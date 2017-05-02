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New report: Black America steady, Hispanic America improving

By Jesse J. Holland
Associated Press

Published: May 2, 2017 - 03:34 PM
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National Urban League President and CEO Marc Morial presents the 2017 State of Black America report, Tuesday, May 2, 2017, at the National Urban League in Washington. (AP Photo/Jacquelyn Martin)


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