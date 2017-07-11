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New GOP health bill likely keeping Obama tax boosts on rich

By Alan Fram
Associated Press

Published: July 11, 2017 - 05:40 PM
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Senate Majority Leader Mitch McConnell of Ky., joined by (from left) Sen. John Barrasso, R-Wyo., and Sen. John Thune, R-S.D., the Republican Conference chairman, meets with reporters after a closed-door Republican strategy session, Tuesday on Capitol Hill in Washington. McConnell said Senate Republicans will unveil their revised health care bill Thursday and begin voting on it next week, adding, he could delay the chamber's August recess for two weeks as the GOP tries breaking logjams that have slowed work on that and other issues. (AP Photo/J. Scott Applewhite)


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