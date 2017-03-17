Nobel laureate Derek Walcott, Caribbean poet, dies at 87

PHA+Q0FTVFJJRVMsIFNULiBMVUNJQTogRGVyZWsgV2FsY290dCwgYSBOb2JlbCBQcml6ZS13aW5u
aW5nIHBvZXQga25vd24gZm9yIGNhcHR1cmluZyB0aGUgZXNzZW5jZSBvZiBoaXMgbmF0aXZlIENh
cmliYmVhbiwgZGllZCBGcmlkYXkgb24gdGhlIGlzbGFuZCBvZiBTdC4gTHVjaWEuIEhlIHdhcyA4
Ny48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RlcmVrIEFsdG9uIFdhbGNvdHQsIHBvZXQsIHBsYXl3cmlnaHQsIGFu
ZCBwYWludGVyIGRpZWQgcGVhY2VmdWxseSAuLi4gYXQgaGlzIGhvbWUgaW4gQ2FwIEVzdGF0ZSwg
U2FpbnQgTHVjaWEsJiM4MjIxOyBzYWlkIGEgZmFtaWx5IHN0YXRlbWVudC4gPC9wPjxwPlRoZSBw
cm9saWZpYyBhbmQgdmVyc2F0aWxlIHBvZXQgcmVjZWl2ZWQgdGhlIE5vYmVsIFByaXplIGluIGxp
dGVyYXR1cmUgaW4gMTk5Mi4gVGhlIGFjYWRlbXkgY2l0ZWQgdGhlICYjODIyMDtncmVhdCBsdW1p
bm9zaXR5JiM4MjIxOyBvZiBoaXMgd3JpdGluZ3MgaW5jbHVkaW5nIHRoZSAxOTkwIDxlbT5PbWVy
b3MsPC9lbT4gYSA2NC1jaGFwdGVyIENhcmliYmVhbiBlcGljIHRoYXQgaXQgcHJhaXNlZCBhcyAm
IzgyMjA7bWFqZXN0aWMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjA7SW4gaGltLCBXZXN0IEluZGlhbiBj
dWx0dXJlIGhhcyBmb3VuZCBpdHMgZ3JlYXQgcG9ldCwmIzgyMjE7IHRoZSBTd2VkaXNoIGFjYWRl
bXkgc2FpZCBpbiBhd2FyZGluZyB0aGUgJDEuMiBtaWxsaW9uIHByaXplLjwvcD48cD5TdC4gTHVj
aWEgUHJpbWUgTWluaXN0ZXIgQWxsZW4gQ2hhc3RhbmV0IHNhaWQgZmxhZ3MgdGhyb3VnaG91dCB0
aGUgaXNsYW5kIHdvdWxkIGJlIGxvd2VyZWQgdG8gaGFsZi1zdGFmZiB0byBob25vciBXYWxjb3R0
LCBvbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgcmVub3duZWQgZmlndXJlcyB0byBlbWVyZ2UgZnJvbSB0aGUgc21h
bGwgY291bnRyeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0l0IGlzIGEgZ3JlYXQgbG9zcyB0byBTdC4gTHVjaWEs
JiM4MjIxOyBoZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQgaXMgYSBncmVhdCBsb3NzIHRvIHRoZSB3b3JsZC4m
IzgyMjE7PC9wPjxwPldhbGNvdHQsIHdobyB3YXMgb2YgQWZyaWNhbiwgRHV0Y2ggYW5kIEVuZ2xp
c2ggYW5jZXN0cnksIHNhaWQgaGlzIHdyaXRpbmcgcmVmbGVjdGVkIHRoZSAmIzgyMjA7dmVyeSBy
aWNoIGFuZCBjb21wbGljYXRlZCBleHBlcmllbmNlJiM4MjIxOyBvZiBsaWZlIGluIHRoZSBDYXJp
YmJlYW4uIEhpcyBkYXp6bGluZywgcGFpbnRlcmx5IHdvcmsgZWFybmVkIGhpbSBhIHJlcHV0YXRp
b24gYXMgb25lIG9mIHRoZSBncmVhdGVzdCB3cml0ZXJzIG9mIHRoZSBzZWNvbmQgaGFsZiBvZiB0
aGUgMjB0aCBjZW50dXJ5LjwvcD48cD5XaXRoIHBhc3Npb25zIHJhbmdpbmcgZnJvbSB3YXRlcmNv
bG9yIHBhaW50aW5nIHRvIHRlYWNoaW5nIHRvIHRoZWF0ZXIsIFdhbGNvdHQmIzgyMTc7cyB3b3Jr
IHdhcyB3aWRlbHkgcHJhaXNlZCBmb3IgaXRzIGRlcHRoIGFuZCBib2xkIHVzZSBvZiBtZXRhcGhv
ciwgYW5kIGl0cyBtaXggb2Ygc2Vuc3VvdXNuZXNzIGFuZCB0ZWNobmljYWwgcHJvd2Vzcy4gSGUg
Y29tcGFyZWQgaGlzIGZlZWxpbmcgZm9yIHBvZXRyeSB0byBhIHJlbGlnaW91cyBhdm9jYXRpb24u
PC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.