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No monkeying around: Court weighs if animal owns its selfies

By Linda Wang
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 05:17 PM | Updated: July 12, 2017 - 05:19 PM
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Attorney Andrew Dhuey, from left, representing photographer�David�Slater, attorney Angela Dunning, representing Blurb, a San Francisco-based self-publishing company, and Trevor Cooper, Legal Counsel at Blurb, speak to reporters outside of the 9th U.S. Circuit Court of Appeals in San Francisco, Wednesday, July 12, 2017. Attorneys for Slater, a wildlife photographer whose camera was used by a monkey to snap selfies, asked a federal appeals court to end a lawsuit seeking to give the animal rights to the photos. People for the Ethical Treatment of Animals sought a court order in 2015 allowing it to administer all proceeds from the photos to benefit the monkey. (AP Photo/Jeff Chiu)


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