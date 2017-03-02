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Not so urgent anymore? Trump’s new travel ban delayed

By Jonathan Lemire
Associated Press

Published: March 2, 2017 - 10:36 PM
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President Donald Trump gestures while speaking to Navy and shipyard personnel aboard nuclear aircraft carrier Gerald R. Ford, Thursday at Newport News Shipbuilding in Newport News, Va. The ship which is still under construction is due to be delivered to the Navy later this year. (AP Photo/Pablo Martinez Monsivais)


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