National news briefs — compiled Oct. 2

PHA+TkVXIE9STEVBTlMgPC9wPjxwPlRvdyB0cnVjayBjcmFzaCBraWxscyB0aHJlZSA8L3A+PHA+
VGhlIE5ldyBPcmxlYW5zIFBvbGljZSBEZXBhcnRtZW50IGlzIGludmVzdGlnYXRpbmcgYSBjcmFz
aCBpbnZvbHZpbmcgYSB0b3cgdHJ1Y2sgdGhhdCBsZWZ0IHRocmVlIHBlb3BsZSBkZWFkIGFuZCB0
d28gb3RoZXJzIGluanVyZWQuIFdXTC1UViByZXBvcnRlZCB0aGUgd3JlY2sgaGFwcGVuZWQgU3Vu
ZGF5IGp1c3QgYmVmb3JlIDUgcC5tLiBhdCBhIE1pZC1DaXR5IGludGVyc2VjdGlvbi4gQXV0aG9y
aXRpZXMgc2F5IGEgdG93IHRydWNrIHdhcyB0cmF2ZWxpbmcgc291dGhib3VuZCB3aGVuIGl0IGxl
ZnQgdGhlIHJvYWR3YXkgYW5kIGhpdCBmb3VyIHBlZGVzdHJpYW5zLiBQb2xpY2Ugc2F5IHRoZSB0
b3cgdHJ1Y2sgdGhlbiBkcm92ZSB0aHJvdWdoIGEgZmVuY2UgaW50byB0aGUgcGFya2luZyBsb3Qg
b2YgYSBzaG9wcGluZyBjZW50ZXIsIHdoZXJlIGl0IGhpdCBzZXZlcmFsIHBhcmtlZCB2ZWhpY2xl
cy4gVHdvIG9mIHRoZSBwZWRlc3RyaWFucyB3ZXJlIHByb25vdW5jZWQgZGVhZCBhdCB0aGUgc2Nl
bmUuIEEgdGhpcmQgcGVkZXN0cmlhbiBkaWVkIGF0IGEgbmVhcmJ5IGhvc3BpdGFsLiBUaGUgZm91
cnRoIHBlZGVzdHJpYW4gYW5kIHRoZSB0b3cgdHJ1Y2sgZHJpdmVyIHdlcmUgdGFrZW4gYnkgYW1i
dWxhbmNlIHRvIGFuIGFyZWEgaG9zcGl0YWwuPC9wPjxwPk9STEFORE8sIEZsYS48L3A+PHA+RWxl
Y3Ryb25pYyBjaWdhcmV0dGUgZXhwbG9kZXM8L3A+PHA+UG9saWNlIHNheSBhIHRlZW5hZ2UgZ2ly
bCByaWRpbmcgYSBVbml2ZXJzYWwgT3JsYW5kbyBhbXVzZW1lbnQgcGFyayByaWRlIHN1ZmZlcmVk
IGJ1cm5zIHdoZW4gYW4gZWxlY3Ryb25pYyBjaWdhcmV0dGUgYmVsb25naW5nIHRvIGFub3RoZXIg
cmlkZXIgZXhwbG9kZWQgYW5kIHNob3QgYSBmaXJlYmFsbCBhdCBoZXIuIFBvbGljZSB0b2xkIHRo
ZSBPcmxhbmRvIFNlbnRpbmVsIHRoZSAxNC15ZWFyLW9sZCBmcm9tIFRlbm5lc3NlZSB3YXMgcmlk
aW5nIHRoZSBIb2d3YXJ0cyBFeHByZXNzIHRyYWluIFNhdHVyZGF5IHdpdGggaGVyIGZhbWlseSB3
aGVuIGFuIGUtY2lnYXJldHRlIGJlbG9uZ2luZyB0byBhIHJpZGVyIGluIGFub3RoZXIgZ3JvdXAg
YmxldyB1cCBpbiBoaXMgcG9ja2V0IGFuZCB0aGUgZmlyZWJhbGwgaGl0IGhlciBpbiB0aGUgZmFj
ZSBhbmQgZWxzZXdoZXJlLiBMdC4gRGFuIEJyYWR5IHNhaWQgdGhlIGV4cGxvc2lvbiB3YXNuJiM4
MjE3O3QgYmlnLCBidXQgc2NhcmVkIGV2ZXJ5b25lIG9uIHRoZSB0cmFpbi48L3A+PHA+Q0hBUkxP
