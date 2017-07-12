All CATEGORIES
☰ Menu

Novel leukemia treatment could be first U.S. gene therapy

By Linda A. Johnson
Associated Press

Published: July 12, 2017 - 07:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this July 9, 2015, photo, provided by Novartis Pharmaceuticals Corp., human T cells belonging to cancer patients arrive at Novartis Pharmaceuticals Corp.'s Morris Plains, N.J., facility. This laboratory is where the T cells of cancer patients are processed and turned into super cells as part of a new gene therapy-based cancer treatment Novartis is a part of. (Brent Stirton/Courtesy of Novartis Pharmaceuticals Corp. via AP)


MORE IN NEWS

Kent State pair’s 3-year on again, off again Tinder relationship leads to a free trip to Hawaii

It was a match made on Tinder.

wholefoods13_02
Whole Foods in West Akron to open Sept. 14, anchors new plaza
loccorn13cut_01
Stalking local sweet corn: Spring rains and cold challenged some farmers, but ears are on the way
basketball13cut_web
New STEM element at St. Vincent-St. Mary boys basketball camp teaches the science behind the game
usrussia13cut_6
Lawmakers intend to question Trump campaign chairman
MORE IN NEWS >
 

MOST POPULAR

Prev Next