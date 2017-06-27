New president’s politicking raises ethics flags

PHA+V0FTSElOR1RPTjogQmFyZWx5IGZpdmUgbW9udGhzIGludG8gb2ZmaWNlLCBQcmVzaWRlbnQg
RG9uYWxkIFRydW1wIGtlZXBzIHRha2luZyB0aW1lIG91dCBmcm9tIGdvdmVybmluZyB0byBydW4g
Zm9yIHJlLWVsZWN0aW9uLjwvcD48cD5PbiBXZWRuZXNkYXkgbmlnaHQsIGhlJiM4MjE3O2xsIGF0
dGVuZCBoaXMgZmlyc3QgMjAyMCBjYW1wYWlnbiBmdW5kcmFpc2VyLCBydWJiaW5nIGVsYm93cyB3
aXRoIHNvbWUgb2YgdGhlIFJlcHVibGljYW4gUGFydHkmIzgyMTc7cyB0b3AgZG9ub3JzIG9uIGZh
bWlsaWFyIHR1cmY6IGhpcyBvd24gaG90ZWwgZG93biB0aGUgc3RyZWV0IGZyb20gdGhlIFdoaXRl
IEhvdXNlLiBIZSYjODIxNztzIGFscmVhZHkgc3BlbnQgZml2ZSBldmVuaW5ncyBvbiB0aGUgcm9h
ZCBhdCBwb2xpdGljYWwgcmFsbGllcywgYWx3YXlzIGluIHN0YXRlcyB0aGF0IHN1cHBvcnRlZCBo
aW0gaW4gTm92ZW1iZXIgYW5kIGFsd2F5cyBpbiBmcm9udCBvZiBhbiBhdWRpZW5jZSBvZiB0aG91
c2FuZHMgb2YgZmFucyB3aG8gYXJlIHNjcmVlbmVkIGFuZCBzZWxlY3RlZCBieSBoaXMgY2FtcGFp
Z24gYWlkZXMuPC9wPjxwPlRoZSBoaXN0b3JpY2FsbHkgZWFybHkgY2FtcGFpZ25pbmcgY29tZXMg
d2l0aCBjbGVhciBmdW5kcmFpc2luZyBiZW5lZml0cywgYnV0IGl0IGhhcyByYWlzZWQgcmVkIGZs
YWdzLiBBbW9uZyB0aGVtOiBHb3Zlcm5tZW50IGVtcGxveWVlcyBoYXZlIGluYXBwcm9wcmlhdGVs
eSBjcm9zc2VkIG92ZXIgaW50byBjYW1wYWlnbiBhY3Rpdml0aWVzLCB0YXggZG9sbGFycyBtYXkg
YmUgc3Vic2lkaXppbmcgc29tZSBhc3BlY3RzIG9mIGNhbXBhaWduIGV2ZW50cywgYW5kIGFzIGEg
Y29uc3RhbnQgY2FuZGlkYXRlLCB0aGUgcHJlc2lkZW50IHJpc2tzIGFsaWVuYXRpbmcgQW1lcmlj
YW5zIHdobyBkaWQgbm90IHZvdGUgZm9yIGhpbS48L3A+PHA+TGFycnkgTm9ibGUsIGZvcm1lciBn
ZW5lcmFsIGNvdW5zZWwgdG8gdGhlIEZlZGVyYWwgRWxlY3Rpb24gQ29tbWlzc2lvbiwgc2FpZCB0
aGUgZWFybHkgY2FtcGFpZ25pbmcgY3JlYXRlcyBwbGVudHkgb2YgJiM4MjIwO3BvdGVudGlhbCB0
cmlwd2lyZXMsJiM4MjIxOyBhZGRpbmc6ICYjODIyMDtUaGV5JiM4MjE3O3JlIGdvaW5nIHRvIGhh
dmUgdG8gcHJvY2VlZCB2ZXJ5IGNhcmVmdWxseSB0byBhdm9pZCB2aW9sYXRpb25zLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+VGhlIFdoaXRlIEhvdXNlIGVuc3VyZXMgdGhhdCBwb2xpdGljYWwgZW50aXRpZXMgcGF5