VFRFLCBOLkMuPC9wPjxwPkZ1bmVyYWwgc2VydmljZSBzY2hlZHVsZWQgPC9wPjxwPlNlcnZpY2Vz
IGFyZSBzY2hlZHVsZWQgZm9yIEtlaXRoIExhbW9udCBTY290dCwgdGhlIDQzLXllYXItb2xkIG1h
biB3aG8gd2FzIHNob3QgYW5kIGtpbGxlZCBieSBDaGFybG90dGUtTWVja2xlbmJ1cmcgcG9saWNl
LiBNdXJyYXkmIzgyMTc7cyBNb3J0dWFyeSBvZiBOb3J0aCBDaGFybGVzdG9uLCBTLkMuLCBwb3N0
ZWQgdGhlIHNlcnZpY2VzIG9uIGl0cyB3ZWJzaXRlIFN1bmRheS4gQSB3YWtlIHdpbGwgYmUgaGVs
ZCA2IHRvIDggcC5tLiBXZWRuZXNkYXkgYXQgRm9sbHkgUm9hZCBDaHVyY2ggb2YgQ2hyaXN0IG9u
IEphbWVzIElzbGFuZC4gVGhlIGZ1bmVyYWwgc2VydmljZSB3aWxsIGJlIGhlbGQgYXQgMTEgYS5t
LiBUaHVyc2RheSBhdCBGaXJzdCBCYXB0aXN0IENodXJjaCBvZiBKYW1lcyBJc2xhbmQuIEhpcyBi
dXJpYWwgd2lsbCBiZSBpbiBTdC4gSmFtZXMgTWVtb3JpYWwgR2FyZGVucy4gU2NvdHQmIzgyMTc7
cyBkZWF0aCBsZWQgdG8gdHdvIG5pZ2h0cyBvZiB2aW9sZW50IHByb3Rlc3RzLCBpbmNsdWRpbmcg
dW5yZXN0IGhvdXJzIGFmdGVyIHRoZSBzaG9vdGluZyBTZXB0LiAyMCBhbmQgbW9yZSB2aW9sZW5j
ZSBpbiBkb3dudG93biBDaGFybG90dGUgdGhlIG5leHQgbmlnaHQuPC9wPjxwPldBU0hJTkdUT04g
PC9wPjxwPlZhbmRhbHMgZGFtYWdlIFRydW1wIGhvdGVsIDwvcD48cD5Eb25hbGQgVHJ1bXAmIzgy
MTc7cyBuZXcgbHV4dXJ5IGhvdGVsIGluIGRvd250b3duIFdhc2hpbmd0b24gaGFzIGJlZW4gdmFu
ZGFsaXplZC4gRGlzdHJpY3Qgb2YgQ29sdW1iaWEgcG9saWNlIHNheSBzb21lb25lIHNwcmF5LXBh
aW50ZWQgdGhlIHBocmFzZXMgJiM4MjIwO2JsYWNrIGxpdmVzIG1hdHRlciYjODIyMTsgYW5kICYj
ODIyMDtubyBqdXN0aWNlIG5vIHBlYWNlJiM4MjIxOyBvbiB0aGUgZnJvbnQgb2YgdGhlIGJ1aWxk
aW5nIG9uIFNhdHVyZGF5IGFmdGVybm9vbi4gT24gU3VuZGF5LCB0aGUgcGhyYXNlcyB3ZXJlIGNv
dmVyZWQgdXAgd2l0aCBwaWVjZXMgb2YgcGx5d29vZC4gUG9saWNlIHNwb2tlc3dvbWFuIEFxdWl0
YSBCcm93biBzYWlkIFN1bmRheSB0aGF0IHBvbGljZSBoYXZlIG5vdCBpZGVudGlmaWVkIGFueSBz
dXNwZWN0cy4gVGhlIGluY2lkZW50IG9jY3VycmVkIGp1c3QgYWZ0ZXIgNCBwLm0uIFNhdHVyZGF5
LCBhbmQgcG9saWNlIGFyZSBpbnZlc3RpZ2F0aW5nLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUg
cmVwb3J0cyA8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.