National news briefs — compiled May 9

PHA+U3QuIEdlb3JnZSwgR2EuICA8L3A+PHA+QWlyIHRhbmtlciBmaWdodHMgd2lsZGZpcmUgPC9w
PjxwPkZpcmVmaWdodGVycyBjYWxsZWQgdXAgYSBnaWFudCBhaXIgdGFua2VyIHRvIGF0dGFjayBh
IHJhcGlkbHkgZ3Jvd2luZyB3aWxkZmlyZSB0aGF0IHRocmVhdGVuZWQgaG9tZXMgVHVlc2RheSBv
biB0aGUgZWRnZSBvZiB0aGUgT2tlZmVub2tlZSBTd2FtcCBuZWFyIHRoZSBHZW9yZ2lhLUZsb3Jp
ZGEgc3RhdGUgbGluZS4gVGhlIG1vZGlmaWVkIERDLTEwIGpldCBsaW5lciwgY2FwYWJsZSBvZiBk
dW1waW5nIDExLDYwMCBnYWxsb25zIG9mIGNoZW1pY2FsIGZpcmUgcmV0YXJkYW50IGluIGEgc2lu
Z2xlIHJ1biwgd2FzIGpvaW5pbmcgbmVhcmx5IDcwMCBmaXJlZmlnaHRlcnMgYW5kIHN1cHBvcnQg
cGVyc29ubmVsIHdvcmtpbmcgdG8gY29udGFpbiB0aGUgYmxhemUgd2l0aCBidWxsZG96ZXJzLCBo
ZWxpY29wdGVycyBhbmQgc21hbGxlciBwbGFuZXMuIFRoZSBmaXJlIHdhcyBidXJuaW5nIFR1ZXNk
YXkgd2l0aGluIGEgZmV3IG1pbGVzIG9mIHRoZSB0b3ducyBvZiBTdC4gR2VvcmdlIGFuZCBNb25p
YWMgaW4gc291dGhlYXN0IEdlb3JnaWEuIDwvcD48cD5QSElMQURFTFBISUEgPC9wPjxwPkVuZ2lu
ZWVyIGlzbiYjODIxNzt0IGNoYXJnZWQgPC9wPjxwPlRoZSBzcGVlZGluZyBBbXRyYWsgZW5naW5l
ZXIgaW52b2x2ZWQgaW4gYSBkZXJhaWxtZW50IHRoYXQga2lsbGVkIGVpZ2h0IHBlb3BsZSBhbmQg
aW5qdXJlZCBhYm91dCAyMDAgb3RoZXJzIHdvbiYjODIxNzt0IGZhY2UgY3JpbWluYWwgY2hhcmdl
cywgdGhlIGNpdHkgZGlzdHJpY3QgYXR0b3JuZXkmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2FpZCBUdWVzZGF5
LiBQcm9zZWN1dG9ycyBzYWlkIHRoZXkgY2FuJiM4MjE3O3QgcHJvdmUgZW5naW5lZXIgQnJhbmRv
biBCb3N0aWFuIGFjdGVkIHdpdGggJiM4MjIwO2NvbnNjaW91cyBkaXNyZWdhcmQmIzgyMjE7IHdo
ZW4gaGUgYWNjZWxlcmF0ZWQgdGhlIHRyYWluIHRvIDEwNiBtcGggb24gYSA1MCBtcGggY3VydmUg
aW4gUGhpbGFkZWxwaGlhLiBGZWRlcmFsIGludmVzdGlnYXRvcnMgY29uY2x1ZGVkIHRoYXQgQm9z
dGlhbiBsb3N0IHRyYWNrIG9mIGhpcyBsb2NhdGlvbiwgb3IgJiM4MjIwO3NpdHVhdGlvbmFsIGF3
YXJlbmVzcywmIzgyMjE7IGJlZm9yZSB0aGUgTWF5IDEyLCAyMDE1LCBjcmFzaCBhZnRlciBsZWFy
bmluZyB0aGF0IGEgbmVhcmJ5IGNvbW11dGVyIHRyYWluIGhhZCBiZWVuIHN0cnVjayB3aXRoIGEg
cm9jay4gPC9wPjxwPlNFQVRUTEUgPC9wPjxwPk1heW9yIGRyb3BzIG91dCBvZiByYWNlICA8L3A+
PHA+U2VhdHRsZSBNYXlvciBFZCBNdXJyYXkgb24gVHVlc2RheSBkcm9wcGVkIGhpcyByZS1lbGVj
dGlvbiBiaWQgYWZ0ZXIgZm91ciBtZW4gY2xhaW1lZCBoZSBzZXh1YWxseSBhYnVzZWQgdGhlbSB3
aGVuIHRoZXkgd2VyZSB0ZWVuYWdlcnMsIGFsbGVnYXRpb25zIE11cnJheSB2ZWhlbWVudGx5IGRl
bmllZCBhcyBhbiBhbnRpLWdheSBwb2xpdGljYWwgY29uc3BpcmFjeSBhaW1lZCBhdCBkZXJhaWxp
bmcgaGlzIGNhbXBhaWduLiBNdXJyYXkgZm9yIHdlZWtzIHB1c2hlZCBhaGVhZCBmb3IgYSBzZWNv
bmQgdGVybSBkZXNwaXRlIHRoZSBhbGxlZ2F0aW9ucyBidXQgdG9sZCByZXBvcnRlcnMgaGUgZGVj
aWRlZCBpdCB3b3VsZCBiZSBiZXN0IGZvciB0aGUgY2l0eSBmb3IgaGltIHRvIGFiYW5kb24gaGlz
IGNhbXBhaWduLiA8L3A+PHA+UkVOTywgTmV2LiA8L3A+PHA+VGVlbiBzZXRzIHR3ZWV0IHJlY29y
ZCAgPC9wPjxwPkEgVHdpdHRlciBwbGVhIGZyb20gYSBOZXZhZGEgdGVlbiBmb3IgYSB5ZWFyIG9m
IGZyZWUgY2hpY2tlbiBudWdnZXRzIGZyb20gV2VuZHkmIzgyMTc7cyBpcyBub3cgdGhlIG1vc3Qg
cmV0d2VldGVkIHBvc3Qgb2YgYWxsIHRpbWUuIENhcnRlciBXaWxrZXJzb24gYXNrZWQgdGhlIGZh
c3QgZm9vZCBjaGFpbiBvbiBUd2l0dGVyIGxhc3QgbW9udGggaG93IG1hbnkgcmV0d2VldHMgaXQg
d291bGQgdGFrZSBmb3IgaGltIHRvIGdldCBmcmVlIG51Z2dldHMgZm9yIGEgeWVhci4gV2VuZHkm
IzgyMTc7cyByZXBsaWVkLCAmIzgyMjA7MTggbWlsbGlvbi4mIzgyMjE7IFdpbGtlcnNvbiYjODIx
NztzIHNjcmVlbnNob3Qgb2YgdGhlIGV4Y2hhbmdlIG1vdmVkIHBhc3QgRWxsZW4gRGVHZW5lcmVz
JiM4MjE3OyB2aXJhbCB0d2VldCBmcm9tIHRoZSAyMDE0IE9zY2FycyBvbiBUdWVzZGF5IHdpdGgg
bW9yZSB0aGFuIDMuNCBtaWxsaW9uIHJldHdlZXRzLiBXZW5keSYjODIxNztzIHNheXMgV2lsa2Vy
c29uIGhhcyBlYXJuZWQgdGhlIG51Z2dldHMgZGVzcGl0ZSBub3QgaGl0dGluZyB0aGUgMTggbWls
bGlvbiBtYXJrLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0cyA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.