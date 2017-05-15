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North Korea missile launch tests Trump’s China outreach

By Matthew Pennington
Associated Press

Published: May 15, 2017 - 03:56 PM
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This May 14, 2017, photo distributed by the North Korean government shows the "Hwasong-12," a new type of ballistic missile at an undisclosed location in North Korea. North Korea on Monday, May 15, 2017, boasted of a successful weekend launch of a new type of "medium long-range" ballistic rocket that can carry a nuclear warhead. Outsiders also saw a significant technological jump, with the test-fire apparently flying higher and for a longer time period than any other such previous missile. Independent journalists were not given access to cover the event depicted in this photo. (Korean Central News Agency/Korea News Service via AP)

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