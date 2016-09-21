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New York bomb suspect vowed ’death to your oppression,’ feds say

By Eric Tucker, Larry Neumeister And Jennifer Peltz
Associated Press

Published: September 21, 2016 - 12:32 PM | Updated: September 21, 2016 - 12:39 PM
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New Yorkers pass a shattered storefront window on W. 23rd St. in Manhattan, Tuesday, Sept. 20, 2016, in New York. The window was hit by shrapnel from the terrorist bomb that exploded across the street Saturday evening. An Afghan immigrant wanted in the bombings was captured Monday after being wounded in a gun battle with police. (AP Photo/Mark Lennihan)


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