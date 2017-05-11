Neutrogena chairman Lloyd Cotsen dies at 88

PHA+TGxveWQgQ290c2VuLCB3aG8gbWFkZSBhIGZvciYjMTczO3R1bmUgYXMgY2hhaXJtYW4gb2Yg
dGhlIE5ldXRyb2dlbmEgc29hcCBhbmQgY29zbWV0aWNzIGNvbXBhbnkgYW5kIGRldm90ZWQgbWls
bGlvbnMgdG8gY2hhcml0eSwgZGllZCBNb25kYXkgYXQgaGlzIGhvbWUgaW4gQmV2ZXJseSBIaWxs
cywgQ2FsaWYuIEhlIHdhcyA4OC48L3A+PHA+Q290c2VuIGpvaW5lZCBoaXMgZmF0aGVyLWluLWxh
dyYjODIxNztzIGNvc21ldGljcyBmaXJtIGFuZCBieSAxOTY3IGhlIHdhcyBwcmVzaWRlbnQuIEhl
IG1hcmtldGVkIE5ldXRyb2dlbmEgYnkgZ2V0dGluZyBsdXh1cnkgaG90ZWxzIHRvIGJ1eSBpdCBh
bmQgZGVybWF0b2xvZ2lzdHMgdG8gcmVjb21tZW5kIGl0LjwvcD48cD5UaGUgY29tcGFueSB3YXMg
c29sZCB0byBKb2huc29uICZhbXA7IEpvaG5zb24gaW4gMTk5NCBmb3IgJDkyNCBtaWxsaW9uOyAg
Q290c2VuIGdvdCBhYm91dCAkMzUwIG1pbGxpb24uIEhlIHVzZWQgc29tZSBtb25leSB0byBleHBh
bmQgaGlzIHBlbmNoYW50IGZvciBjb2xsZWN0aW5nLjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.