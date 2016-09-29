National news briefs — compiled Sept. 29

PHA+V0FTSElOR1RPTiA8L3A+PHA+U2V0YmFjayBmb3IgV2hpdGUgSG91c2UgPC9wPjxwPlRoZSBP
YmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBmYWlsZWQgdG8gZm9sbG93IHRoZSBwcmVzaWRlbnQmIzgyMTc7
cyBoZWFsdGggY2FyZSBsYXcgaW4gYSAkNSBiaWxsaW9uIGRpc3B1dGUgb3ZlciBjb21wZW5zYXRp
bmcgaW5zdXJlcnMgZm9yIGhpZ2ggY29zdHMgZnJvbSBzZXJpb3VzbHkgaWxsIHBhdGllbnRzLCBD
b25ncmVzcyYjODIxNzsgaW52ZXN0aWdhdGl2ZSBhcm0gc2FpZCBUaHVyc2RheS4gVGhlIG9waW5p
b24gZnJvbSB0aGUgR292ZXJubWVudCBBY2NvdW50YWJpbGl0eSBPZmZpY2UgaXMgYSBzZXRiYWNr
IGZvciB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UgYW5kIGJvbHN0ZXJzIFJlcHVibGljYW4gY29tcGxhaW50cyB0
aGF0IGFkbWluaXN0cmF0aW9uIG9mZmljaWFscyBiZW50IHRoZSBsYXcgYXMgcHJvYmxlbXMgYXJv
c2UgY2Fycnlpbmcgb3V0IGl0cyBjb21wbGV4IHByb3Zpc2lvbnMuIFRoZSBmaW5kaW5nIG1heSBj
b21wbGljYXRlIGVmZm9ydHMgdG8gc3RhYmlsaXplIHByZW1pdW1zIGluIHRoZSBsYXcmIzgyMTc7
cyBpbnN1cmFuY2UgbWFya2V0cGxhY2VzLCB3aGVyZSBhYm91dCAxMSBtaWxsaW9uIHBlb3BsZSBn
ZXQgY292ZXJhZ2UuIFRoZSBPYmFtYSBhZG1pbmlzdHJhdGlvbiBzYWlkIGl0ICYjODIyMDtzdHJv
bmdseSBkaXNhZ3JlZXMmIzgyMjE7IHdpdGggdGhlIEdBTyYjODIxNztzIGNvbmNsdXNpb24uPC9w
PjxwPk9STEFORE8sIEZsYS48L3A+PHA+THlmdCBkcml2ZXIgZmFjZXMgY2hhcmdlcyA8L3A+PHA+
T3JsYW5kbyBwb2xpY2UgaGF2ZSBhcnJlc3RlZCBhIEx5ZnQgZHJpdmVyIG9uIGNoYXJnZXMgb2Yg
c2V4dWFsbHkgYXNzYXVsdGluZyBhIGN1c3RvbWVyLiBUaGUgT3JsYW5kbyBQb2xpY2UgRGVwYXJ0
bWVudCBzYWlkIG9uIGl0cyBUd2l0dGVyIGZlZWQgdGhhdCA0OS15ZWFyLW9sZCBQZXRlciBTb2xv
bW9uIGZhY2VzIGEgc2V4dWFsIGJhdHRlcnkgY2hhcmdlLiBIZSBhbHNvIHdhcyBjaGFyZ2VkIFdl
ZG5lc2RheSB3aXRoIGtpZG5hcHBpbmcgYW5kIGZhbHNlIGltcHJpc29ubWVudCBjaGFyZ2VzLiBE
ZXRlY3RpdmVzIHdhcm4gdGhhdCB0aGVyZSBjb3VsZCBiZSBtb3JlIHZpY3RpbXMuIFRoZSBPcmxh
bmRvIFNlbnRpbmVsIHJlcG9ydHMgdGhhdCB0aGUgd29tYW4gaGFkIGJlZW4gZHJpbmtpbmcgd2l0
aCBmcmllbmRzIGF0IGEgYmFyIGFuZCB1c2VkIHRoZSBMeWZ0IGFwcCB0byBvcmRlciBhIHJpZGUg
aG9tZS4gUG9saWNlIHNhaWQgaW5zdGVhZCBvZiBnb2luZyB0byBoZXIgaG9tZSwgU29sb21vbiB0
b29rIGhlciB0byBhbm90aGVyIGhvdXNlLCBmb3JjZWQgaGVyIGluc2lkZSBhbmQgc2V4dWFsbHkg
