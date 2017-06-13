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No longer out of bounds: Trump allies question Mueller probe

By Julie Bykowicz  and Jill Colvin
Associated Press

Published: June 13, 2017 - 09:44 AM
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Deputy Attorney General Rod Rosenstein testifies on Capitol Hill in Washington, Tuesday before a Senate Appropriations subcommittee hearing on the Justice Department's fiscal 2018 budget. Rosenstein said he has seen no evidence of good cause to fire the special prosecutor overseeing the Russia investigation. (AP Photo/Alex Brandon)


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