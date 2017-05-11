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Obituary

Neutrogena chairman Lloyd Cotsen dies at 88

Associated Press

Published: May 11, 2017 - 09:27 PM
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From left, Ann Philbin, Director, Hammer Museum and Lloyd Cotsen, Getty Trustee Emeritus pose during the Pacific Standard Time Presents: Modern Architecture in L.A. Press Preview held at Capitol Records Studios on January 14, 2013, in Los Angeles. (Ryan Miller/Invision/AP)


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