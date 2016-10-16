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North Carolina buildings take $1.5 billion hit from Matthew floods

By Jonathan Drew
Associated Press

Published: October 16, 2016 - 03:41 PM | Updated: October 16, 2016 - 03:53 PM

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