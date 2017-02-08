New Orleans mayor says half-mile wide tornado damaged 940 homes

PHA+TkVXIE9STEVBTlM6IER3aWdodCBQb3dlbGwgbG9zdCBoaXMgTGV4dXMgdG8gdGhlIG1hc3Np
dmUgdG9ybmFkbyB0aGF0IGluanVyZWQgMzMgcGVvcGxlIGFuZCBkZXN0cm95ZWQgb3Igc2VyaW91
c2x5IGRhbWFnZWQgOTQwIHByb3BlcnRpZXMgb24gYSBoYWxmLW1pbGUgd2lkZSByYW1wYWdlIHRo
cm91Z2ggMiBtaWxlcyBvZiBlYXN0IE5ldyBPcmxlYW5zLjwvcD48cD5IZSBoYWQganVzdCBwYXJr
ZWQgaXQgaW5zaWRlIGhpcyBnYXJhZ2UgdG8gYXZvaWQgaGFpbCBkYW1hZ2Ugd2hlbiB0aGUgdHdp
c3RlciBzdHJ1Y2suIEF0IGxlYXN0IGhpcyBZdWtvbiBwaWNrdXAgdHJ1Y2sgd291bGQgYmUgT0ss
IGhlIHRob3VnaHQ6IEl0IHdhcyBpbiBhIGZyaWVuZCYjODIxNztzIHJlcGFpciBzaG9wLCA2MCBt
aWxlcyBub3J0aC48L3A+PHA+VGhlbiBoaXMgcGhvbmUgcmFuZy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZSBt
YW4gY2FsbGVkIG1lIHRoaXMgbW9ybmluZyBhbmQgc2FpZCwgJiM4MjE2O01hbiwgdGhlIHRvcm5h
ZG8gaGl0IHlvdXIgdHJ1Y2ssJiM4MjE3OyYjODIwMTsmIzgyMTc7JiM4MjE3OyBQb3dlbGwgc2Fp
ZCBXZWRuZXNkYXkuPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBhIGJhZCBqb2tlIHRvIHRlbGwgYSBmcmll
bmQgd2hvIGp1c3QgbG9zdCBoaXMgaG91c2UsIGhlIHRvbGQgaGltLjwvcD48cD5CdXQgaXQgd2Fz
biYjODIxNzt0LiBUaGUgdHJ1Y2sgd2FzIHNsYW1tZWQgYnkgYW5vdGhlciB0b3JuYWRvIHRoYXQg
aGl0IERvbmFsZHNvbnZpbGxlLCBvbmUgb2YgYXQgbGVhc3QgZml2ZSBjb25maXJtZWQgdHdpc3Rl
cnMgdGVhcmluZyB1cCBMb3Vpc2lhbmEgb24gVHVlc2RheSBhcyBhIGxpbmUgb2Ygc2V2ZXJlIHdl
YXRoZXIgbW92ZWQgYWNyb3NzIHRoZSBEZWVwIFNvdXRoLjwvcD48cD5PdGhlciB0b3JuYWRvZXMg
aW5qdXJlZCBuaW5lIHBlb3BsZSBpbiB0aGUgQmF0b24gUm91Z2UgYXJlYSBhbmQgdHdvIG5vcnRo
IG9mIExha2UgUG9udCYjMTczO2NoYXJ0cmFpbiwgYnV0IG5vYm9keSB3YXMga2lsbGVkLCBhdXRo
b3JpdGllcyBzYWlkLjwvcD48cD5QYXJ0cyBvZiB0aGUgRmxvcmlkYSBQYW5oYW5kbGUgYW5kIHNv
dXRoZXJuIEFsYWJhbWEgYWxzbyBzYXcgc2V2ZXJlIHdlYXRoZXIgV2VkbmVzZGF5LCBidXQgbm8g
aW5qdXJpZXMuPC9wPjxwPk5ldyBPcmxlYW5zIE1heW9yIE1pdGNoIExhbmRyaWV1IHNhaWQgaW4g
