBhbmQgZ292ZXJub3ImIzgy
MTc7cyBvZmZpY2UgaW4gMjAxMSBwbGFjZWQgdG9vIG1hbnkgQWZyaWNhbi1BbWVyaWNhbnMgaW4g
dGhlIHR3byBkaXN0cmljdHMuIFRoZSByZXN1bHQgd2FzIHRvIHdlYWtlbiBibGFjayB2b3Rpbmcg
c3RyZW5ndGggZWxzZXdoZXJlIGluIE5vcnRoIENhcm9saW5hLiA8L3A+PHA+NzQwLDAwMCBvdmVy
c3RheSB2aXNhczwvcD48cD5OZWFybHkgNzQwLDAwMCBmb3JlaWduZXJzIHdobyB3ZXJlIHN1cHBv
c2VkIHRvIGxlYXZlIHRoZSBVLlMuIGluIGEgcmVjZW50IDEyLW1vbnRoIHBlcmlvZCBvdmVyc3Rh
eWVkIHRoZWlyIHZpc2FzLCB0aGUgSG9tZWxhbmQgU2VjdXJpdHkgRGVwYXJ0bWVudCBzYWlkIE1v
bmRheSwgZGV0YWlsaW5nIGFuIG9mdGVuIG92ZXJsb29rZWQgY29udHJpYnV0b3IgdG8gdGhlIG51
bWJlciBvZiBwZW9wbGUgaW4gdGhlIGNvdW50cnkgaWxsZWdhbGx5LiBBbiBlc3RpbWF0ZWQgNDAg
cGVyY2VudCBvZiB0aGUgcm91Z2hseSAxMSBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBoZXJlIGlsbGVnYWxseSBz
dGF5ZWQgcGFzdCB0aGVpciB2aXNhcy4gVGhlcmUgd2VyZSA3MzksNDc4IG92ZXJzdGF5cyBmcm9t
IE9jdG9iZXIgMjAxNSB0aHJvdWdoIFNlcHRlbWJlciAyMDE2IGFtb25nIHZpc2l0b3JzIHdobyBh
cnJpdmUgYnkgcGxhbmUgb3Igc2hpcC4gVGhlIHRvdGFsIG51bWJlciBpcyBtdWNoIGxhcmdlciBi
ZWNhdXNlIGl0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaW5jbHVkZSBob3cgbWFueSBwZW9wbGUgbGVhdmUgYnkg
bGFuZC48L3A+PHA+VGFtcGEsIEZsYS48L3A+PHA+TWFuIGtpbGxzIHJvb21tYXRlczwvcD48cD5B
IG1hbiB0b2xkIHBvbGljZSBoZSBraWxsZWQgaGlzIHR3byByb29tbWF0ZXMgYmVjYXVzZSB0aGV5
IHdlcmUgbmVvLU5hemlzIHdobyBkaXNyZXNwZWN0ZWQgaGlzIHJlY2VudCBjb252ZXJzaW9uIHRv
IElzbGFtLCBhbmQgaW52ZXN0aWdhdG9ycyBmb3VuZCBib21iLW1ha2luZyBtYXRlcmlhbHMgYW5k
IE5hemkgcHJvcGFnYW5kYSBhZnRlciBoZSBsZWQgdGhlbSB0byB0aGUgYm9kaWVzLiBEZXZvbiBB
cnRodXJzLCAxOCwgdG9sZCBwb2xpY2UgaGUgaGFkIHVudGlsIHJlY2VudGx5IHNoYXJlZCBoaXMg
cm9vbW1hdGVzJiM4MjE3OyBuZW8tTmF6aSBiZWxpZWZzLCBhY2NvcmRpbmcgdG8gY291cnQgZG9j
dW1lbnRzIHJlbGVhc2VkIE1vbmRheS4gQXJ0aHVycyBpcyBiZWluZyBjaGFyZ2VkIHdpdGggdHdv
IGNvdW50cyBvZiBmaXJzdC1kZWdyZWUgbXVyZGVyLCB0d28gY291bnRzIG9mIGFnZ3JhdmF0ZWQg
YXNzYXVsdCB3aXRoIGludGVudCB0byBjb21taXQgYSBmZWxvbnkgYW5kIHRocmVlIGNvdW50cyBv
ZiBhcm1lZCBraWRuYXBwaW5nLiA8L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHMuPC9w
Pg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.