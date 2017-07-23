O.J. Simpson had a ‘conflict-free life’? Not really

PCEtLVBTVFlMRT1QRFRMX0hlZC0tPg==
PHA+TE9TIEFOR0VMRVM6IFdoZW4gTy5KLiBTaW1wc29uIHRvbGQgYSBOZXZhZGEgcGFyb2xlIGJv
YXJkIGxhc3Qgd2VlayB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgbGVkIGEgJiM4MjIwO2NvbmZsaWN0LWZyZWUg
bGlmZSwmIzgyMjE7IGhlIHNlZW1lZCB0byBvdmVybG9vayBhIGZldyBlcGlzb2RlcyB0aGF0IGhh
ZCBoaW0gY3ljbGluZyBpbiBhbmQgb3V0IG9mIGNvdXJ0cm9vbXMgYW5kIGphaWwgY2VsbHMgZm9y
IG5lYXJseSAyMCB5ZWFycyBiZWZvcmUgdGhlIExhcyBWZWdhcyBob3RlbCByb29tIGhlaXN0IHRo
YXQgc2VudCBoaW0gdG8gcHJpc29uIGluIDIwMDguPC9wPjxwPlRoZXJlIHdhcyBhIHdpZmUtYmVh
dGluZyBjaGFyZ2UgaW4gMTk4OSB0aGF0IGhlIHBsZWFkZWQgbm8gY29udGVzdCB0bywgYSByb2Fk
LXJhZ2UgY2hhcmdlIGhlIHdhcyBhY3F1aXR0ZWQgb2YgaW4gMjAwMSBhbmQgYSBjb250ZW1wdC1v
Zi1jb3VydCBjaXRhdGlvbiBpbiAyMDA4IHRoYXQgcHV0IGhpbSBpbiBqYWlsIGZvciBmaXZlIGRh
eXMuPC9wPjxwPlRoZXJlIHdhcyBhbHNvLCBvZiBjb3Vyc2UsIHRoZSAxOTk0IHNsYXlpbmcgb2Yg
aGlzIGV4LXdpZmUgTmljb2xlIEJyb3duIFNpbXBzb24gYW5kIGhlciBmcmllbmQgUm9uYWxkIEdv
bGRtYW4uIEFjcXVpdHRlZCBieSBhIGNyaW1pbmFsIGp1cnkgaW4gMTk5NSwgdGhlIGZvb3RiYWxs
IGhlcm8gYW5kIEhvbGx5d29vZCBzdGFyIHdhcyBmb3VuZCBsaWFibGUgZm9yIHRoZSBraWxsaW5n
cyBpbiBjaXZpbCBjb3VydCB0d28geWVhcnMgbGF0ZXIgYW5kIG9yZGVyZWQgdG8gcGF5IHRoZSB2
aWN0aW1zJiM4MjE3OyBmYW1pbGllcyAkMzMuNSBtaWxsaW9uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhlIGlk
ZWEgdGhhdCBoZSBiZWxpZXZlcyB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgbGVkIGEgY29uZmxpY3QtZnJlZSBs
aWZlIHNob3dzIGEgY2VydGFpbiBkZWx1c2lvbiB0aGF0IGhlJiM4MjE3O3MgYmVlbiB2ZXJ5IG5v
dGVkIGZvciB0aHJvdWdob3V0IGhpcyBjYXJlZXIsJiM4MjIxOyBzYWlkIHZldGVyYW4gSG9sbHl3
b29kIGNyaXNpcyBwdWJsaWNpc3QgTWljaGFlbCBMZXZpbmUuPC9wPjxwPldoZW4gdGhlIDcwLXll
YXItb2xkIFNpbXBzb24gdG9sZCBoaXMgcGFyb2xlIGJvYXJkIFRodXJzZGF5LCAmIzgyMjA7SSYj
ODIxNzt2ZSBiYXNpY2FsbHkgaGFkIGEgY29uZmxpY3QtZnJlZSBsaWZlLCB5b3Uga25vdywmIzgy
MjE7IHRoZSByZW1hcmsgbGl0IHVwIHNvY2lhbCBtZWRpYSB3aXRoIGRlcmlzaW9uIGFuZCBkaXNi
