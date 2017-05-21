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North Korea fires medium-range missile in latest weapon test

By Kim Tong-Hyung
Associated Press

Published: May 21, 2017 - 05:44 PM
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People walk by a TV news program showing a file image of a missile launch conducted by North Korea, at the Seoul Railway Station in Seoul, South Korea, Sunday. North Korea on Sunday fired a midrange ballistic missile, U.S. and South Korean officials said, in the latest weapons test for a country speeding up its development of nuclear weapons and missiles. The letters read: "The missile was fired from an area near Pukchang in South Phyongan Province." (AP Photo/Ahn Young-joon)


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