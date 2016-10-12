All CATEGORIES
☰ Menu

IN THE NAtion

National news briefs — compiled Oct. 13

Published: October 12, 2016 - 09:59 PM

MORE IN NEWS

voting13_web Karen Schiely - Akron Beacon Journal
Early voting begins as registered Republicans pull record number of ballots

Clint Fuhrman doesn’t spend much time at his apartment in Highland Square.

frye13web
Mother, grandmother didn’t intend for 16-year-old to use heroin that killed him, attorneys say; judge sentences both women to 9 years in prison - 8:20 AM
clownfear13_01
Clown fear rooted in childhood fears of, well, clowns
Bob Dyer: Don’t be so sad!
childrens13cut
Akron Children’s Hospital to centralize outpatient services with expansion that will double space in building on downtown campus
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next