ZWxpZWYuPC9wPjxwPiYjODIyMDtBIGNvbmZsaWN0LWZyZWUgbGlmZT8mIzgyMjE7IFJvbiBHb2xk
bWFuJiM4MjE3O3MgZmF0aGVyLCBGcmVkLCBhc2tlZCBpbmNyZWR1bG91c2x5IFNhdHVyZGF5LiAm
IzgyMjA7VGhpcyBpcyB3aG8gaGUgaXMuIEhlJiM4MjE3O3MgYSBzb2Npb3BhdGgsIGEgbmFyY2lz
c2lzdGljIGxpYXIsIGEgbXVyZGVyZXIsIGEgdGh1ZywgYSBraWRuYXBwZXIsIGEgcm9iYmVyLiBU
aGUgbGlzdCBnb2VzIG9uLiYjODIyMTs8L3A+PHA+T2YgY291cnNlIGFsbCB0aG9zZSBjb25mbGlj
dHMgb2NjdXJyZWQgYmVmb3JlIFNpbXBzb24gaGFkIG5pbmUgeWVhcnMgaW4gcHJpc29uIHRvIHJl
YWxpemUgaGUgd2FzIG5vdCBhYm92ZSB0aGUgbGF3LiBXaWxsIGhlIHJlbWVtYmVyIHRoYXQgYWZ0
ZXIgaGUgZ2V0cyBvdXQgaW4gT2N0b2Jlcj88L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgd291bGQgZ3Vlc3MgdGhh
dCB0aGVyZSBpcyBzb21lIG1lc3NhZ2UgdGhhdCBnb3QgdGhyb3VnaCB0byBoaW0sIGEgZGV0ZXJy
ZW5jZSBtZXNzYWdlIGFib3V0IGhhdmluZyB0byB0YWtlIHRoZSBjcmltaW5hbCBqdXN0aWNlIHN5
c3RlbSBzZXJpb3VzbHksJiM4MjIxOyBzYWlkIExveW9sYSBMYXcgU2Nob29sIHByb2Zlc3NvciBM
YXVyaWUgTGV2ZW5zb24uPC9wPjxwPiYjODIyMDtCdXQgeW91IGtub3csIHN0YXlpbmcgb24gdGhl
IHJpZ2h0IHBhdGggaXMgZGlmZmljdWx0IGZvciBhbnlib2R5IHdobyBnZXRzIG91dCBvZiBwcmlz
b24sJiM4MjIxOyBhZGRlZCBMZXZlbnNvbiwgYSBmb3JtZXIgZmVkZXJhbCBwcm9zZWN1dG9yLiAm
IzgyMjA7QW5kIGZvciBPLkouLCB3aG8gdGhlcmUgaXMgZ29pbmcgdG8gYmUgYSB0cmVtZW5kb3Vz
IGFtb3VudCBvZiBwdWJsaWMgc3BvdGxpZ2h0IG9uLCBpdCBtYXkgYmUgcGFydGljdWxhcmx5IGNo
YWxsZW5naW5nLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG1vbWVudCBoZSBzbGlwcyB1cCwgc2hlIHNhaWQs
IHRoZXJlIHdpbGwgYmUgYW4gYXJteSBvZiBwZW9wbGUgd2FpdGluZyB0byBwdXNoIHRoZSByZWNv
cmQgYnV0dG9uIG9uIHRoZWlyIGNlbGxwaG9uZXMuIEFuZCBoZSBjb3VsZCBlbmQgdXAgZ2V0dGlu
ZyBzZW50IGJhY2sgdG8gcHJpc29uLjwvcD48cD5PbmUgb2YgdGhlIG1vc3QgdmFsdWFibGUgdGhp
bmdzIGhlIGxlYXJuZWQgYmVoaW5kIGJhcnMsIFNpbXBzb24gc2FpZCBhdCBoaXMgcGFyb2xlIGhl
YXJpbmcsIGNhbWUgaW4gYW4gJiM4MjIwO0FsdGVybmF0aXZlIHRvIFZpb2xlbmNlJiM4MjIxOyBj
bGFzcyB0aGF0IHRhdWdodCBoaW0gJiM4MjIwO2hvdyB0byB0YWxrIHRvIHBlb3BsZSBpbnN0ZWFk
IG9mIGZpZ2h0aW5nLiYjODIyMTs8L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.