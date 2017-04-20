Nervous about China, Southeast Asia gets Trump’s attention

PHA+SkFLQVJUQSwgSW5kb25lc2lhOiBTb3V0aGVhc3QgQXNpYSwgYSBmb2N1cyBvZiBwYXN0IFUu
Uy4gcHJlc2lkZW50cywgaGFzIGJlZW4gb3Zlcmxvb2tlZCB0aHVzIGZhciBmb3IgdGhlIFRydW1w
IGFkbWluaXN0cmF0aW9uLCBidXQgVmljZSBQcmVzaWRlbnQgTWlrZSBQZW5jZSYjODIxNztzIHZp
c2l0IHRvIEluZG9uZXNpYSBUaHVyc2RheSBtYXJrZWQgYSBzaWduIG9mIGNoYW5nZSBhbmQgaGUg
YW5ub3VuY2VkIHRoZSBwcmVzaWRlbnQgd291bGQgZm9sbG93IGhpbSB0byB0aGUgcmVnaW9uIGxh
dGVyIHRoaXMgeWVhci48L3A+PHA+QW54aW91cyBTb3V0aGVhc3QgQXNpYW4gZ292ZXJubWVudHMg
YXJlIGxvb2tpbmcgZm9yIEFtZXJpY2EmIzgyMTc7cyBjb21taXRtZW50IHRvIGNvdW50ZXIgQ2hp
bmEmIzgyMTc7cyByaXNpbmcgZWNvbm9taWMgYW5kIG1pbGl0YXJ5IGNsb3V0LiBWaWV0bmFtJiM4
MjE3O3MgZm9yZWlnbiBtaW5pc3RlciBpcyBpbiBXYXNoaW5ndG9uIHRoaXMgd2VlaywgYW5kIHRo
ZSB0b3AgZGlwbG9tYXRzIG9mIHRoZSByZWdpb24mIzgyMTc7cyAxMC1uYXRpb24gYmxvYyBhcmUg
ZXhwZWN0ZWQgdG8gYXJyaXZlIGVuIG1hc3NlIGluIGVhcmx5IE1heSwgYW1pZCBjb25jZXJucyB0
aGVpciBpbnRlcmVzdHMgd2VyZSBiZWluZyBjcm93ZGVkIG91dCBhcyBQcmVzaWRlbnQgRG9uYWxk
IFRydW1wIHByaW9yaXRpemVzIE1pZGVhc3QgY291bnRlcnRlcnJvcmlzbSwgdHJhZGl0aW9uYWwg
YWxsaWFuY2VzIGluIEV1cm9wZSBhbmQgTm9ydGggS29yZWEmIzgyMTc7cyBudWNsZWFyIGFuZCBt
aXNzaWxlIHRocmVhdHMuPC9wPjxwPlBlbmNlJiM4MjE3O3Mgc3RvcCBpbiBKYWthcnRhIG9uIGEg
MTAtZGF5IHN3aW5nIHRocm91Z2ggdGhlIEFzaWEtUGFjaWZpYywgbWVldGluZyB3aXRoIEluZG9u
ZXNpYW4gUHJlc2lkZW50IEpva28gJiM4MjIwO0pva293aSYjODIyMTsgV2lkb2RvLCBzZW5kcyBh
IG1lc3NhZ2UgdGhhdCBUcnVtcCYjODIxNztzIGludGVyZXN0cyBpbiBBc2lhIGV4dGVuZCBiZXlv
bmQgTm9ydGggS29yZWEgYW5kIHRoZSBtYXNzaXZlIFUuUy4gdHJhZGUgaW1iYWxhbmNlIHdpdGgg