IGZvciBjYW1wYWlnbiBldmVudHMsIGFuZCBXaGl0ZSBIb3VzZSBsYXd5ZXJzIHByb3ZpZGUgYWR2
aWNlIHRvIGVtcGxveWVlcyB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhleSBkbyBub3QgcnVuIGFmb3VsIG9mIHJ1
bGVzIHByZXZlbnRpbmcgb3ZlcnRseSBwb2xpdGljYWwgYWN0aXZpdGllcyBvbiBnb3Zlcm5tZW50
IHRpbWUsIHNwb2tlc3dvbWFuIExpbmRzYXkgV2FsdGVyIHNhaWQgVHVlc2RheS48L3A+PHA+VGhl
IFRydW1wIHRlYW0gaGFzIGRlY2lkZWQgdGhhdCBhbnkgcmlza3MgYXJlIHdvcnRoIGl0LiBUaGUg
cmUtZWxlY3Rpb24gZWZmb3J0IHJhaXNlZCBtb3JlIHRoYW4gJDcgbWlsbGlvbiBpbiB0aGUgZmly
c3QgdGhyZWUgbW9udGhzIG9mIHRoaXMgeWVhciwgYWxsIGZyb20gc21hbGwgZG9uYXRpb25zIGFu
ZCB0aGUgc2FsZSBvZiAmIzgyMjA7TWFrZSBBbWVyaWNhIEdyZWF0IEFnYWluJiM4MjIxOyBtZXJj
aGFuZGlzZS4gV2VkbmVzZGF5JiM4MjE3O3MgZGlubmVyIGlzIGhpcyBmaXJzdCBzb2xpY2l0YXRp
b24gb2YgbGFyZ2VyIGRvbm9ycywgd2l0aCB0aWNrZXRzIHN0YXJ0aW5nIGF0ICQzNSwwMDAuIFRy
dW1wIGNhbiBhc2sgZm9yIHRob3NlIGxhcmdlIGRvbmF0aW9ucyBiZWNhdXNlIHRoZSBtb25leSBp
cyB0byBiZSBzcGxpdCBiZXR3ZWVuIGhpcyByZS1lbGVjdGlvbiBjYW1wYWlnbiBhbmQgUmVwdWJs
aWNhbiBQYXJ0eSBncm91cHMuPC9wPjxwPkNhbXBhaWduIGRpcmVjdG9yIE1pY2hhZWwgR2xhc3Nu
ZXIgaGFzIHNhaWQgdGhlIHJhbGxpZXMgZ2l2ZSBUcnVtcCB0aGUgY2hhbmNlIHRvIHNwZWFrIGRp
cmVjdGx5IGFuZCBwb3dlcmZ1bGx5IHRvIGhpcyBiYXNlIG9mIHN1cHBvcnRlcnMuIEFuZCB0aGUg
cHJlc2lkZW50IGlzIGNsZWFybHkgZW5lcmdpemVkIGJ5IGhpcyBjYW1wYWlnbiByYWxsaWVzLjwv
cD48cD5CdXQgVHJ1bXAmIzgyMTc7cyBzb2NpYWwgbWVkaWEgZ3VydSwgd2hvIG5vdyB3b3JrcyBh
dCB0aGUgV2hpdGUgSG91c2UsIGlzIEV4aGliaXQgQSBvbiB0aGUgZGFuZ2VycyBvZiBydW5uaW5n
IGEgcGVybWFuZW50IGNhbXBhaWduLjwvcD48cD5UaGUgT2ZmaWNlIG9mIHRoZSBTcGVjaWFsIENv
dW5zZWwsIGFuIGluZGVwZW5kZW50IGFnZW5jeSB0aGF0IGludmVzdGlnYXRlcyBmZWRlcmFsIHBl
cnNvbm5lbCwgcmVwcmltYW5kZWQgRGFuIFNjYXZpbm8gZm9yIHZpb2xhdGluZyB0aGUgSGF0Y2gg
QWN0LCBhIGxhdyBwcm9oaWJpdGluZyB0aGUgdXNlIG9mIGdvdmVybm1lbnQgcmVzb3VyY2VzIGZv
