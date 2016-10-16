National news briefs — compiled Oct. 16

PHA+TE9TIEFOR0VMRVMgPC9wPjxwPjIgYXJyZXN0ZWQgaW4gZmF0YWwgc2hvb3Rpbmc8L3A+PHA+
UG9saWNlIGFycmVzdGVkIG9uIFN1bmRheSB0d28gc3VzcGVjdHMgaW4gY29ubmVjdGlvbiB3aXRo
IGEgc2hvb3RpbmcgdGhhdCBsZWZ0IHRocmVlIHBlb3BsZSBkZWFkIGFuZCAxMiB3b3VuZGVkIGF0
IGEgcmVzdGF1cmFudCBvcGVyYXRpbmcgb3V0IG9mIGEgY29udmVydGVkIGhvbWUuIE1vd2F5bmUg
TWNLYXksIDMzLCBhbmQgRGllZ28gUmVpZCwgMjUsIGJvdGggb2Ygd2hvbSBhcmUgSmFtYWljYW4g
bmF0aW9uYWxzLCB3ZXJlIHRha2VuIGludG8gY3VzdG9keSBlYXJseSBTdW5kYXksIHBvbGljZSBz
YWlkLiBUaGV5IHdlcmUgZXhwZWN0ZWQgdG8gYmUgYm9va2VkIGZvciBpbnZlc3RpZ2F0aW9uIG9m
IG11cmRlci4gQW4gdW5zcGVjaWZpZWQgZGlzcHV0ZSBiZXR3ZWVuIGEgbWFuIGFuZCBhdCBsZWFz
dCB0d28gb3RoZXIgbWVuIGxlZCB0byBndW5maXJlIGVhcmx5IFNhdHVyZGF5IGR1cmluZyBhIGJp
cnRoZGF5IGNlbGVicmF0aW9uIGF0dGVuZGVkIGJ5IGFib3V0IDUwIHBlb3BsZSBpbiBhIGhvdXNl
IHRoYXQgaG9zdHMgcGFydGllcyBmb3IgcGVvcGxlIGluIHRoZSBKYW1haWNhbiBjb21tdW5pdHku
PC9wPjxwPlNUT1JSUywgQ29ubi4gPC9wPjxwPlN0dWRlbnQgcnVuIG92ZXIsIGtpbGxlZCA8L3A+
PHA+QSAxOS15ZWFyLW9sZCBzdHVkZW50IGF0IHRoZSBVbml2ZXJzaXR5IG9mIENvbm5lY3RpY3V0
IHdhcyBydW4gb3ZlciBhbmQga2lsbGVkIGVhcmx5IFN1bmRheSBieSBhIHZlaGljbGUgZm9yIHRo
ZSBjYW1wdXMgZmlyZSBkZXBhcnRtZW50LCBzdGF0ZSBwb2xpY2Ugc2FpZC4gSmVmZm55IFBhbGx5
IG9mIFdlc3QgSGFydGZvcmQgd2FzIHNpdHRpbmcgYWdhaW5zdCB0aGUgYmF5IGRvb3Igb2YgdGhl
IGNhbXB1cyBwdWJsaWMgc2FmZXR5IGNvbXBsZXggaW4gU3RvcnJzIHNob3J0bHkgYWZ0ZXIgMSBh
Lm0uIHdoZW4gdGhlIGZpcmUgZGVwYXJ0bWVudCBnb3QgYW4gZW1lcmdlbmN5IGNhbGwsIGFjY29y
ZGluZyB0byBhIHBvbGljZSByZXBvcnQuIFRoZSByZXBvcnQgc2F5cyBQYWxseSB3YXMgc2l0dGlu
ZyBvbiB0aGUgZ3JvdW5kIHdpdGggaGVyIGJhY2sgYWdhaW5zdCB0aGUgZG9vciB3aGVuIGl0IG9w
ZW5lZCwgY2F1c2luZyBoZXIgdG8gZmFsbCBiYWNrIG9udG8gdGhlIGdyb3VuZC4gVGhlIHJpZ2h0