Q2hpbmEuIEl0IGlzIHRoZSBmaXJzdCB0byBTb3V0aGVhc3QgQXNpYSBieSBhIHRvcCBhZG1pbmlz
dHJhdGlvbiBvZmZpY2lhbCwgYW5kIFBlbmNlIGFubm91bmNlZCBUcnVtcCB3aWxsIGF0dGVuZCB0
aGUgYW5udWFsIHN1bW1pdCBvZiB0aGUgQXNzb2NpYXRpb24gb2YgU291dGhlYXN0IEFzaWFuIE5h
dGlvbnMsIG9yIEFTRUFOLCBpbiBOb3ZlbWJlci48L3A+PHA+V2FzaGluZ3RvbiBpcyAmIzgyMjA7
dGFraW5nIHN0ZXBzIHRvIHN0cmVuZ3RoZW4gb3VyIHBhcnRuZXJzaGlwIHdpdGggQVNFQU4gYW5k
IGRlZXBlbiBvdXIgZnJpZW5kc2hpcCwmIzgyMjE7IFBlbmNlIHNhaWQsIHJlc29sdmluZyB0byBz
dHJlbmd0aGVuIGVjb25vbWljIHRpZXMgYW5kIHNlY3VyaXR5IGNvb3BlcmF0aW9uIGluIGNvbWJh
dGluZyB0ZXJyb3Jpc20gYW5kIGluIHRoZSBkaXNwdXRlZCBTb3V0aCBDaGluYSBTZWEuPC9wPjxw
PlRoaXMgeWVhciBtYXJrcyBBU0VBTiYjODIxNztzIDUwdGggYW5uaXZlcnNhcnkuIE5vdmVtYmVy
JiM4MjE3O3MgZ2F0aGVyaW5nIGlzIGJlaW5nIGhlbGQgaW4gdGhlIFBoaWxpcHBpbmVzLCBzZXR0
aW5nIHRoZSBzdGFnZSBmb3IgYW4gZW5jb3VudGVyIGJldHdlZW4gdHdvIHVuY29udmVudGlvbmFs
IGxlYWRlcnM6IFRydW1wIGFuZCB0aGUgaG9zdCwgUm9kcmlnbyBEdXRlcnRlLCB0aGUgUGhpbGlw
cGluZSBwcmVzaWRlbnQgd2hvIGlzIHNvbWV0aW1lcyBsaWtlbmVkIHRvIHRoZSBBbWVyaWNhbiBs
ZWFkZXIgYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgb3V0c3Bva2VubmVzcyBhbmQgdW5hc2hhbWVkIHBvcHVsaXNt
LjwvcD48cD5VLlMuLVBoaWxpcHBpbmUgcmVsYXRpb25zIGFyZSBzdHJhaW5lZCBvdmVyIER1dGVy
dGUmIzgyMTc7cyB3YXIgb24gZHJ1Z3MsIGFuZCBoaXMgYnJhc2ggZWZmb3J0cyB0byBmb3JnZSBj
bG9zZXIgdGllcyB3aXRoIENoaW5hLiBQcmVzaWRlbnQgQmFyYWNrIE9iYW1hIHNjcmFwcGVkIGEg
cGxhbm5lZCBtZWV0aW5nIGxhc3QgZmFsbCBhZnRlciBEdXRlcnRlIGN1cnNlZCBoaW0uIEJlZm9y
ZSB0aGF0LCBPYmFtYSBlbmdhZ2VkIFNvdXRoZWFzdCBBc2lhIG1vcmUgdGhhbiBhbnkgVS5TLiBw
cmVzaWRlbnQgc2luY2UgdGhlIGFmdGVybWF0aCBvZiB0aGUgVmlldG5hbSBXYXIgYW5kIG1hZGUg
QVNFQU4gc3VtbWl0cyBhIHZpcnR1YWwgZml4dHVyZSBpbiBoaXMgZGlwbG9tYXRpYyBjYWxlbmRh