ciBjYW1wYWlnbmluZy4gU2NhdmlubyBoYWQgdHdlZXRlZCBhIGNhbGwgdG8gZGVmZWF0IGEgUmVw
dWJsaWNhbiByZXByZXNlbnRhdGl2ZSB3aG8gaXMgb2Z0ZW4gY3JpdGljYWwgb2YgVHJ1bXAuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtNci4gU2NhdmlubyBoYXMgYmVlbiBhZHZpc2VkIHRoYXQgaWYgaW4gdGhlIGZ1
dHVyZSBoZSBlbmdhZ2VzIGluIHByb2hpYml0ZWQgcG9saXRpY2FsIGFjdGl2aXR5IHdoaWxlIGVt
cGxveWVkIGluIGEgcG9zaXRpb24gY292ZXJlZCBieSB0aGUgSGF0Y2ggQWN0LCB3ZSB3aWxsIGNv
bnNpZGVyIHN1Y2ggYWN0aXZpdHkgdG8gYmUgYSB3aWxsZnVsIGFuZCBrbm93aW5nIHZpb2xhdGlv
biBvZiB0aGUgbGF3LCYjODIyMTsgdGhlIGNvdW5zZWwmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugd3JvdGUgaW4g
YSBKdW5lIDUgcmVzcG9uc2UgdG8gYSBsaWJlcmFsLWZ1bmRlZCB3YXRjaGRvZyB0aGF0IGhhZCBj
b21wbGFpbmVkLjwvcD48cD5MYXN0IHdlZWssIFNjYXZpbm8gc2VudCBhIG1lc3NhZ2UgZnJvbSBo
aXMgZ292ZXJubWVudCBUd2l0dGVyIGhhbmRsZSB0aGF0IG1lbnRpb25lZCBib3RoIFRydW1wJiM4
MjE3O3MgcHJlc2lkZW50aWFsIGFwcGVhcmFuY2UgaW4gSW93YSBhbmQgaGlzIHBvbGl0aWNhbCBy
YWxseSB0aGVyZSBsYXRlciB0aGF0IG5pZ2h0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hhdCB5b3UgaGF2ZSB0
byBkbyBpcyBkcmF3IHZlcnkgY2xlYXIgbGluZXMsIG9yIHlvdSByaXNrIGhhdmluZyBwZW9wbGUg
Y29uc3RhbnRseSBibHVycmluZyBvciBjcm9zc2luZyB0aGVtLCYjODIyMTsgc2FpZCBWaXJnaW5p
YSBDYW50ZXIsIGV4ZWN1dGl2ZSBicmFuY2ggY291bnNlbCBmb3IgdGhlIGdyb3VwIENpdGl6ZW5z
IGZvciBSZXNwb25zaWJpbGl0eSBhbmQgRXRoaWNzIGluIFdhc2hpbmd0b24sIHdoaWNoIGhhcyBj
b21wbGFpbmVkIGFib3V0IFNjYXZpbm8mIzgyMTc7cyB0d2VldGluZy48L3A+PHA+U2NhdmlubyBl
YXJucyBhIGdvdmVybm1lbnQgc2FsYXJ5IGFzIFdoaXRlIEhvdXNlIGRpcmVjdG9yIG9mIHNvY2lh
bCBtZWRpYS4gSGlzIGNvbXBhbnkgU2NhdmlubyAmYW1wOyBBc3NvY2lhdGVzIGNvbGxlY3RlZCAk
MTQsNTAwIGZvciBjb25zdWx0aW5nIGZyb20gVHJ1bXAmIzgyMTc7cyByZS1lbGVjdGlvbiBjYW1w
YWlnbiBpbiB0aGUgZmlyc3QgdGhyZWUgbW9udGhzIG9mIHRoaXMgeWVhciwgRkVDIHJlcG9ydHMg
c2hvdy48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.