All CATEGORIES
☰ Menu

U.S. government

No shutdown: $1.1 trillion agreement shows Democrats’ clout

By Andrew Taylor
Associated Press

Published: May 1, 2017 - 02:11 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Thursday, April 27, 2017, photo, Senate Minority Leader Chuck Schumer, of N.Y., speaks to reporters during a news conference on Capitol Hill in Washington. Schumer says the $1 trillion plan funding the government through September is a "good agreement for the American people, and takes the threat of a government shutdown off the table." (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

RELATED STORIES

MORE IN NEWS

mcghee02_02 MIKE CARDEW - AKRON BEACON JOURNAL
Akron mother who drove car into Summit Lake with daughter inside declared not guilty by reason of insanity

An Akron mother was hearing voices telling her someone was going to harm her and her 2-year-old daughter.

diamond02_01
Iconic Diamond Grille steakhouse changing hands
foodbank02_02
School districts send buses full of food donations to the Akron-Canton Regional Foodbank
Cosgrove02
Cleveland Clinic CEO to leave leadership by end of year
Akron Council approves medical marijuana rules
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next