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Nervous about China, Southeast Asia gets Trump’s attention

By Matthew Pennington and Ken Thomas
Associated Press

Published: April 20, 2017 - 08:39 PM
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U.S. Vice President Mike Pence, left, meets with Indonesian President Joko Widodo at the presidential palace in Jakarta, Indonesia Thursday.(Darren Whiteside/Pool Photo via AP)


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