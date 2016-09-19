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NYC’s new police boss successfully handles first big test

By Tom Hays And Jake Pearson
Associated Press

Published: September 19, 2016 - 03:13 PM
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FILE - In this Aug. 2, 2016 file photo, New York City Police Department Chief of Department James O'Neill speaks during a news conference, in New York's City Hall. O'Neill's first full day as New York City's police commissioner ended with him leading the response to an explosion in the Chelsea neighborhood Saturday, Sept. 17, 2016, that wounded 29 people. It offered the nation its first look at the no-nonsense, just-the-facts style that has long been O'Neill's calling card. (AP Photo/Mary Altaffer, File)

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