YSBuZXdzIHJlbGVhc2UgV2VkbmVzZGF5IHRoYXQgdHdvIHBlb3BsZSByZW1haW4gaG9zcGl0YWxp
emVkLCBhbmQgdGhhdCA3OCBwZW9wbGUgc3BlbnQgVHVlc2RheSBuaWdodCBpbiBhIHNoZWx0ZXIs
IHdoaWNoIHJlbWFpbnMgb3Blbi48L3A+PHA+SGlzIHN0YXRlbWVudCBhbHNvIHNhaWQgdGhhdCB0
d28tdGhpcmRzIG9mIHRoZSAxMCw0MDAgRW50ZXJneSBjdXN0b21lcnMgd2hvIGxvc3QgcG93ZXIg
aGF2ZSBoYWQgdGhlaXIgZWxlY3RyaWNpdHkgcmVzdG9yZWQgJiM4MjEyOyBhbmQgdGhlIHJlc3Qg
bWF5IGhhdmUgdG8gd2FpdCB1cCB0byBmaXZlIGRheXMgYmVmb3JlIGdldHRpbmcgdGhlaXIgbGln
aHRzIGJhY2sgb24uPC9wPjxwPkhlIGFsc28gc2FpZCB0aGF0IGhlIGFza2VkIEdvdi4gSm9obiBC
ZWwgRWR3YXJkcyB0byBrZWVwIHRoZSAxNTAgbWVtYmVycyBvZiB0aGUgTG91aXNpYW5hIE5hdGlv
bmFsIEd1YXJkIGFzc2lnbmVkIHRvIE5ldyBPcmxlYW5zIHRvIHJlbWFpbiBpbiB0b3duICYjODIy
MDt1bnRpbCBhZnRlciBNYXJkaSBHcmFzLCYjODIyMTsgd2hpY2ggd3JhcHMgdXAgRmViLiAyOC48
L3A+PHA+TmF0aW9uYWwgV2VhdGhlciBTZXJ2aWNlIHRlYW1zIGZhbm5lZCBvdXQgV2VkbmVzZGF5
LCBhbmFseXppbmcgdGhlIGRlc3RydWN0aW9uLjwvcD48cD5UaGV5IGRldGVybWluZWQgdGhhdCB0
aGUgdHdpc3RlciB0aGF0IHN0cnVjayBlYXN0ZXJuIE5ldyBPcmxlYW5zIHdhcyBhbiBFRjMgb24g
dGhlIGVuaGFuY2VkIEZ1aml0YSBzY2FsZSwgbWVhbmluZyBpdHMgd2luZHMgcmVhY2hlZCBmcm9t
IDEzNiB0byAxNjUgbXBoLjwvcD48cD5UaGUgc3RhdGUgd2FzIGNvdW50aW5nIHRoZSBidWlsZGlu
Z3MgZGFtYWdlZCBvciBkZXN0cm95ZWQsIE1pa2UgU3RlZWxlIG9mIHRoZSBHb3Zlcm5vciYjODIx
NztzIE9mZmljZSBvZiBIb21lbGFuZCBTZWN1cml0eSBhbmQgRW1lcmdlbmN5IFByZXBhcmVkbmVz
cyBzYWlkIFdlZG5lc2RheS48L3A+PHA+UG93ZWxsIGFuZCBhbiBlbXBsb3llZSBzYXcgdGhlIHRv
cm5hZG8gZnJvbSB0aGUgYmFjayBkb29yLCBhbmQgbW92ZWQgdG8gdGhlIGZyb250LjwvcD48cD4m
IzgyMjA7QWxsIHdlIGhlYXJkIHdhcyB0aGF0IHRyYWluIHNvdW5kLCBXb29Xb29Xb28gQk9PTSEg
SW4gMTUgc2Vjb25kcyBpdCB3YXMgb3ZlciwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuPC9wPjxwPlRoZSBmcm9u
dCBvZiB0aGUgaG91c2Ugd2FzIGludGFjdCwgYnV0ICYjODIyMDt0aGUgd2hvbGUgYmFjayBpcyBn
b25lLiBUaGUgZ2FyYWdlIGlzIGdvbmUuIFRoZSBraXRjaGVuIGdvbmUuJiM4MjIxOzwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.