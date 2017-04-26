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Neanderthals in California? Maybe so, provocative study says

By Malcolm Ritter
Associated Press

Published: April 26, 2017 - 08:47 PM
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In this February 1993 photo provided by the San Diego Natural History Museum, San Diego Natural History Museum paleontologists C. Paul Majors and Matt Colbert work at the Cerutti Mastodon site in San Diego, Calif. In a report released on Wednesday researchers say the southern California site shows evidence of human-like behavior from about 130,000 years ago, when bones and teeth of an elephant-like mastodon were evidently smashed with rocks. (San Diego Natural History Museum via AP)


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