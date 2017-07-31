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’No chaos,’ Trump insists as he swears in new chief of staff

By Catherine Lucey
Associated Press

Published: July 31, 2017 - 11:40 AM | Updated: July 31, 2017 - 12:12 PM
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President Donald Trump meets with new White House Chief of Staff John Kelly after he was privately sworn in during a ceremony in the Oval Office with President Donald Trump, Monday, July 31, 2017, in Washington. (AP Photo/Evan Vucci)


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