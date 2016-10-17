National news briefs — compiled Oct. 17

PHA+U0FOIERJRUdPPC9wPjxwPlBvbGljZSBsZWFkZXIgYXBvbG9naXplczwvcD48cD5UaGUgcHJl
c2lkZW50IG9mIG9uZSBvZiB0aGUgbGFyZ2VzdCBwb2xpY2Ugb3JnYW5pemF0aW9ucyBpbiB0aGUg
VW5pdGVkIFN0YXRlcyBvbiBNb25kYXkgYXBvbG9naXplZCBmb3IgaGlzdG9yaWNhbCBtaXN0cmVh
dG1lbnQgb2YgbWlub3JpdGllcywgY2FsbGluZyBpdCBhICYjODIyMDtkYXJrIHNpZGUgb2Ygb3Vy
IHNoYXJlZCBoaXN0b3J5JiM4MjIxOyB0aGF0IG11c3QgYmUgYWNrbm93bGVkZ2VkIGFuZCBvdmVy
Y29tZS4gVGhlIHJlYWN0aW9uIGZyb20gbGVhZGVycyBvZiB0aGUgQmxhY2sgTGl2ZXMgTWF0dGVy
IG1vdmVtZW50IHdhcyBtaXhlZCwgc2F5aW5nIHdvcmRzIG5lZWRlZCB0byBiZSBiYWNrZWQgYnkg
YWN0aW9ucywgd2hpbGUgdGhlIGhlYWQgb2YgYW4gb2ZmaWNlcnMmIzgyMTc7IHVuaW9uIGluIE1p
bm5lc290YSBzYWlkIHRoZXJlIHdhcyBubyBuZWVkIHRvIGFwb2xvZ2l6ZS4gVGVycmVuY2UgQ3Vu
bmluZ2hhbSwgcHJlc2lkZW50IG9mIHRoZSBJbnRlcm5hdGlvbmFsIEFzc29jaWF0aW9uIG9mIENo
aWVmcyBvZiBQb2xpY2UsIHNhaWQgYXQgdGhlIGdyb3VwJiM4MjE3O3MgYW5udWFsIGNvbmZlcmVu
Y2UgdGhhdCBwb2xpY2UgaGF2ZSBoaXN0b3JpY2FsbHkgYmVlbiBhIGZhY2Ugb2Ygb3BwcmVzc2lv
biwgZW5mb3JjaW5nIGxhd3MgdGhhdCBlbnN1cmVkIGxlZ2FsaXplZCBkaXNjcmltaW5hdGlvbiBh
bmQgZGVuaWFsIG9mIGJhc2ljIHJpZ2h0cy4gQ3VubmluZ2hhbSBzYWlkIHRvZGF5JiM4MjE3O3Mg
b2ZmaWNlcnMgYXJlIG5vdCB0byBibGFtZSBmb3IgcGFzdCBpbmp1c3RpY2VzLCBidXQgc2FpZCBl
dmVudHMgb3ZlciB0aGUgcGFzdCBzZXZlcmFsIHllYXJzIGhhdmUgdW5kZXJtaW5lZCBwdWJsaWMg
dHJ1c3QuPC9wPjxwPjwvcD48cD5UQUxMQUhBU1NFRSwgRkxBLjwvcD48cD5Wb3RpbmcgY2hhbmdl
cyBvcmRlcmVkPC9wPjxwPkNhbGxpbmcgdGhlIHN0YXRlJiM4MjE3O3MgY3VycmVudCBsYXcgJiM4
MjIwO2lsbG9naWNhbCYjODIyMTsgYW5kICYjODIyMDtiaXphcnJlLCYjODIyMTsgYSBmZWRlcmFs
IGp1ZGdlIGhhcyBvcmRlcmVkIHRoZSBzdGF0ZSBvZiBGbG9yaWRhIHRvIGdpdmUgdGhvdXNhbmRz
IG9mIHZvdGVycyBhIGNoYW5jZSB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhlaXIgdm90ZS1ieS1tYWlsIGJhbGxv
dHMgYXJlIGNvdW50ZWQuIEZsb3JpZGEgb2ZmaWNpYWxzIG9uIE1vbmRheSBzYWlkIHRoZXkgd291
bGQgbm90IGNoYWxsZW5nZSB0aGUgZGVjaXNpb24gYnkgVS5TLiBEaXN0cmljdCBKdWRnZSBNYXJr