ci48L3A+PHA+QW1vbmcgT2JhbWEmIzgyMTc7cyBmb3JlaWduIHBvbGljeSBhY2NvbXBsaXNobWVu
dHM6IFByb21vdGluZyBkZW1vY3JhdGljIHJlZm9ybSBpbiBNeWFubWFyLCBvbiBjb21tdW5pc3Qg
Q2hpbmEmIzgyMTc7cyBkb29yc3RlcC4gSGUgc3Rvb2QgdXAsIGFsYmVpdCB1bnN1Y2Nlc3NmdWxs
eSwgYWdhaW5zdCBCZWlqaW5nJiM4MjE3O3MgY29uc3RydWN0aW9uIG9mIGFydGlmaWNpYWwgaXNs
YW5kcyB0aGF0IGNhbiBnaXZlIGl0IGEgc3Ryb25nIG1pbGl0YXJ5IGZvb3Rob2xkIGluIHRoZSBT
b3V0aCBDaGluYSBTZWEuIEhlIHBhdmVkIHRoZSB3YXkgZm9yIGEgYmlnZ2VyIFUuUy4gbWlsaXRh
cnkgcHJlc2VuY2UgaW4gdGhlIFBoaWxpcHBpbmVzLCB3aGVyZSBBbWVyaWNhbiBiYXNlcyB3ZXJl
IHNodXR0ZXJlZCAyNSB5ZWFycyBhZ28uPC9wPjxwPlRydW1wJiM4MjE3O3MgJiM4MjIwO0FtZXJp
Y2EgRmlyc3QmIzgyMjE7IHJoZXRvcmljIGFuZCBhYnJ1cHQgd2l0aGRyYXdhbCBmcm9tIE9iYW1h
JiM4MjE3O3MgcGFuLVBhY2lmaWMgdHJhZGUgcGFjdCByYWlzZWQgZmVhcnMgb2YgVS5TLiBwcm90
ZWN0aW9uaXNtIGh1cnRpbmcgdGhlIHJlZ2lvbiYjODIxNztzIDYwMCBtaWxsaW9uIHBlb3BsZS48
L3A+PHA+U2VuaW9yIFN0YXRlIERlcGFydG1lbnQgb2ZmaWNpYWwgUGF0cmljayBNdXJwaHkgdG9s
ZCByZXBvcnRlcnMgVGh1cnNkYXkgdGhhdCB0aGUgVS5TLiB3b3VsZCBjb250aW51ZSBmcmVlZG9t
IG9mIG5hdmlnYXRpb24gb3BlcmF0aW9ucyBpbiB0aGUgU291dGggQ2hpbmEgU2VhLiBUaG9zZSBV
LlMuIE5hdnkgbWFuZXV2ZXJzIHRocm91Z2ggZGlzcHV0ZWQgd2F0ZXJzIHdlcmUgY29uZHVjdGVk
IHBlcmlvZGljYWxseSB1bmRlciBPYmFtYSBidXQgaGF2ZSBub3Qgb2NjdXJyZWQgc2luY2UgVHJ1
bXAgdG9vayBvZmZpY2UgdGhyZWUgbW9udGhzIGFnby48L3A+PHA+U3RpbGwsIHRoZSBmdXR1cmUg
b2YgZWNvbm9taWMgdGllcyBpcyBwcm9iYWJseSB0aGUgcmVnaW9uJiM4MjE3O3MgdG9wIGNvbmNl
cm4uIFRoZSBUUFAmIzgyMTc7cyBkZW1pc2UgbGVhdmVzIGFuIGFsdGVybmF0aXZlIHBhY3QgYXMg
dGhlIG1haW4gYXZlbnVlIGZvciBib29zdGluZyB0cmFkZSBhbW9uZyB0aGUgZmFzdC1ncm93aW5n
IGVjb25vbWllcy4gQ2hpbmEgaXMgYSBwYXJ0IG9mIHRoYXQgbmVnb3RpYXRpb24sIHdoaWxlIHRo
ZSBVLlMuIGlzbiYjODIxNzt0LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.