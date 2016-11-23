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National news briefs — compiled Nov. 24

Published: November 23, 2016 - 10:30 PM

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Bob Dyer: A walk in the park is as good as it gets - 9:21 PM

[EDITOR’S NOTE: This column was originally published on Nov. 23, 1994. It is reprinted here — and also is the subject of the latest Dyer Necessities podcast, located at www.ohio.com/dyer — because Thanksgiving is the perfect time to remember life’s greatest blessings.]

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