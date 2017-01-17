All CATEGORIES
☰ Menu

New report: Abortions in U.S. drop to lowest level since 1974

By David Crary
Associated Press National Writer

Published: January 17, 2017 - 10:05 AM
Pinterest Pinterest
Instagram

FILE - In a Monday, June 27, 2016 file photo, abortion rights activists, from left, Ravina Daphtary of Philadelphia, Morgan Hopkins of Boston, and Alison Turkos of New York City, rejoice in front of the Supreme Court in Washington, as the justices struck down the strict Texas anti-abortion restriction law known as HB2. Even as the 2016 election outcome intensifies America's abortion debate, a comprehensive new survey released Tuesday, Jan. 17, 2017 by the Guttmacher Institute finds the annual number of abortions in the U.S has dropped to well under 1 million, the lowest level since 1974. (AP Photo/J. Scott Applewhite, File)


MORE IN NEWS

fowler17cut_01 PHIL MASTURZO - AKRON BEACON JOURNAL
Urban League awards the Rev. Ronald Fowler its first lifetime achievement award - 1:29 PM

If you live in the Akron area, the Rev. Ronald Fowler is a name you probably know well.

summa15cut_10
Summa CEO pledges to improve relations with doctors, staff as board hires ‘executive coach’ to assist executives
fisher17cut_1
Antwone Fisher shares his life experiences at Akron Urban League’s MLK Day Breakfast
Bob Dyer: Laugh your way to Powerball jackpot
Brothers plead guilty in federal bribery scandal involving former Summit County Councilwoman Tamela Lee; Lee’s trial scheduled for Feb. 6
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next