IHNpZGUgb2YgdGhlIGVtZXJnZW5jeSB2ZWhpY2xlIGRyaXZpbmcgb3V0IHJhbiBvdmVyIGhlciwg
dGhlIHJlcG9ydCBzYWlkLjwvcD48cD5TRUFUVExFIDwvcD48cD5UeXBob29uIGZpenpsZXM7IHBv
d2VyIG91dCA8L3A+PHA+VGhvdXNhbmRzIG9mIHJlc2lkZW50cyBpbiB0aGUgUGFjaWZpYyBOb3J0
aHdlc3QgcmVtYWluZWQgd2l0aG91dCBwb3dlciBTdW5kYXkgYXMgdGhlIHJlbW5hbnRzIG9mIHdo
YXQgd2FzIGJpbGxlZCBhcyBhIHBvdGVudGlhbGx5IGFwb2NhbHlwdGljIHR5cGhvb24gYmVnYW4g
dG8gZml6emxlLiBFbWVyZ2VuY3kgY3Jld3MgaW4gT3JlZ29uIGFuZCBXYXNoaW5ndG9uIHdvcmtl
ZCB0aHJvdWdoIHRoZSBuaWdodCB0byByZXN0b3JlIHBvd2VyIGxpbmVzIGFuZCByZW1vdmUgZG96
ZW5zIG9mIGRvd25lZCB0cmVlcyB0byBjbGVhciByb2FkcyB0aGF0IHRoZSBzdG9ybSBoYWQgZGFt
YWdlZCBvdmVyIHRoZSBwYXN0IHR3byBkYXlzLiBNZXRlb3JvbG9naXN0cyBzdGlsbCBleHBlY3Rl
ZCByYWluIGFuZCB3aW5kIGd1c3RzIGFzIGhpZ2ggYXMgMzAgbXBoIHRocm91Z2hvdXQgU3VuZGF5
LCBidXQgY29uZGl0aW9ucyB3ZXJlIG5vdCBleHBlY3RlZCB0byBiZSBhcyBiYWQgYXMgcHJlZGlj
dGVkLjwvcD48cD5TQU4gUkFGQUVMLCBDYWxpZi48L3A+PHA+T2ZmaWNlcnMgdG8gcHJldmVudCBz
dWljaWRlczwvcD48cD5GaXZlIG5ldyBvZmZpY2VycyB3aWxsIGJlIGhpcmVkIHRvIHBhdHJvbCB0
aGUgR29sZGVuIEdhdGUgQnJpZGdlIHNwZWNpZmljYWxseSB0byBzZWFyY2ggZm9yIHBlb3BsZSBs
b29raW5nIHRvIGp1bXAgdG8gdGhlaXIgZGVhdGguIFRoZSBNYXJpbiBJbmRlcGVuZGVudCBKb3Vy
bmFsIHJlcG9ydGVkIFN1bmRheSB0aGUgYnJpZGdlIGJvYXJkIG9uIEZyaWRheSBhcHByb3ZlZCBh
ZGRpbmcgdGhlIG5ldyBicmlkZ2Ugb2ZmaWNlcnMgdG8gdGhlIHBhdHJvbCwgYnJpbmdpbmcgdGhl
IHRvdGFsIHRvIDIyLiBUaGV5IGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBiZSB3b3JraW5nIG9uIHRoZSBzcGFu
IGluIGFib3V0IHR3byBtb250aHMuIEJldHdlZW4gMjAwMCBhbmQgMjAwNSwgYnJpZGdlIG9mZmlj
ZXJzIHdlcmUgYWJsZSB0byBzdG9wIGFuIGF2ZXJhZ2Ugb2YgNTIgcGVvcGxlIGEgeWVhciBmcm9t
IGp1bXBpbmcgZnJvbSB0aGUgc3Bhbi4gU28gZmFyIGluIDIwMTYgdGhlcmUgaGF2ZSBiZWVuIDEz
OCBzdWNjZXNzZnVsIGludGVydmVudGlvbnMuPC9wPjxwPkNvbXBpbGVkIGZyb20gd2lyZSByZXBv
cnRzIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.