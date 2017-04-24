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New Orleans takes down 1st of 4 Confederate statues

By Jesse J. Holland And Gerald Herbert
Associated Press

Published: April 24, 2017 - 09:29 AM
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A demonstrator that supports keeping confederate-era monuments in place yells as workers dismantle the Liberty Place monument Monday, April 24, 2017, which commemorates whites who tried to topple a biracial post-Civil War government, in New Orleans. It was removed overnight in an attempt to avoid disruption from supporters who want the monuments to stay. (AP Photo/Gerald Herbert)


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