YXNzYXVsdGVkIGhlciBpbiBhIGJlZHJvb20uPC9wPjxwPlBFTlNBQ09MQSwgRmxhLjwvcD48cD5B
cG9sb2d5IG9uIGNha2UgZmFsbHMgc2hvcnQgPC9wPjxwPkEgRmxvcmlkYSB3b21hbiYjODIxNztz
IGxhd3N1aXQgc2F5cyBhIGRlcHV0eSBzaG90IGhlciB3aXRoIGEgc3R1biBndW4sIHRoZW4gYXBv
bG9naXplZCB3aXRoIGEgY2FrZSB0aGF0IHNhaWQsICYjODIyMDtTb3JyeSBJIFRhc2VkIFlvdSYj
ODIyMTsgaW4gYmx1ZSBmcm9zdGluZy4gVGhlIGNha2UgZGlkbiYjODIxNzt0IGN1dCBpdCBmb3Ig
U3RlcGhhbmllIEJ5cm9uLiBTaGUgc3VlZCBmb3JtZXIgRXNjYW1iaWEgQ291bnR5IHNoZXJpZmYm
IzgyMTc7cyBEZXB1dHkgTWljaGFlbCBXb2hsZXJzIGluIE1heS4gT24gTW9uZGF5LCB0aGUgY291
bnR5JiM4MjE3O3MgQ3JpbWluYWwgSnVzdGljZSBTdGFuZGFyZHMgYW5kIFRyYWluaW5nIENvbW1p
c3Npb24gYW5ub3VuY2VkIGl0IGhhZCByZXZpZXdlZCB0aGUgY2FzZSBhbmQgcGxhY2VkIFdvaGxl
cnMgb24gYSBvbmUteWVhciBwcm9iYXRpb25hcnkgcGVyaW9kIGZyb20gc2VydmluZyBhdCBhbnkg
bGF3IGVuZm9yY2VtZW50IGFnZW5jeSBpbiBGbG9yaWRhLiA8L3A+PHA+TUFOQVNTQVMsIFZhLjwv
cD48cD4mIzgyMTY7QmFieSBmaWdodCBjbHViJiM4MjE3OyBzZW50ZW5jaW5nICA8L3A+PHA+QSBm
b3JtZXIgZGF5IGNhcmUgd29ya2VyIGNvbnZpY3RlZCBvZiBjaGlsZCBjcnVlbHR5IGluIHdoYXQg
cHJvc2VjdXRvcnMgZGVzY3JpYmVkIGFzIGEgJiM4MjIwO2JhYnkgZmlnaHQgY2x1YiYjODIyMTsg
d2FzIHNlbnRlbmNlZCB0byBuZWFybHkgdGhyZWUgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uLCB0aGUgbWF4aW11
bSB0ZXJtIHRoZSBqdWRnZSBjb3VsZCBpbXBvc2UuIEEganVyeSBjb252aWN0ZWQgS2llcnJhIFNw
cmlnZ3MsIDI2LCBvZiBXb29kYnJpZGdlIGVhcmxpZXIgb24gY2hhcmdlcyBvZiBhYnVzaW5nIG51
bWVyb3VzIDIteWVhci1vbGRzIGJ5IHN0ZXBwaW5nIG9uIHRvZXMsIGRvdXNpbmcga2lkcyB3aXRo
IHdhdGVyLCBmZWVkaW5nIHRoZW0gRmxhbWluJiM4MjE3OyBIb3QgQ2hlZXRvcyBhbmQgbWFraW5n
IHRoZW0gZmlnaHQgZWFjaCBvdGhlci4gVGhlIGFidXNlIG9jY3VycmVkIGF0IGEgTWlubmllbGFu
ZCBBY2FkZW15IGluIDIwMTMuIFRoZSB2aWN0aW1zIHdlcmUgYSBncm91cCBvZiB0b2RkbGVycyB3
aG8gd2VyZSBjYXJlZCBmb3IgaW4gd2hhdCBNaW5uaWVsYW5kIGRlc2lnbmF0ZWQgaXRzICYjODIy
MDttb25rZXkgcm9vbS4mIzgyMjE7IEEgc2Vjb25kIGRheSBjYXJlIHdvcmtlciwgU2FyYWggSm9y
ZGFuLCB3YXMgY29udmljdGVkIG9uIHNpbWlsYXIgY2hhcmdlcyBhbmQgc2VudGVuY2VkIHRvIG5l
YXJseSB0d28geWVhcnMgaW4gcHJpc29uLjwvcD48cD5Db21waWxlZCBmcm9tIHdpcmUgcmVwb3J0
czwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.