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New cyberattack wallops Europe; spreads more slowly in U.S.

By Raphael Satter and Frank Bajak
Associated Press

Published: June 27, 2017 - 08:23 PM | Updated: June 28, 2017 - 07:28 AM
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A computer screen cyberattack warning notice reportedly holding computer files to ransom, as part of a massive international cyberattack, at an office in Kiev, Ukraine, Tuesday. A new and highly virulent outbreak of malicious data-scrambling software appears to be causing mass disruption across Europe, hitting Ukraine especially hard. Image used with permission of the account holder facebook.com/olejmaa checked and consistent with independent AP reporting. (Oleg Reshetnyak via AP)


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