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Naturalized U.S. citizen from Afghanistan sought in NYC blast

By Jake Pearson And Alicia A. Caldwell
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 09:21 AM
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New York Governor Andrew Cuomo, second left, and New York Mayor Bill de Blasio, second right, talk with area residents Sunday, Sept. 18, 2016, while touring the site of an explosion that occurred on Saturday night in the Chelsea neighborhood of New York. Numerous people were injured in blast, and the motive, while reportedly not international terrorism, is still being investigated. (Justin Lane/EPA via AP, Pool)

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