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NY AG says Tillerson used alias ‘Wayne Tracker’ in emails on climate change

By David Koenig
Associated Press

Published: March 14, 2017 - 01:16 PM
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FILE - In this Feb. 11, 2016, file photo, New York Attorney General Eric T. Schneiderman speaks during a news conference in New York. Schneiderman says that while Secretary of State Rex Tillerson was CEO of Exxon he used an alias in emails to talk about climate change. Schneiderman made the accusation in a letter to a New York court Monday, March 13, 2017. He is investigating whether the company deceived investors and the public by hiding for decades what it knew about the link between fossil fuels and climate change. (AP Photo/Mary Altaffer, File)


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