IFdhbGtlciwgd2hpY2ggYWRkcyBhIG5ldyBkdXR5IGZvciB0aGUgc3RhdGUmIzgyMTc7cyA2NyBl
bGVjdGlvbiBzdXBlcnZpc29ycy4gV2Fsa2VyIHJ1bGVkIHRoYXQgY291bnR5IGVsZWN0aW9uIG9m
ZmljZXMgc2hvdWxkIG5vdGlmeSB2b3RlcnMgaWYgdGhlaXIgc2lnbmF0dXJlIG9uIGEgdm90ZS1i
eS1tYWlsIGJhbGxvdCBhbmQgdGhlaXIgdm90ZXIgcmVnaXN0cmF0aW9uIGZvcm1zIGRvbiYjODIx
Nzt0IG1hdGNoLiBWb3RlcnMgd291bGQgdGhlbiBiZSBnaXZlbiBhIGNoYW5jZSB0byBmaXggdGhl
IHByb2JsZW0gYnkgNSBwLm0uIHRoZSBkYXkgYmVmb3JlIHRoZSBlbGVjdGlvbi48L3A+PHA+PC9w
PjxwPlRPTExFU09OLCBBUklaLjwvcD48cD5Qb2xpY2U6IE1hbiBraWxscyB0d28gZ2lybHM8L3A+
PHA+QSBtYW4gYW5kIGhpcyB0d28geW91bmcgZGF1Z2h0ZXJzIHdlcmUgZm91bmQgZGVhZCBpbnNp
ZGUgdGhlaXIgaG9tZSB3ZXN0IG9mIFBob2VuaXgsIGFuZCBpdCYjODIxNztzIGJlbGlldmVkIHRv
IGJlIGEgbXVyZGVyLXN1aWNpZGUsIGF1dGhvcml0aWVzIHNhaWQgTW9uZGF5LiBQaG9lbml4IHBv
bGljZSBzYWlkIGEgMzYteWVhci1vbGQgbWFuIGFuZCBhIDUteWVhci1vbGQgZ2lybCB3ZXJlIHBy
b25vdW5jZWQgZGVhZCBhdCB0aGUgc2NlbmUgbGF0ZSBTdW5kYXkgYW5kIGEgNC15ZWFyLW9sZCBn
aXJsIGxhdGVyIGRpZWQgYXQgYSBob3NwaXRhbC4gQSB3b21hbiBjYWxsZWQgcG9saWNlIFN1bmRh
eSBuaWdodCB0byBleHByZXNzIGNvbmNlcm4gYWJvdXQgdGhlIHdlbGZhcmUgb2YgaGVyIGV4LWh1
c2JhbmQgYW5kIHRoZWlyIHR3byBkYXVnaHRlcnMsIHBvbGljZSBzYWlkLiA8L3A+PHA+PC9wPjxw
PkxJVFRMRSBST0NLLCBBUksuPC9wPjxwPkZvcm1lciBqdWRnZSBhcnJlc3RlZDwvcD48cD5BIGZv
cm1lciBBcmthbnNhcyBqdWRnZSBhY2N1c2VkIG9mIGdpdmluZyBsaWdodGVyIHNlbnRlbmNlcyB0
byBkZWZlbmRhbnRzIGluIGV4Y2hhbmdlIGZvciBudWRlIHBob3RvcyBhbmQgc2V4dWFsIGFjdHMg
dHJpZWQgdG8gYnJpYmUgd2l0bmVzc2VzIGFuZCBoYWQgYW4gYWNjb21wbGljZSB0aHJlYXRlbiB0
byBtYWtlIG9uZSBvZiB0aGVtICYjODIyMDtkaXNhcHBlYXIsJiM4MjIxOyBmZWRlcmFsIHByb3Nl
Y3V0b3JzIHNhaWQgc2hvcnRseSBhZnRlciBoaXMgYXJyZXN0IE1vbmRheS4gSm9zZXBoIEJvZWNr
bWFubiwgNzAsIHBsZWFkZWQgbm90IGd1aWx0eSB0byBicmliZXJ5LCBmcmF1ZCBhbmQgb3RoZXIg
ZmVkZXJhbCBjaGFyZ2VzIGp1c3QgaG91cnMgYWZ0ZXIgcHJvc2VjdXRvcnMgdW5zZWFsZWQgYSAy
MS1jb3VudCBpbmRpY3RtZW50LiA8L3A+PHA+Q29tcGlsZWQgZnJvbSB3aXJlIHJlcG9ydHM8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.