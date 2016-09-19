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Naturalized Afghanistan citizen sought in Manhattan blast; multiple devices found in 2 states over weekend

By Jake Pearson and Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 08:11 AM
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Crime scene investigators work at the scene of an explosion on West 23rd street in Manhattan's Chelsea neighborhood, in New York, Sunday, Sept. 18, 2016, after an incident that injured passers-by Saturday night. (AP Photo/Craig Ruttle)

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