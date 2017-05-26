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New ’Blue Lives Matter’ laws raise concerns among activists

By Jim Salter and David A. Lieb
Associated Press

Published: May 26, 2017 - 02:59 PM
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FILE - In this July 7, 2016 file photo, Dallas police detain a driver after five police officers were shot in downtown Dallas. More than a dozen states this year have passed Blue Lives Matter laws that come down even harder on crimes against law enforcement officers. The new laws came in reaction to a spike in deadly attacks on police last year. Some civil rights activists fear the measures could set back police-community relations. (AP Photo/LM Otero, File)


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